गर्म पानी से नहाने के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? जानिए क्या-क्या हो सकती हैं समस्याएं

Side effects of hot water bath : सर्दियों के मौसम में हर कोई गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं। हालांकि, ज्यादा गर्म पानी त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप लंबे समय तक बहुत गर्म पानी से नहाते हैं, तो यह आपकी त्वचा को ड्राई कर सकता है। दरअसल, स्किन पर एक नेचुरल ऑयल का एक सुरक्षा कवच होता है, जो गर्म पानी से निकल सकता है। डॉक्टर्स की मानें, तो नेचुरल ऑयल आपकी त्वचा के एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। काफी हद तक प्राकृतिक तेल और लिपिड त्वचा को नमी बनाए रखते हैं और पर्यावरण के हानिकारक तत्वों को त्वचा को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। ऐसे में अगर आप लंबे समय तक गर्म पानी से नहाते हैं, तो इससे त्वचा खराब हो जाती है। ऐसा करने से त्वचा रूखी, खिंची हुई और जलन आदि महसूस कर सकती है।
गर्म पानी से नहाने से त्वचा पर कई तरह से असर पड़ सकता है। आइए आपको बताते हैं-
जब आप बार-बार गर्म पानी से नहाते हैं, तो इससे स्किन के माइक्रोबायोम पर असर होता है। इससे इम्यून बैलेंस बिगड़ जाता है और हानिकारक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दऱअसल, गर्म पानी त्वचा की सतह का pH लेवल बदल देता है, जिससे जलन या पहले से हो रही स्किन प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ सकती है। जिन लोगों को एक्जिमा, सोरायसिस, रोसैसिया या फिर सेंसिटिव स्किन की प्रॉब्लम होती है, उनमें गर्म पानी से नहाने से यह दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है।
गर्म पानी से नहाने से स्किन का हाइड्रेशन भी खराब हो जाता है। हालांकि गर्म पानी से नहाना अच्छा लग सकता है, लेकिन असल में इससे ट्रांसएपिडर्मल वॉटर लॉस को बढ़ता है। डॉक्टर्स की मानें, तो इसका मतलब है कि नहाने के बाद स्किन की नमी आसानी से खत्म हो जाती है, जिससे त्वचा ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इसके अलावा, यह बढ़ती उम्र के लक्षणों को भी बढ़ा देता है, जैसे फाइन लाइन्स और खुरदुरा टेक्सचर।
गर्म पानी से नहाने से स्किन की सतह पर और उसके आसपास की ब्लड वेसल्स फैल सकती हैं। लगातार फैलाव से कैपिलरी की दीवारें कमज़ोर हो सकती हैं। इससे लगातार लालिमा और कैपिलरी फट सकती हैं, खासकर रोज़ेशिया के मरीज़ों या गोरी स्किन वाले लोगों में। वहीं, जिन लोगों को मुंहासे की समस्या होती है, उनके लिए परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है।
अगर आप सर्दियों में भी अपनी स्किन को हेल्दी और खिली-खिली बनाए रखना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि ज्यादा गर्म पानी के बजाय गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। यह आपकी स्किन को साफ तो करता ही है, साथ ही त्वचा को किसी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। इसके अलावा, हार्श साबुन के इस्तेमाल से भी बचें।
