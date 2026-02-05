Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Side effects from drug interactions to be predicted by AI before reaching patients:आज के डिजिटल युग में लोग छोटी-बड़ी समस्याओं के लिए इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से सलाह लेने लगे हैं। फैशन, खानपान के बारे में AI से जानकारी लेना सही हो सकता है, लेकिन किसी बीमारी में डॉक्टर के पास जाने की बजाय AI से पूछकर दवा खाना सेहत के लिए हानिकारक ही नहीं, बल्कि जानलेवा भी हो सकता है।
ISIC मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जरी के HOD, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी के प्रमुख डॉ. विवेक महाजन का कहना है कि AI से पूछकर दवा खाने से बीमारियां बढ़ती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि AI कोई वास्तविक डॉक्टर नहीं होता।वह आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, एलर्जी, पुरानी बीमारियां, जीवनशैली और वर्तमान शारीरिक स्थिति को गहराई से नहीं समझ सकता। जबकि एक डॉक्टर मरीज की जांच करके ही सही इलाज तय करता है। बिना जांच के दवा लेना गलत इलाज का कारण बन सकता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information