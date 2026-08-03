जुकाम होने पर क्या सच में दवा खानी चाहिए या उसके अपने आप ठीक होने का इंतजार करना चाहिए? एक्सपर्ट से जानें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie Policy.
Written By: Mukesh Sharma | Published : August 3, 2026 2:22 PM IST
Medically Verified By: Dr. Rajinder Kumar Singal
बरसात का मौसम हर किसी को पसंद होता है, क्योंकि यह मौसम महीनों की गर्मियां झेलने के बाद आता है। लेकिन मौसम होने वाला अचानक बदलाव कई बार बीमारी भी बना देता है। कुछ लोग तो यह भी सोच लेते हैं, बारिश का मजा ले लेते हैं बीमार पड़ गए तो दवा खा लेंगे। बदलते मौसम के साथ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (URTI) यानी सामान्य जुकाम होना एक आम स्वास्थ्य समस्या है। बंद नाक, गले में खराश और छींकें आते ही लोग अक्सर तुरंत ओवर-द-काउंटर (OTC) दवाएं या एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या जुकाम में दवा लेना वास्तव में आवश्यक है या शरीर की अपनी रिकवरी प्रक्रिया का इंतजार करना चाहिए? बीएलके-मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सीनियर कंसलटेंट डॉ. राजेंद्र कुमार सिंघल से जानिए इसके पीछे का सही मेडिकल दृष्टिकोण क्या है।
दुनिया में कोई भी हेल्थ एक्सपर्ट किसी भी व्यक्ति को बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा लेने के की सलाह नहीं देता है। ऐसे में अगर बात आम सर्दी-जुकाम की आती है, तो एक या दो दिन इंतजार किया जा सकता है। अगर एक या दो दिन में भी आराम नहीं होता है और लक्षण उल्टी गंभीर होने लगती है, तो मेडिकल गाइडलाइन्स कुछ इस प्रकार हो सकती हैं -
जुकाम दरअसल एक लक्षण की तरह होता है और उसकी पीछे की समस्या अलग होती है। सरल भाषा में कहें तो नाक बंद होने और बलगम बनने जैसे जुकाम से जुड़े लक्षणों के पीछे कई बार कोई और कारण हो सकता है जैसे वायरल इन्फेक्शन आदि। हालांकि, कई बार किसी एलर्जिक रिएक्शन के कारण भी जुकाम जैसे लक्षण देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में कई बार जुकाम की दवाएं असर न कर पाने के पीछे निम्न कारण हो सकते हैं -
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जुकाम में या फिर अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक लेने से शरीर में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) पैदा हो सकता है। इसके कारण भविष्य में एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम हो जाता है और गंभीर बीमारियों का इलाज करने में मुश्किल हो सकती है।
एक स्वस्थ वयस्क का इम्यून सिस्टम जुकाम के वायरस को बेअसर करने में 7 से 10 दिन का समय लेता है। इसलिए, जुकाम को ठीक करने के लिए किसी एंटीवायरल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। हालांकि, लक्षणों की गंभीरता को कम करने और लक्षणों से राहत पाने के लिए अन्य देखभाल की जा सकती है।
यह सच है कि जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बेफिक्र हो जाना है। जुकाम के दौरान अगर आपको कोई ऐसा लक्षण दिखे जो चिंता का विषय हो सकता है, तो ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है जैसे -
जुकाम अक्सर वायरस के कारण होने वाला संक्रमण है और शरीर उसे अपने आप ठीक करता है, जिसके लिए सही देखभाल, पर्याप्त आराम और हाइड्रेशन की जरूरत होती है। दवाओं की मदद से लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन यह बीमारी को जल्दी ठीक करने का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आपको दवाओं का अधिक इस्तेमाल करने की बजाय शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
डिसक्लेमर: जुकाम कोई गंभीर बीमारी नहीं है और ज्यादातर मामलों में अपने आप ठीक हो जाती है। हालांकि, अगर आपको लक्षण कई दिनों से बने हुए हैं, तो डॉक्टर से जांच कराना बेहद जरूरी है। इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य केवल शैक्षणिक एवं सूचनात्मक है। Thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।