अगर UTI है तो प्रेग्नेंसी प्लान करें या नहीं? जानें क्या है इस संक्रमण का इलाज

Pregnancy and UTI: प्रेग्नेंसी के दौरान यूटीआई का खतरा ज्यादा रहता है। लेकिन, अगर आपको पहले से ही यूटीआई है तो इस दौरान प्रेग्नेंसी प्लान बिल्कुल न करें। इससे मां और बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।

pregnancy and UTI

UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन एक आम समस्या है, जो महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। हर महिला को अपने जीवन में कभी-न-कभी यूटीआई से जूझना पड़ता है। यूटीआई की वजह से पेशाब में जलन और दर्द जैसा महसूस हो सकता है। इतना ही नहीं, यूटीआई किडनी संक्रमण का कारण भी बन सकता है। जब यूटीआई लंबे समय तक रहता है, तो किडनी की सेहत भी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इसलिए यूटीआई का समय पर इलाज बहुत जरूरी है। प्रेग्नेंसी प्लानिंग के दौरान यूटीआई का इलाज करवाना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोगों को लगता है कि यूटीआई एक नॉर्मल समस्या है और संक्रमण के दौरान प्रेग्नेंसी प्लान की जा सकती है। जबकि, आपको बता दें कि यूटीआई के दौरान प्रेग्नेंसी प्लान करना खतरनाक साबित हो सकता है। आइए, नर्चर आईवीएफ क्लीनिक की स्त्री रोग विशेषज्ञ और आईवीएफ एक्सपर्ट डॉ. अर्चना धवन बजाज (Dr. Archana Dhawan Bajaj, Gynaecologist and IVF expert, Nurture IVF Clinic) से जानते हैं कि यूटीआई में प्रेग्नेंसी प्लान करने से क्या होता है?

अगर UTI है तो प्रेग्नेंसी प्लान करें या नहीं?

अगर आपको यूटीआई है तो तुरंत प्रेग्नेंसी प्लान करना सही नहीं माना जाता है। अगर आपको यूटीआई है, तो इस दौरान प्रेग्नेंसी प्लानिंग को थोड़ा रोक दें। इंफेक्शन का इलाज पूरी तरह होने के बाद आप प्रेग्नेंसी प्लान कर सकती हैं।

UTI में प्रेग्नेंसी प्लान क्यों नहीं करना चाहिए?

यूटीआई के दौरान प्रेग्नेंसी प्लान करने से कई दिक्कतें हो सकती हैं। इसमें शामिल हैं-

1. संक्रमण का खतरा बढ़ता है

दरअसल, प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं। यूटीआई की वजह से किडनी इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप संक्रमण के दौरान कंसीव करती हैं, तो इससे बच्चे और आप में कई तरह की जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए यूटीआई के दौरान प्रेग्नेंसी प्लान न करने की सलाह दी जाती है।

2. दवाओं का नेगेटिव असर

यूटीआई के इलाज के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं। लेकिन, प्रेग्नेंसी के शुरुआती दौर में एंटीबायोटिक्स सुरक्षित नहीं माने जाते हैं। एंटीबायोटिक्स का भ्रूण पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए आप पहले यूटीआई का इलाज करवा लें, इसके बाद ही प्रेग्नेंसी प्लान करें।

3. दर्दनाक शारीरिक संबंध

यूटीआई की वजह से पेल्विक एरिया में दर्द होता है। बार-बार पेशाब आना, पेशाब के दौरान जलन और दर्द होना भी यूटीआई के संकेत होते हैं। अगर आप यूटीआई के दौरान शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो यह दर्दनाक हो सकता है। यूटीआई की वजह से संबंध बनाने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है।

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UTI होने पर क्या करें?

अगर आपको यूटीआई के लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें।

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यूटीआई के लक्षण नजर आने पर सबसे पहले यूरिन कल्चर टेस्ट करवाया जाता है। इससे इंफेक्शन का पता चलता है।

यूटीआई के इलाज के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिख सकते हैं। इसका कोर्स पूरा करें, तभी इंफेक्शन पूरी तरह से ठीक होता है। दवाइयों को बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल न करें।

यूटीआई का इलाज करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं। इससे बैक्टीरिया को शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है।

अगर आपके दवाइयों का कोर्स पूरा हो गया है, तो एक बार फिर से टेस्ट कराएं। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तो आप इसके बाद प्रेग्नेंसी प्लान कर सकते हैं।

Highlights:

यूटीआई है तो प्रेग्नेंसी प्लान बिल्कुल न करें।

यूटीआई में कंसीव करने से संक्रमण का शरीर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

पहले यूटीआई का इलाज कराएं, इसके बाद प्रेग्नेंसी प्लान करें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।