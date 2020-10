Sex and Kidney Stones: सेक्स के फायदों (Sex Health Benefits) की जब बात होती है तो, आमतौर पर मूड बूस्टर करने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा सेक्स से स्ट्रेस कम भी होता है साथ ही यह एक अच्छी एक्सरसाइज़ (Sex is an exercise) के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि सेक्स किडनी स्टोन (Sex and Kidney Stones) का खतरा भी कम करता है। कुछ समय पहले हुए एक रिसर्च में कहा गया कि, सेक्स करने से किडनी स्टोन की समस्या ठीक हो सकती है। (Sex Health Benefits) Also Read - किडनी स्टोन के लिए 4 सबसे कारगर घरेलू उपचार, जरूर आजमाएं

क्या सेक्स से किडनी स्टोन ठीक हो सकता है ?

तुर्की में एक रिसर्च किया गया जिसमें कहा गया कि, हफ्ते में 3-4 बार सेक्स करने से किडनी स्टोन्स की समस्या कम होती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि , सेक्सुअल एक्ट के दौरान बनने वाले कम्पाउंड से छोटे आकार के किडनी स्टोन्स खुद बाहर निकल जाते हैं। एक्सर्ट्स के अनुसार, सेक्स करने पर नाइट्रस ऑक्साइड नामक कम्पाउंड का निर्माण होता है। सेक्सुअली अराउज होने पर इसके साथ पथरी मूत्र नलिका के ज़रिए शरीर से बाहर निकल जाती है। (Sex and Kidney Stones Risk)

क्लीनिक ऑफ अंकारा ट्रेनिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटसल (तुर्की) के रिसर्चर्स ने इस स्टडी के लिए 75 लोगों का अध्ययन किया जिन्हें 5 मिमी से छोटे आकार के किडनी स्टोन्स की समस्या था। इन लोगों को 3 अलग ग्रुप्स में बांटा गया। रिसर्च के बाद जो परिणाम सामने आए उनके अनुसार, इनमें से 83 प्रतिशत प्रतिभागियों में से किडनी स्टोन्स रेग्यूलर सेक्स की वजह से खुद-ब-खुद बाहर निकल गया।

हालांकि, इस दिशा में अभी और रिसर्च चल रहा है और एक्सपर्ट्स इस रिसर्च के परिणामों के साथ अभी पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं।

ये भी हैं सेक्स करने के हेल्दी फायदे: