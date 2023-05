Symptoms Of Dengue: डेंगू बुखार के गम्भीर लक्षण जिन्हें नहीं करना चाहिए नज़रअंदाज़, हो सकती है बीमारी गम्भीर

अक्सर लोग डेंगू के लक्षणों को किसी और वायरल बीमारी का लक्षण मान लेते हैं। (Severe Symptoms Of Dengue)

Severe Symptoms Of Dengue: डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी (Mosquito-borne disease) है और इसके लक्षणों में तेज़ सिर दर्द (Headache) और बुखार जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। एडिज मच्छर के काटने के बाद डेंगू बुखार होता है और इस बुखार का पता इसके तीव्र लक्षणों के सामने आने के बाद ही चलता है। डेंगू बुखार को 'हड्डी तोड़ बुखार' भी कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण इतने गम्भीर होते हैं कि लोगों की शारीरिक शक्ति बहुत कम हो जाती है। आमतौर पर डेंगू का निदान (Diagnosis of dengue) बहुत देर से होता है क्योंकि, चिकनगुनिया बुखार जैसी वायरल बीमारियों को लक्षण और डेंगू के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं और अक्सर लोग डेंगू के लक्षणों को किसी और वायरल बीमारी का लक्षण मान लेते हैं। (Severe Symptoms Of Dengue In Hindi)

डेंगू बुखार के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं ? (early Severe Symptoms Of Dengue:

आमतौर पर डेंगू बुखार से पीड़ित व्यक्ति में सबसे पहले सिर दर्द (headache) और बुखार (fever) के साथ कंपकंपी वाली ठंड लगने जैसी समस्याएं होती हैं वहीं ये लक्षण भी दिखायी देते हैं-

आंखों के आसपास दर्द (pain in eyes)

आंखों में किसी भी प्रकार की हचलच करने पर दर्द

भूख मर जाना (Loss of appetite)

कमज़ोरी महसूस करना (weakness)

कमर दर्द आदि (back pain)

डेंगू में नहीं बरतनी चाहिए इन लक्षणों के प्रति लापरवाही

आमतौर पर डेंगू में आने वाला बुखार और अन्य लक्षण कुछ दिनों में कम होने लगते हैं। दवाइयां लेने और उपचार (Treatment of dengue fever) शुरू होने के 2-3 दिनों बाद ही पीड़ित व्यक्ति का बुखार कम होने लगता है। लेकिन, इसके बाद कई लक्षण दोबारा दिखायी देने लगते हैं। अमेरिका स्थित सेंटर्स फॉर डिज़िज़ कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (Centers for disease control and prevention) के अनुसार इन लक्षणों के अलावा कुछ और भी समस्याएं हैं जो डेंगू में दिखायी देती हैं। शुरूआती इलाज के बाद जब लोगो को थोड़ा आराम हो जाता है तो अक्सर लोग इन लक्षणों की तरफ ध्यान नहीं देतें और उनकी अनदेखी कर लापरवाही कर जाते हैं। ऐसे ही कुछ लक्षण हैं ये समस्याएं, जिनको मामूली समझकर नज़रअंदाज़ करना बीमारी को गम्भीर बना सकती है-

