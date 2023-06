World Mosquito Day 2022: बच्चों में दिखे डेंगू के ये 10 लक्षण तो ना करें नजरअंदाज, गम्भीर हो सकती है समस्या

बच्चों में डेंगू के लक्षण बड़ों की तुलना में काफी अलग और गम्भीर होते हैं।

Severe Dengue Symptoms In Children: बरसात में मच्छरों की वजह से फैलने वाली सबसे गम्भीर और कॉमन बीमारियों में डेंगू (Dengue) भी एक है। यह एक मच्छर-जनित बीमारी (mosquito-borne disease) है जो एडिस मच्छरों से फैलने वाले डेंगू वायरस (DENV) की वजह से फैलता है। सेंटर्स फॉर डिजिज फॉर कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (The Centers for Disease Control and Prevention) के अनुसार हर साल 40 करोड़ लोग से अधिक लोग डेंगू की चपेट में आ जाते हैं। वहीं, भारत में भी हर साल डेंगू के मामले (Dengue cases in India) भारी संख्या में सामने आते हैं। बरसात के मौसम के शुरू होने के साथ ही डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। वहीं, वयस्कों के अलावा बच्चों में भी डेंगू के मामले भारी संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन, बच्चों में डेंगू के लक्षण बड़ों में दिखने वाले लक्षणों (Dengue symptoms in adults) की तुलना में काफी अलग और गम्भीर होते हैं।

बच्चों में डेंगू के लक्षण क्या हैं? (Severe Dengue Symptoms In Children In Hindi.)

बच्चों में डेंगू के मीडियम से गम्भीर लक्षण (symptoms of dengue in children) दिखायी दे सकते हैं। बच्चों में डेंगू बुखार के साथ आमतौर पर हल्के लक्षण दिखायी देते हैं लेकिन थोड़े बड़े बच्चों में हल्के से गम्भीर लक्षण दिखायी दे सकते हैं। बच्चों में डेंगू के जो लक्षण दिखायी देते हैं उनमें ये समस्याएं प्रमुख हैं-

अचानक से तेज बुखार आ जाना

गम्भीर सिरदर्द (severe headache)

मांसपेशियों में दर्द

जोड़ों में दर्द (joint pain)

शरीर पर रैशेज होना

पेट में दर्द

मतली और उल्टी (nausea)

डायरिया या गैस्ट्रिक समस्याएं

कब पड़ सकती है डॉक्टरी मदद की जरूरत

मच्छर का डंक लगने के बाद बच्चों में ये लक्षण दिखायी दे सकते हैं और मच्छर काटने के बाद 25 फीसदी बच्चों में ही हल्के लक्षण दिखायी देते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार अधिकांश मामलों में बच्चों में बुखार, जोड़ों में दर्द और रैशेजे जैसे हल्के लक्षण दिखायी देते हैं। लेकिन, सिरदर्द और आंखों के आसपास का दर्द डेंगू बुखार का एक गम्भीर लक्षण हो सकता है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चों में डेंगू के सबसे गम्भीर लक्षणों की बात की जाए तो इन स्थितियों पर गौर करें-

पेट में गम्भीर दर्द (stomach ache) के साथ-साथ अगर उल्टी हो।

दवा खाने के बाद अगर आराम ना हो

उल्टी में खून गिरे या यूरीन और स्टूल पास करते समय खून (passing blood in the stools) भी दिखायी दे

शरीर में पानी की कमी हो जाए

मसूड़ों और नाक से खून बहे (bleeding gums and nose)

सांस लेने में दिक्कत हो (breathing difficulties)

कमजोरी, बेचैनी महसूस हो

अगर बच्चों में ये लक्षण दिखायी दें तो तुरंत अपने डॉक्टर से सम्पर्क करें क्योंकि, ये डेंगू के गम्भीर लक्षण हो सकते हैं और इन्हें नजरअंदाज करना स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है। (Severe Dengue Symptoms In Children)

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई बीमारी और उसके उपचारों से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी बीमारी की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया अपने चिकित्सक का परामर्श लें।)

