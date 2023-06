Worst Symptoms Of Constipation: कब्ज की बीमारी में जब दिखें ये लक्षण तो तुरंत करें डॉक्टर से सम्पर्क, ना समझें इन समस्याओं को मामूली

यहां पढ़ें कॉन्स्टिपेशन के कौन-से लक्षण हैं सबसे गम्भीर और कब पड़ सकती है मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत।

Severe and worst symptoms of constipation: कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन (Constipation) पाचन तंत्र से जुड़ी एक आम समस्या (digestive issue) है। खासकर, मौजूदा लाइफस्टाइल के चलते लोगों में कॉन्स्टिपेशन की परेशानी बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों को अक्सर कॉन्स्टिपेशन होता है तो कुछ लोगों को कभी-कभार यह समस्या होती है। कॉन्स्टिपेशन से परेशान लोग का पेट भारी लगता है और पूरे दिन बेचैनी महसूस हो सकती है। आमतौर पर कॉन्स्टिपेशन की समस्या मामूली मानी जातीती है कुछ समय बाद यह नेचुरली ठीक भी हो जाती है। खान-पान से जुड़ी अनहेल्दी आदतें छोड़ने और भोजन में डाइटरी फाइबर की पर्याप्त मात्रा रखने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं जब कब्ज़ की समस्या बहुत गम्भीर हो सकती है और इसके लिए डॉक्टरी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। यहां पढ़ें कॉन्स्टिपेशन के कौन-से लक्षण (Severe symptoms of constipation) हैं सबसे गम्भीर और कब पड़ सकती है मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत। (when to see a doctor in constipation)

कॉन्स्टिपेशन के सबसे गम्भीर लक्षण कौन-से हैं ?

आमतौर पर लोग कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने पर घरेलू नुस्खे या अन्य पाचक दवाइयों का सेवन करते हैं। लेकिन, जिन लोगों की कब्ज़ की परेशानी इन तरीकों से ठीक नहीं हो पाती, उन लोगों को मेडिकल मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि, एक्सपर्ट्स के अनुसार, डायजेस्टिव सिस्टम या कोलोन (Colon) से जुड़ी कुछ गम्भीर समस्याएं कॉन्स्टिपेशन की वजह हो सकती हैं जिनके चलते कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत गम्भीर बन सकती है।

तेज़ पेट दर्द

जैसा कि कॉन्स्टिपेशन में बेचैनी और ब्लोटिंग (bloating) जैसी समस्याएं आम है लेकिन, जब ये परेशानी बहुत अधिक महसूस हों तो डॉक्टर से सम्पर्क करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जब कब्ज़ की परेशानी गम्भीर स्तर तक पहुंच जाती है तो इंस्टेटाइनल की अंदरूनी परत को नुकसान (intestinal tearing) पहुंच सकता है और इंफेक्शन्स (stomach infections) हो सकते हैं। जब पेट में तेज़ दर्द के साथ ये समस्याएं महसूस हों तो लोगों को डॉक्टर से सम्पर्क कर सकते हैं, ताकि स्थिति और गम्भीर होने से बचा जा सके।

स्टूल के साथ खून गिरना (Blood in your stool)

कॉन्स्टिपेशन की समस्या से पीड़ित लोगों को जब स्टूल पास करते समय खून गिरे तो बिना देर किए डॉक्टर से सम्पर्क करना चाहिए। मल में खून आना बवासीर (haemorrhoids), आईबीडी (inflammatory bowel disease) या कोलोरेक्टल कैंसर (colorectal cancer) जैसी गम्भीर बीमारियों का संकेत हो सकती है।

इन लक्षणों को ना करें नज़रअंदाज़

उल्टी और मतली । (Vomiting)

कई दिनों तक कॉन्स्टिपेशन बने रहना ।

कॉन्स्टिपेशन की वजह से चक्कर आना । (Feeling unconscious)

जब सांस लेने में तकलीफ होने लगे । (Breathing problems)

तेज़ बुखार होना ।(High fever)

हार्टबीट में बदलाव आना या धड़कन बहुत तेज़ होना । (Rapid heartbeat)

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई बीमारी से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी बीमारी की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया अपने चिकित्सक का परामर्श लें।)

