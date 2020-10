Chronic Lung Disease Symptoms in Hindi: वरिष्ठ बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी (Senior Bengali Actor Soumitra Chatterjee health) की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें शुक्रवार देर रात एक निजी अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। यह जानकारी अस्पताल के सूत्रों ने शनिवार को दी। 85 वर्षीय चटर्जी का 5 अक्टूबर को कोरोनावायरस रिपोर्ट पॉजिटिव (Soumitra Chatterjee Corona positive) आया था। अभिनेता कई अन्य बीमारियों से भी पीड़ित हैं। उन पर करीब से निगरानी रखने के लिए आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। Also Read - कोरोना से 1/3 मरीजों के स्वास्थ्य पर पड़ता है बुरा असर, भ्रम होना है इसका प्रमुख लक्षण

बीते 5 अक्टूबर को कोविड-19 पॉजिटिव (Covid-19) आने के एक दिन बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन तब हालत स्थिर थी। सूत्रों ने कहा कि चटर्जी पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और कथित तौर पर उन्हें बुखार (Fever in Hindi) था। वह अभिनेता परमब्रत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित 'अभिजन' नामक एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग कर रहे थे। जानकारी के अनुसार, अभिनेता को फेफड़े से संबंधित पुरानी बीमारी (Chronic Lung Disease Symptoms in Hindi) है। पिछले साल उन्हें निमोनिया (Pneumonia) के कारण कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।