Seasonal Affective Disorder: क्या बदलता मौसम भी मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है?

बदलता मौसम आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है और इससे एक प्रकार का डिप्रेशन भी हो सकता है जिसके बारे में एक्सपर्ट आपको इस लेख में जानकारी देने वाले हैं।

Seasonal Depression in Hindi: मौसम का असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, यह तो हम सब जानते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ इतना ही समझते हैं कि बदलते मौसम के कारण हम कई बार बीमार पड़ जाते हैं और हमें सर्दी-जुकाम जैसी समस्याएं होने लग जाती हैं। लेकिन कहानी इससे भी थोड़ी अलग है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम जिस प्रकार हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालता है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है? ज्यादातर लोगों को इस कंडीशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, लेकिन यह सच है कि बदलता मौसम हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और हम उसे ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट श्रीमती अर्चना शर्मा ने मौसम और मानसिक स्वास्थ्य के आपकी कनेक्शन के बारे में कुछ खास जानकारियां दी जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए।

सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या है

एसएडी यानी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर (SAD) एक प्रकार का डिप्रेशन है, जो मौसम बदलने के साथ देखने को मिलता है। सरल शब्दों में आप इसे यह बोलकर भी समझ सकते हैं कि यह बदले मौसम में होने वाला एक प्रकार का डिप्रेशन है। यह खासतौर पर सर्दियों और बारिश आदि के दौरान देखा जाता है, जब धूप कम हो जाती है। वहीं गर्मियों में दिनभर एसी में रहना और धूप में न निकलने के कारण भी कई बार यह समस्या पैदा हो सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि गर्मियों में यह नहीं होता है यह किसी भी मौसम में हो सकता है, बस इसका ज्यादा असर धूप की कमी से ही जुड़ा होता है।

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धूप और डिप्रेशन का कनेक्शन

हमारे शरीर का ‘बायोलॉजिकल क्लॉक’ और हमारा मूड काफी हद तक धूप पर निर्भर करता है। जब सूरज की रोशनी कम मिलती है, तो शरीर में सेरोटोनिन (जो मूड को बेहतर रखने वाला हार्मोन) का स्तर गिर सकता है और मेलाटोनिन (नींद से जुड़ा हार्मोन) बढ़ सकता है, जिससे व्यक्ति सुस्ती, थकान, उदासी और रुचि में कमी महसूस करता है। कई लोगों को ज्यादा नींद आना, वजन बढ़ना, और सामाजिक गतिविधियों से दूरी बनाना भी महसूस होता है।

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किन लोगों के ज्यादा खतरा

यह भी जानना जरूरी है कि बदला मौसम या धूप की कमी होना जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए डिप्रेशन का कारण बने। इससे प्रभावित ज्यादातर वही लोग होते हैं, जिनका मानसिक स्वास्थ्य पहले से ही प्रभावित हो। जिन लोगों में पहले से डिप्रेशन या संवेदनशीलता होती है, उनमें इसका खतरा ज्यादा रहता है। ऐसे में जिन लोगों को पहले से डिप्रेशन की समस्या है, उनमें कम धूप या बदलते मौसम के दौरान डिप्रेशन के ज्यादा लक्षण देखने को मिल सकते हैं।

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सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर पहचान क्यों जरूरी

सही समय पर पहचान और इलाज बहुत जरूरी है ताकि स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सके। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर से बचाव व इसकी रोकथाम करने के लिए नियमित धूप लेना, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना, संतुलित आहार लेना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से थेरेपी या दवा लेना। सही देखभाल से इस स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है जिसके बारे में बहुत ही कम ल

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।