क्या आप भी करते हैं खुशबूदार टॉयलेट पेपर का यूज, तो जरूर बरतें सावधानी

आजकल ज्यादातर ऑफिस और घरों के वॉशरूम में खुशबूदार टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन, क्या आपको पता है कि खुशबूदार टॉयलेट पेपर का यूज करना सेहत और स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल, खुशबूदार टॉयलेट पेपर में कई तरह के केमिकल और फ्रेग्नेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें फ्रेजेंस नामक केमिकल होता है, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है और इससे स्किन एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा, टॉयलेट पेपर में पैराबेन और फ्थालेट्स भी होते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इन केमिकल या रसायनों के संपर्क में आने से त्वचा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आइए, जानते हैं खुशबूदार टॉयलेट पेपर यूज करने से होने वाले नुकसान और जरूरी सावधानियां-
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
