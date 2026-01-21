क्या आप भी करते हैं खुशबूदार टॉयलेट पेपर का यूज, तो जरूर बरतें सावधानी

खुशबूदार टॉयलेट पेपर में कई तरह के केमिकल और फ्रेग्नेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर और त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं।

आजकल ज्यादातर ऑफिस और घरों के वॉशरूम में खुशबूदार टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन, क्या आपको पता है कि खुशबूदार टॉयलेट पेपर का यूज करना सेहत और स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल, खुशबूदार टॉयलेट पेपर में कई तरह के केमिकल और फ्रेग्नेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें फ्रेजेंस नामक केमिकल होता है, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है और इससे स्किन एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा, टॉयलेट पेपर में पैराबेन और फ्थालेट्स भी होते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इन केमिकल या रसायनों के संपर्क में आने से त्वचा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आइए, जानते हैं खुशबूदार टॉयलेट पेपर यूज करने से होने वाले नुकसान और जरूरी सावधानियां-

खुशबूदार टॉयलेट पेपर यूज करने से होने वाले नुकसान

खुशबूदार टॉयलेट पेपर में केमिकल और फ्रेग्नेंस होते हैं, जो त्वचा पर जलन यानी इरिटेशन पैदा कर सकते हैं।

इस तरह के टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करने से जननांग क्षेत्र में खुजली और जलन हो सकती है।

इस पेपर को यूज करने से यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है।

खुशबूदार टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करने से इंटिमेट एरिया का पीएच लेवल बिगड़ जाता है। इससे यीस्ट इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है।

खुशबूदार टॉयलेट पेपर का यूज करने से आपको रैशेज की समस्या हो सकती है।

टॉयलेट पेपर यूज करते समय बरतें ये सावधानियां

आपको हमेशा सॉफ्ट और बिना खुशबू वाले टॉयलेट पेपर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करें, जिनमें रंग न हो और वह मुलायम हो।

बैंबू से बने टॉयलेट पपेर स्किन के लिए अच्छे होते हैं। इसमें ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है।

टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल हमेशा आगे से पीछे की ओर करें। स्किन को ज्यादा रगड़ने से बचें।

कभी भी खुशबूदार टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल न करें।

सॉफ्ट और बिना खुशबू वाले टॉयलेट पेपर का ही यूज करना चाहिए।

ज्यादा केमिकल से त्वचा पर जलन और इरिटेशन हो सकती है।

