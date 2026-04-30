सऊदी अरब ने जारी की हज यात्रा के लिए गाइडलाइंस, लिस्ट में पढ़िए किसे मिलेगी यात्रा की अनुमति और किसे नहीं?

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Written By: Rashmi Upadhyay | Published : April 30, 2026 1:57 PM IST
मुस्लिम धर्म में हज यात्रा एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक यात्रा है जो सऊदी अरब के मक्का शहर में होती है। जो भी मुस्लिम व्यक्ति शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम होता है, वह अपने जीवन में एक न एक बार हज यात्रा का प्लान जरूर बनाता है। क्योंकि हज यात्रा में मई में शुरू होनी है इसलिए सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रियों के लिए हेल्थ गाइडलाइंस जारी कर दी है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट में कई ऐसी हेल्थ कंडीशंस को रखा हुआ है जो शायद बहुत सारे लोगों को यात्रा करने से रोक सकते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि जो लोग धार्मिक अनुष्ठान करने में असमर्थ हैं उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ने साफ कहा है जिन लोगों को कोई गंभीर बीमारी या हेल्थ कंडीशंस हैं उन्हें इस साल हज यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि तीर्थयात्रियों की कंडीशन ज्यादा खराब न हो। आइए एक छोटी सी लिस्ट में जानते हैं कि इस बार किन्हें हज यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी।
|बीमारी/कंडीशंस की कैटेगरी
|गंभीर बीमारियां
|ये डिटेल है
|किडनी की बीमारी
|किडनी फेलियर
डायलिसिस या गंभीर किडनी की समस्या वाले मरीज।
|हार्ट पेशेंट
हार्ट फेलियर / कार्डियक बीमारियां
सीरियस हार्ट पेशेंट जो ज्यादा फिजिकल प्रेशर नहीं झेल सकते।
|लंग्स की बीमारी
सांस की गंभीर बीमारी
ऐसे मरीज जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है।
|लिवर की बीमारी
|लिवर सिरोसिस
एडवांस स्टेज लिवर डैमेज के मरीज।
|इम्युन सिस्टम संबंधी समस्याएं
कमजोर इम्यून सिस्टम
कैंसर या अन्य कारणों से जिनका इम्युन सिस्टम कमजोर है।
|न्यूरोलॉजिकल
|डिमेंशिया
गंभीर मानसिक स्थिति या याददाश्त से जुड़ी समस्या वाले लोग।
|संक्रामक रोग
सक्रिय संक्रामक रोग
एक्टिव टीबी या अन्य बीमारियां जो दूसरों में फैल सकती हैं।
सिर्फ उपर बताई गई बीमारियों और हेल्थ कंडीशन वाले मरीज ही नहीं गाइडलाइन में कुछ ऐसी वैक्सीन की लिस्ट भी है जो यात्रा करने वाले तीर्थयात्री को जरूरी लगी होनी चाहिए। वैक्सीन, यात्रा से 10 दिन पहले लगानी है ये भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है। नीचे पढ़िए जरूरी वैक्सीन की लिस्ट-
Disclaimer: इस आर्टिकल में बताई गई जानकारी आपकी जागरुकता के लिए है। कृपया किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सऊदी अरब की हेल्थ मिनिस्ट्री की ऑफिशियल गाइडलाइंस जरूर पढ़ लें और हेल्थ कंडीशन के लिए डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.