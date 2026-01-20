क्या है Chronic Knee Degeneration जिसके कारण बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को लेना पड़ा रिटायरमेंट

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
What is Chronic Knee Degeneration in Hindi: बैडमिंटन की दुनिया में भारत का नाम रोशने करने वाली दिग्गज प्लेयर साइना नेहवाल ने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और वह भी अपनी हेल्थ की मजबूरी के चलते। 2015 में विश्व की नंबर 1 महिला बैडमिंट प्लेयर रह चुकी साइना नेहवाल ने अपने घुटनों की समस्या के चलते बैडमिंटन से रिटायरमेंट की घोषणा करनी पड़ी। शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि साइना नेहवाल घुटनों में अर्थराइटिस की समस्या से जूझ रही हैं और उनके घुटनों के कार्टिलेज भी धीरे-धीरे खराब होने लगे हैं, जिसके कारण वे 8 से 9 घंटे ट्रेनिंग नहीं कर पा रही हैं। जबकि एक वर्ल्ड बैडमिंटन प्लेयर बने रहने के लिए डेली 8 से 9 घंटे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मीडिया को साइना ने बताया कि उन्होंने खुद अपने पेरेंट्स और अपने कोच को बताया कि अब वह और नहीं कर पाएगी। वर्ल्ड चैंपियन बैडमिंटन प्लेयर को मजबूर कर देने वाली क्रोनिक नी डीजनरेशन के बारे में आप सभी को जानना चाहिए और इस लेख में हम इसी बारे में जानकारी लेंगे।
क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय से चलती आ रही बीमारियां और इसलिए क्रोनिक नी डीजनरेशन का मतलब ऐसी हेल्थ कंडीशन से है जिसमें घुटने की हड्डियां, कार्टिलेज व अन्य संरचनाएं धीरे-धीरे खराब व कमजोर होने लगती हैं। क्रोनिक डीजनरेशन ओस्टियोआर्थराइटिस (Osteoarthritis) का ही एक रूप है। ओस्टियोआर्थराइटिस में हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं और इसके कारण धीरे-धीरे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कमजोर होने पर जब घुटनों की हड्डियां व कार्टिलेज कमजोर होने पड़ जाने पर धीरे-धीरे डैमेज होने लगते हैं।
कई ऐसे सामान्य कारण हैं, जो एक समय में आकर क्रोनिक डीजनरेशन विकसित होने की वजह बन जाते हैं। इनमें प्रमुख रूप से किसी जोड़ का लंबे समय से यूज होना (Repetitive Stress), आनुवांशिक समस्याएं (Genetic Problems) या हड्डियों में किसी तरह कि डिफोर्मिटी होना आदि। बोन डीजनरेशन के ज्यादातर मामले आमतौर पर घुटनों में ही देखे जाते हैं और इनमें स्पोर्ट्स प्लेयर ज्यादा होते हैं क्योंकि गेम्स और प्रैक्टिस के दौरान उनके घुटने ज्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा खराब डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल (जैसे स्मोकिंग या ड्रिंक करना) या फिर हाल ही किसी चोट के दौरान हड्डी को क्षति पहुंचना या किसी हड्डी की सर्जरी होना आदि भी इसका कारण बन सकते हैं।
कई ऐसे लक्षण हैं जो दिखे में सामान्य लगते हैं लेकिन क्रोनिक डीजनरेशन का सकेत हो सकते हैं और इन लक्षणों को लंबे समय तक इग्नोर करने के कारण स्थिति गंभीर होने लगती है -
ये लक्षण आमतौर पर सामान्य समस्याओं का संकेत देते हैं और इस कारण से लोग इन्हें इग्नोर करके पेन किलर लेते रहते हैं। पेन किलर से दर्द कुछ समय के लिए कम हो जाता है, लेकिन घुटने अंदर ही अंदर डैमेज हो रहे होते हैं, जिसके कारण घुटने गंभीर रूप से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से पेन किलर दवाएं ले लेकर उसे इग्नोर कर रहा है, तो बाद में स्थिति गंभीर हो जाती है और कई बार घुटने में परमानेंट डैमेज भी हो जाता है।
जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है कि क्रोनिक नी डीजनरेशन एक लंबे समय से चल रही बीमारी है, जिसमें पहले से ही घुटने का कार्टिलेज काफी डैमेज हो चुका होता है। इसलिए इस कंडीशन का इलाज भी अलग-अलग तरीके से किया जाता है। अगर स्थिति गंभीर नहीं है यानी आपने घुटने को ज्यादा डैमेज होने से पहले ही डॉक्टर के दिखा लिया है, तो डॉक्टर दवाओं, लाइफस्टाइल में बदलाव, डाइट में सुधार और फिजिकल थेरेपी आदि की मदद से इस समस्या को ठीक कर सकते हैं।
अगर स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई है, तो उसमें कई बार सर्जरी भी करनी पड़ सकती है जिसमें प्रमुख रूप से ओस्टियोटॉमी या फिर टोटल नी रिप्लेस्मेंट सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, किस मरीज के लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही रहेगा यह उसकी उम्र, कंडीशन की गंभीरता और उसे पहले कौन सी क्रोनिक बीमारियां हैं आदि के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information