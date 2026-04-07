तन ही नहीं मन भी रहेगा स्वस्थ, बस रोजाना फॉलो कर लें एक्सपर्ट की बताए ये 5 रूल्स

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
- वेब स्टोरीज
rules for healthy body and mind : 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में सिर्फ शारीरिक रूप से फिट रहना ही काफी नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत और शांत रहना उतना ही जरूरी है। द हेल्थ डे के खास मौके पर दहेल्थसाइट एक स्पेशल सीरीज चला रहा है #FitIndiaHitIndia। इस खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं तन और मन दोनों को कैसे स्वस्थ रखा जाए, ताकि पूरा दिन शांति और सुकून से बिताया जा सके। इस विषय पर डॉ. रोहित कोठारी बताते हैं कि आजकल की जो खराब जीवनशैली चल रही है, उसमें अगर
तन स्वस्थ है लेकिन मन अशांत है, तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। तन के सही होने और मन के खराब होने पर डिप्रेशन, एंजाइटी का खतरा रहता है। इसलिए दोनों का संतुलन बनाए रखना ही असली हेल्दी लाइफस्टाइल है। वर्ल्ड हेल्थ डे के खास मौके पर डॉ. रोहित कोठारी बता रहे हैं तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए 5 गोल्ड रूल्स के बारे में।
डॉक्टर का कहना है कि स्वस्थ तन और मन के लिए सबसे पहले सुबह की शुरुआत सही होना जरूरी है। इसके लिए रोजाना सुबह एक ही समय पर उठने और रात को एक ही समय पर सोने की आदत डालें। सुबह जल्दी उठना शरीर और दिमाग दोनों के लिए बहुत जरूरी और फायदेमंद होता है। जब आप रोजाना 1 ही समय पर सोते और जागते हैं तो पूरे दिनचर्या सही रहती है। आपके शरीर और दिमाग को पता होता है कि कब थकना है, कब खाना है और कब आपको सोना चाहिए।
सही खानपान अपनाने से शरीर संतुलित रहता है
शरीर और दिमाग दोनों को स्वस्थ रखने के लिए सही खानपान बहुत जरूरी होता है। पुरानी कहावत है जो आप खाते हैं वो आपके शरीर पर दिखता है। इसलिए खाने में हरी सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज, ओमेगा-3 और प्रोटीन चीजों को शामिल करें। इस तरह का खानपान शरीर को पोषण देता है। साथ ही, दिमाग को भी पोषित करके सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। तन और मन रहे इसके लिए जंक फूड, ज्यादा तेल और चीनी वाले फूड्स से दूरी बनाकर ही रखें। स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि घर पर बना हुआ खाना ही खाएं। बाहर ठेले और रेस्त्रां का खाना बिल्कुल भी न खाएं।
तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए सही फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। रोजाना 30 मिनट योग और एक्सरसाइज करें। सुबह उठने के बाद 15 से 20 मिनट योग, ध्यान या प्राणायाम करें। इससे शरीर मजबूत होता है और तनाव कम होता है। वहीं, शाम का समय 15 से 20 मिनट रनिंग, वॉकिंग और रस्सी कूदने जैसी एक्टिविटी के लिए निकालें। योग और एक्सरसाइज करने शरीर और दिमाग दोनों को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है।
आज के समय में मोबाइल और सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, आंखों में जलन की परेशानी होती है। इससे शरीर और दिमाग दोनों ही प्रभावित होते हैं। इसलिए इन्हें स्वस्थ रखने के लिए दिन में कुछ समय स्क्रीन से दूर रहें। सोने से आधे घंटे पहले मोबाइल का इस्तेमाल करने से बचें।
दिन में 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं। सही मात्रा में पानी पीने से शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालता है। जब शरीर में गंदगी जमा नहीं होती है। इससे आपकी त्वचा और दिमाग दोनों बेहतर काम करते हैं।
डॉ. कोठारी कहते हैं कि तन और मन को स्वस्थ रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको अपनी जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव करने की जरूरत है। वर्ल्ड हेल्थ डे पर हम अपने सभी पाठकों से निवेदन करते हैं कि वह तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए इन नियमों को जरूर अपनाएं।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information