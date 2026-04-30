घुटनों के दर्द से जूझ रही महिला ने दौड़ी 10 किमी मैराथन, Robotic Surgery ने बदली जिंदगी

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Written By: Anju Rawat | Published : April 30, 2026 7:06 PM IST
Medically Verified By: Dr Abhishek Vaish
"मैं 2 से 3 मिनट भी नहीं चल पाती थी, घुटनों के दर्द की वजह से चलना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा चल पाउंगी और 10 किलोमीटर मैराथन पूरा कर पाना तो मेरे लिए असंभव ही था।" ऐसा कहना है 60 वर्षीय पल्लवी का, जो कई सालों से घुटनों के तेज दर्द से परेशान रहती थीं। दरअसल, पल्लवी दोनों घुटनों के ऑस्टियोऑर्थराइटिस से परेशान थीं। इसकी वजह से उन्हें घुटनों में हर वक्त दर्द रहता था, सूजन और जकड़न भी बनी रहती थी। लेकिन, आज पल्लवी आराम से चल पाती हैं और दौड़ भी लगा सकती हैं।
जब घुटनों का दर्द असहनीय होने लगा, तो पल्लवी ने इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल का रुख किया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें बाइलेटरल रोबोटिक टोटल नी रिप्लेसमेंट (TKR) सर्जरी की सलाह दी। इस सर्जरी में डॉक्टर सबसे पहले आधुनिक 3D इमेजिंग तकनीक की मदद से घुटने का पूरा नक्शा तैयार करते हैं। इसके बाद, रोबोटिक आर्म सर्जन की सहायता करता है। इस सर्जरी के कई लाभ हैं, इसमें शामिल हैं-
robotic Surgery successful
ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी विशेषज्ञ डॉ. अभिषेक वैष बताते हैं, "जब पल्लवी अस्पताल आई थीं, तब उनके दोनों घुटनों की हालत काफी खराब थी। उन्हें घुटनों में तेज दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उनके घुटनों की मूवमेंट भी काफी कम हो गई। पल्लवी को सामान्य सर्जरी से भी राहत मिल सकती थी। लेकिन, उनकी स्थिति के लिए रोबोटिक टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ज्यादा बेहतर थी।"
घुटनों की सर्जरी और रिकवरी के बाद पल्लवी ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में हिस्सा लिया। इसमें हजारों धावक शामिल थे, लेकिन पल्लवी की कहानी अलग थी। 60 वर्षीय पल्लवी ने 10 किलोमीटर की दौड़ आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ पूरी की। उनकी यह उपलब्धि कई लोगों के लिए प्रेरणा है, क्योंकि महज 14 महीने पहले ही उनके घुटनों की सर्जरी हुई थी और उन्होंने धीरे-धीरे रिकवर कर लिया था।
रोबोटिक सर्जरी एक आधुनिक तकनीक है। रोबोटिक सर्जरी की मदद से कई रोगों का इलाज संभव है। लेकिन, मरीज की स्थिति को देखकर ही डॉक्टर सामान्य या रोबोटिक सर्जरी का चुनाव करते हैं। अगर आपको भी पैरों या घुटनों में दर्द है, तो आप डॉक्टर की सलाह पर सही सर्जरी विकल्प चुन सकते हैं।
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