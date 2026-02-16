क्या आप भी AI और chatgpt से पूछकर करते हैं घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल? डॉक्टर बता रहे हैं क्यों है ये खतरनाक

Risks of Using AI for Medical Advice in hindi : AI से पूछकर घरेलू नुस्खे अपनाना छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं में सहायक हो सकता है, लेकिन बिना सही इलाज के गंभीर बीमारियों का इलाज करना जोखिम भरा है।

मेरे सिर में खाना खाने के बाद अक्सर दर्द रहता है, मैं क्या करूं- बताओ सीरी... सीरी का जवाब- एक कप अदरक वाली चाय पी लीजिए, आप चाहें तो सिर पर बाम लगा सकते हैं और इससे भी सिर के दर्द से आराम न मिले तो आप बर्फ की पट्टी का सेंक कर सकते हैं।

आज के डिजिटल दौर में लोग अपनी छोटी-छोटी हेल्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने के लिए AI टूल पर भरोसा करते हैं। हल्का बुखार, सर्दी-खांसी, पेट दर्द या त्वचा की समस्या जैसी छोटी-मोटी बीमारियों के लिए लोग डॉक्टर के पास जाने की बजाय AI से पूछकर घरेलू नुस्खे अपनाने लगे हैं। लेकिन क्या यह तरीका सुरक्षित है? क्या हर बीमारी में घरेलू उपाय सही साबित होते हैं? क्या AI से पूछकर किसी मरीज का इलाज करना सही होता है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब डॉ. विवेक महाजन से।

AI से हेल्थ के बारे में क्यों पूछ रहे हैं लोग?

हमारे साथ खास बातचीत के दौरान डॉ. विवेक महाजन ने कहा- आज के दौर में हर किसी के पास मोबाइल फोन और इंटरनेट मौजूद है। ये ऐसे डिवाइस में मौजूद हैं, जहां पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर बैठे-बैठे ही एक क्लिक पर अपनी हेल्थ से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर के पास जाने का समय और खर्च बच जाता है। भारत में आज भी दवाओं से ज्यादा बीमारियों में घरेलू नुस्खों भरोसा किया जाता है। ऐसे में लोग AI से पूछकर दवाओं का सेवन कररहे हैं।

क्या AI से पूछकर इलाज करना सही है?

नहीं, डॉ. विवेक महाजन बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की मदद करने के लिए बनाई गई है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस टूल का इस्तेमाल करके बीमारियों का इलाज घर पर ही करने लग जाएं। AI टूल के इस्तेमाल से बीमारियों का इलाज करने से बीमारी की स्थिति पहले से ज्यादा खराब हो सकती है।

डॉक्टर ने आगे कहा- "AI का इस्तेमाल करके बीमारियों का इलाज करने के बाद जब मरीज हमारे पास आते हैं, तो उनकी बीमारी 2 या 3 स्टेज पर पहुंच चुकी होती है। ऐसे में मरीज को न सिर्फ खुद ज्यादा तकलीफ होती है, बल्कि इलाज कहीं ज्यादा महंगा होता है। ध्यान से सोचिए तो आपको पता चलेगा कि AI सिर्फ एक टूल है। यह कोई डॉक्टर नहीं है, जो आपकी कब्ज, सांस, आंखों का रंग देखकर बीमारी के बारे में जानकारी देगा। AI आपको यही बताएगा जो जानकारी आप उससे मांगेंगे।"

AI से पूछकर घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करने के नुकसान

गलत निदान (Misdiagnosis)- AI लक्षणों के आधार पर सामान्य जानकारी देता है, लेकिन सही जांच के बिना बीमारी की पहचान संभव नहीं होती है। उदाहरण के लिए पेट दर्द गैस भी हो सकता है और अपेंडिक्स भी। आप AI से पेट दर्द के बारे में पूछेंगे तो आपको नींबू पानी और हींग की गोली जैसे घरेलू नुस्खों के बारे में बता देगा, लेकिन अपेंडिक्स की जानकारी आपको सिर्फ डॉक्टर से ही मिल पाएगी। गंभीर बीमारी को नजरअंदाज करना- घरेलू उपचारअपनाने के कारण लोग डॉक्टर के पास जाने में देर कर देते हैं, जिससे बीमारी बढ़ सकती है। आप पेट दर्द, गैस और अपेंडिक्स के उदाहरण से इसे समझ कर सकते हैं। एलर्जी और साइड इफेक्ट- डॉक्टर का कहना है कि छोटी बीमारियों में घरेलू नुस्खे कारगार हो सकते हैं, लेकिन हर चीज हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं होती है। कुछ लोगों को हल्दी या शहद से एलर्जी की संभावना भी रहती है। ऐसे में आप इनका सेवन करते हैं, तो बीमारी कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। दवाओं के साथ रिएक्शन (Drug Interaction)- कुछ घरेलू नुस्खे दवाओं के असर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लहसुन का अधिक सेवन ब्लड थिनर दवाओं के साथ खतरनाक हो सकता है। गलत मात्रा का उपयोग- डॉक्टर का कहना है कि AI सामान्य सुझाव देता है, लेकिन मात्रा व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और स्थिति पर निर्भर करती है। यह स्थिति प्रेग्नेंट महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए हानिकारक होती है।

क्या AI पूरी तरह गलत है?

नहीं, AI टूल है, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। यह आपको लक्षण समझने, प्राथमिक देखभाल करने और सही समय पर डॉक्टर के पास जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन इसे डॉक्टर का विकल्प मानना खतरनाक हो सकता है।

Highlights

AI और Chatgpt से पूछकर घरेलू नुस्खे अपनाना गलत है।

AI सिर्फ लक्षणों के आधार पर आपको बीमारी की जानकारी देता है।

AI एक टूल है, इसे डॉक्टर मानकर भरोसा करना गलत है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।