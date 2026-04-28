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रात में काम करने वाले लोगों में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा ज्यादा क्यों है

Night Shift: टाइप 2 डायबिटीज का खतरा उन लोगों में भी काफी बढ़ सकता है, जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और ऐसा स्टडी में देखा गया है जिसके बारे में हम इस लेख में बात करेंगे।

रात में काम करने वाले लोगों में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा ज्यादा क्यों है
night shift and diabetes risk (This image was generated with chatgpt)

Written by Mukesh Sharma |Updated : April 28, 2026 8:00 PM IST

Diabetes Risk in Night Shift: कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें नाइट शिफ्ट में काम करना पसंद होता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें नाइट शिफ्ट में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता लेकिन उन्हें करना पड़ता है। आपको नाइट शिफ्ट में काम करना पसंद हो या न हो लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं, तो उसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता ही है। ऐसा नहीं है कि इस बारे में आपको पता नहीं है, बल्कि हर कोई जानता है कि रात की शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को स्वास्थ्य पर उसका काफी असर पड़ता है और इससे कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है और इनमें से एक टाइप 2 डायबिटीज भी है। कुछ साल पहले हुई एक स्टडी में यह पाया गया था कि जो लोग रात की शिफ्ट में काम करते हैं, इनमें टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है।

नाइट शिफ्ट और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा

2024 में कई गई एक रिसर्च में यह पाया गया कि अगर कोई व्यक्ति नाइट शिफ्ट में काम करता है, तो उसे टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होने का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल, यह स्टडी लोगों पर नहीं की गई बल्कि 9 अलग-अलग रिसर्च पेपर के डाटा की जांच करके निकाली गई थी।

इस स्टडी के दौरान जो लोग लगातार नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, जिन लोग शिफ्ट बार-बार कभी दिन तो कभी रात बदलती रहती है और जो लगातार डे शिफ्ट में काम करते हैं आदि पर रिसर्च की गई। रिसर्च में पाया गया कि जो लोग लगातार नाइट शिफ्ट में ही काम करते हैं, इनमें टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। अगर नाइट शिफ्ट में काम करने वाले पुरुषों की तुलना में महिलाओं में डायबिटीज होने का और ज्यादा खतरा पाया गया।

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ज्यादा खतरा बढ़ाने वाली आदतें

इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है और साथ ही में उसका लाइफस्टाइल भी ठीक नहीं है जैसे पूरी नींद न लेना, एक्सरसाइज न करना, सही डाइट न लेना और ड्रिंकिंग व स्मोकिंग जैसी बुरी आदतें अपनाना आदि के कारण टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है।

कैसे करें खतरे को कम

अगर आपको नाइट शिफ्ट के कारण ही इन समस्याओं के होने का खतरा या फिर आप इसी कारण से अपने लाइफस्टाइल को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपनी नाइट शिफ्ट को बदल लेना चाहिए। अगर शिफ्ट को बदलना संभव नहीं है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और ऐसा करके टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सकता है -

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  • रोजाना एक्सरसाइज करने का समय जरूर निकालें
  • नींद पूरी लें और उसके लिए अपने कमरे में रोशनी न आने दें
  • अच्छी व बैलेंस्ड डाइट लें और खाना सही समय पर ही खाएं
  • अपना एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाएं और रोज उसे फॉलो करें
  • सोने से पहले फोन, टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन न देखें
  • शिफ्ट के दौरान रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं
  • जब सोने का समय नजदीक हो जो चॉय-कॉफी न पिएं

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल डायबिटीज से जुड़ी केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। इस लेख में दी गई जानकारी को डायबिटीज या किसी अन्य बीमारी के इलाज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और उसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs

डायबिटीज का सबसे खतरनाक असर क्या है?

दिल की बीमारी, किडनी फेलियर और अंधापन इसके सबसे खतरनाक प्रभाव हैं।    

डायबिटीज के लक्षण क्या हैं?

हाई ब्लड शुगर लेवल, थकान, बार-बार सिरदर्द, चक्कर और बिना वजह वजन बढ़ने या कम होने जैसी समस्याएं डायबिटीज का लक्षण हो सकती हैं।

डायबिटीज का इलाज क्या है?

डायबिटीज का इलाज दवाइयों के किया जाता है। इसके साथ रेगुलर एक्सरसाइज करें। साथ ही, तनाव कम करें और अपने खान-पान का विशेष ध्यान दें।

About the Author

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More