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Reproductive Health Kaise Kharab Hoti Hai: आज के समय में शरीर की सफाई का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिटेड इंफेक्शन का होने का खतरा बढ़ना। यह पुरुष और महिलाओं दोनों को प्रभावित करता है। देखा जाता है कि अक्सर हम ऐसा कहकर कि ‘शायद ये नॉर्मल है…’ ‘कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन शायद ये नॉर्मल होगा।’ समस्या को बहुत हल्के में ले लेते हैं। यही ‘शायद’ अक्सर समस्या की शुरुआत बन जाता है।
क्लिनिकल साइंटिस्ट, मेडिकल साइकोलॉजिस्ट और फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट डॉक्टर शर्मिष्ठा बताती हैं कि ‘प्रजनन मार्ग संक्रमण (RTIs) जितने आम हैं, उतने ही कम समझे जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इन पर खुलकर बात नहीं करते और कई बार इन्हें सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। कई ऐसे छोटे-छोटे संकेत, जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। आइए हम इस गंभीर विषय पर विस्तार से जानते हैं।
RTIs के लक्षण हमेशा बहुत क्लियर नहीं होते हैं। कभी हल्की खुजली, असामान्य डिस्चार्ज, जलन या पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द, ये सभी इसके संकेत हो सकते हैं। अक्सर महिलाएं इन बदलावों को पीरियड्स, तनाव या सामान्य शारीरिक बदलाव का हिस्सा मान लेती हैं। लेकिन सच यह है कि शरीर बिना वजह संकेत नहीं देता। इन संकेतों को समझना जरूरी है। आइए हम इस गंभीर विषय पर विस्तार से जानते हैं।
हाइजीन को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम यहीं होता है कि कुछ लोग या तो बिल्कुल ही सफाई नहीं रखते हैं तो कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सफाई करने लगते हैं। जैसे प्राइवेट पार्ट को बार-बार वॉश करना या केमिकल और खुशबूदार उत्पादों का इस्तेमाल करना। इससे शरीर का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर, लंबे समय तक एक ही सैनिटरी उत्पाद का उपयोगकरना, गीले या अस्वच्छ कपड़े पहनना भी संक्रमण का कारण बन सकता है। सही हाइजीन का मतलब संतुलन बनाए रखना है, न ज्यादा, न कम।
अक्सर यह मान लिया जाता है कि ऐसी समस्याएं लापरवाही के कारण होती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। ज्यादातर महिलाओं को यह जानकारी ही नहीं होती कि कब सब नॉर्मल होता है और कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यानी समस्या देखभाल की कमी से ज्यादा, जागरूकता की कमी की है। आइए आपको बताते हैं डॉक्टर क्या राय देते हैं।
डॉक्टर बताती हैं कि हमारे शरीर में ऐसे गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जो संक्रमण से बचानेमें मदद करते हैं। एक स्वस्थ योनि वातावरण हल्का अम्लीय होता है, जो इस संतुलन को बनाए रखता है। जब यह संतुलन बिगड़ता है, तब बैक्टीरियल या फंगल इंफेक्शन होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए, तो ये संक्रमण आगे चलकर गंभीर रूप ले सकते हैं।
डॉक्टर कहते हैं कि ‘देखें कई महिलाएं लक्षण दिखने के बावजूद डॉक्टर के पास जाने में देरी करती हैं। इसका कारण है झिझक, असहजता या यह सोच कि समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन हर बार असुविधा को सहना जरूरी नहीं होता। यह शरीर का संकेत होता है, जिसे समझना और समय पर कार्रवाई करना जरूरी है।
अच्छी हाइजीन बनाए रखना कठिन नहीं है, लेकिन इसमें निरंतरता जरूरी है। समय-समय पर सैनिटरी उत्पाद बदलना, साफ और सूखे कपड़े पहनना, अत्यधिक केमिकल वाले उत्पादों से बचना और शरीर के संकेतों पर ध्यान देना आदि। ये सभी आदतें संक्रमण के जोखिम को कम कर सकती हैं। साथ ही, बार-बार खुद से इलाज करने के बजाय जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें।
डॉक्टर कॉसेप्ट को क्लियर करते हुए बताते हैं कि यह समस्या केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है। कई महिलाओं के पास सुरक्षित सैनिटरी उत्पादों या साफ-सफाई की सुविधाओं तक पर्याप्त पहुंच नहीं होती। ऐसे में हाइजीन एक विकल्प नहीं, बल्कि एक चुनौती बन जाती है। जब तक इन बुनियादी सुविधाओं में सुधार नहीं होगा, तब तक RTIs जैसी समस्याएं बनी रहेंगी।
अगर आपने कभी सोचा है, ‘क्या यह सामान्य है?’ तो इस सवाल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपका शरीर आपको संकेत देता है और उसे समझें। असुविधा को सहना समाधान नहीं है। सही जानकारी, जागरूकता और समय पर कदम उठाना ही बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में पहला कदम है। क्योंकि जब हम अपने शरीर की सुनना शुरू करते हैं, तभी हम वास्तव में उसकी देखभाल कर पाते हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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