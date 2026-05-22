भारत और अफ्रीका के बीच हर हफ्ते लगभग 100 उड़ानें, भारत में इबोला की एंट्री का कितना खतरा?

कांगो, युगांडा और साउथ सुडान जैसे कई अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस का खतरा मंडरा रहा है और इन देशों व भारत के बीच भी लगातार फ्लाइट्स उड़ाने भरती रहती हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि ऐसी स्थिति में भारत को इबोला से कितना खतरा हो सकता है।

Written By: Mukesh Sharma | Updated : May 22, 2026 4:28 PM IST

Ebola risk in india (image credit: chatgpt)

भारत दुनियाभर के कोने-कोने से चीजें आयात और निर्यात करता है, भारत की धरती पर हजारों इंटरनेशनल उड़ानें रोज अपनी उड़ान भरती हैं और लैंड करती हैं। अफ्रीकी देशों के साथ भी भारत का रिश्ते अब सिर्फ नाम का नहीं है, बल्कि संस्कृति और व्यापार दोनों रिश्ते अब तेजी से मजबूत हो रहे हैं। हाल ही में अफ्रीकी देशों में इबोला का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते दुनिया के ज्यादातर देश डरे हुए हैं। हर किसी को यही डर सता रहा है कि कहीं कोरोना वाली स्थिति फिर से न हो जाए। भारत भी उन देशों में से एक है, जो मानता है कि अगर अफ्रीकी देशों में इबोला फैल रहा है, तो भारत को भी सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन ऐसी कौन सी स्थितियां हो सकती हैं, जिनके कारण भारत में इबोला वायरस की एंट्री का खतरा बढ़ जाता है।

भारत और अफ्रीका के बीच 100 से भी ज्यादा फ्लाइट्स

भारत और अफ्रीका के रिश्ते व्यापार और राजनीति में तो मजबूत थे ही साथ ही साथ सांस्कृतिक रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं और रोजाना हजारों लोग भारत और अफ्रीका के बीच यात्रा करते हैं। हालांकि, यह अच्छी बात है, लेकिन अफ्रीका में इबोला वायरस के खतरे को देखते हुए यह भारत के लिए एक रिस्क की स्थिति भी बन जाती है। कुछ आंकड़ों के अनुसार भारत और अफ्रीका के बीच हर हफ्ते लगभग 100 या उससे भी ज्यादा फ्लाइट्स उड़ाने भरती हैं और लैंड करती हैं, जिससे भारत में इबोला की एंट्री होने का खतरा भी बढ़ जाता है।

भारत की क्या तैयारी

अफ्रीका से भारत में आने वाले लोग या भारत से अफ्रीका जाकर वापस भारत आने वाले लोग, अफ्रीका में जाकर इबोला वायरस से संक्रमित हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि लक्षण विकसित होने से पहले ही वे भारत आ जाएं और यहां आकर बीमार पड़ जाएं। यह स्थिति भारत में इबोला वायरस के खतरे को बढ़ा सकती है। यह खतरा भारत को भी पता है और भारत हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठा है बल्कि भारत ने भी पहले से ही हर स्थिति के लिए तैयार है।

हाल ही में जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला आउटब्रेक को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया था, तो भारत ने भी अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को सावधान रहने और हाई रिस्क कंट्री से आने वाले लोगों की स्क्रिनिंग करने की सलाह दी है। उदाहरण के तौर पर अगर कांगो, युगांडा या किसी अन्य हाई रिस्क कंट्री से आ रहे किसी व्यक्ति में लक्षण दिख रहे हैं, तो उसे पूरी जांच होने तक क्वारंटाइन में रखा जा सकता है।

कितनी तेजी से फैलता है इबोला

इबोला एक वायरस है और यह एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है, लेकिन यहां पर यह ध्यान देना होगा कि यह कोरोना वायरस की तरह हवा में नहीं फैलता। इबोला वायरस एयरबोर्न नहीं है और यह सिर्फ संक्रमित व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड जैसे लार, यूरिन, मल, खून, पसीना या शरीर से निकलने वाले अन्य द्रव में ही पाया जाता है। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आता है और किसी न किसी तरीके से फ्लूइड स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर चला जाता है, तो इससे वह इबोला वायरस से संक्रमित हो सकता है।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल इबोला से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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FAQs इबोला वायरस के लक्षण क्या हैं इबोला वायरस के शरीर में जाने के कम से कम 2 दिन बाद इसके लक्षण दिखने लगते हैं, शुरुआत में फ्लू, बुखार और ठंड लगने जैसे लक्षण होते हैं। संक्रमण गंभीर होने पर लक्षण भी गंभीर होने लगते हैं जैसे त्वचा पर चकत्ते बनना, गंभीर दस्त, सीने में दर्द और मांसपेशियों में गंभीर दर्द आदि। इबोला कैसे फैलता है इबोला वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकले तरल (Body Fluids) जैसे खून, पेशाब, पसीना और लार आदि के संपर्क में आने से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है। इबोला क्या है इबोला एक खतरनाक वायरस है, जिससे जानलेवा संक्रमण हो सकता है। यह वायरस प्रमुख रूप अफ्रीका में पाए जाने वाले चमगादड़ों की एक खास प्रजाति में पाया जिससे यह बंदरों व अन्य जंगली जानवरों और उसके बाद इंसानों तक फैल जाता है।