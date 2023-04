क्या कोविड से बढ़ सकता है अल्जाइमर्स का खतरा, जानें क्या है दोनों बीमारियों के बीच कोई कनेक्शन

एक नयी स्टडी में कहा गया है कि अल्जाइमर्स का रिस्क कोरोना संक्रमण की वजह से बढ़ सकता है।

Risk of Alzheimer's In Covid patients : कोविड संक्रमण के मरीजों में याद्दाश्त से जुड़ी समस्याएं , ब्रेन फॉग (Brain Fogg) और डिप्रेशन के मामले बहुत अधिक देखे जा रहे हैं। वहीं, एक नयी स्टडी में कहा गया है कि कोविड की वजह से 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में अल्जाइमर्स का खतरा बढ़ सकता है। जर्नल अल्जाइमर्स डिजिज (Journal of Alzheimer's Disease) में प्रकाशित इस स्टडी में कहा गया कि 60 लाख से अधिक लोगों (65 वर्ष से अधिक उम्र के) पर अध्ययन के बाद यह पता चला कि अल्जाइमर्स का रिस्क कोरोना संक्रमण (Covid-19 Infection) की वजह से बढ़ सकता है। (Risk of Alzheimer's In Covid-19 patients In Hindi)

बुजुर्ग कोविड संक्रमितों में अल्जाइमर्स का जोखिम अधिक

अल्जाइमर्स डिजिज (Alzheimer's disease) दिमाग से जुड़ी एक स्थिति या ब्रेन डिसॉर्डर (Brain Disorder) है जिसमें पीड़ित व्यक्ति के सोचने-समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वह निर्णय लेने में भी असमर्थ होता है। इससे रोजमर्रा के छोटे-मोटे काम कर पाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। यह मेमरी से जुड़ी बीमारी डिमेंशिया (dementia) का एक प्रकार है जो काफी कॉमन भी है। इस स्टडी के अनुसार, कोविड के बुजुर्ग मरीजों में अल्जाइमर्स का रिस्क अन्य कोविड मरीजों की तुलना में 50-80% तक अधिक (risk of Alzheimer's in elderly Covid patients) होता है जबकि, 85 वर्ष से अधिक उम्र की महिला कोविड मरीजों में यह रिस्क काफी अधिक था। (Risk of Alzheimer's In Covid patients )

एक्सपर्ट्स के अनुसार कोविड के मरीजों में अल्जाइमर्स का रिस्क अधिक देखा जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार, कोविड संक्रमण की वजह से शरीर में इंफ्लेमेशन (Inflammation) बढ़ता है जिसकी वजह से ब्रेन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है।

अल्जाइमर्स से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए