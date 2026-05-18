किन लोगों में ज्यादा है इबोला वायरस का खतरा? जानें बचाव के लिए क्या करें

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Written By: Anju Rawat | Published : May 18, 2026 3:49 PM IST
Medically Verified By: Dr. Manav Manchanda
Ebola Virus: कांगो और युगांडा में इबोला वायरस का कहर ठमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए WHO ने इस संक्रामक बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। यह इंसानों और कुछ जानवरों (बंदर, चिंपैंजी और गोरिल्ला आदि) को प्रभावित करने वाला एक बेहद गंभीर और जानलेवा वायरस है। यह एक से दूसरे व्यक्ति में रक्त, स्त्राव या शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से फैल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इबोला रोग की औसत मृत्यु दर लगभग 50 फीसदी है। वैसे तो यह वायरस, संक्रमित व्यक्ति की चपेट में आने से किसी भी हो सकता है। लेकिन, कुछ लोगों में इसका खतरा ज्यादा रहता है। आइए, एशियन हॉस्पिटल, फरीदाबाद के डायरेक्टर एंड हेड रेस्पिरेटरी, क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन डॉ. मानव मनचंदा(Dr. Manav Manchanda, Director & Head- Respiratory, Critical Care & Sleep Medicine, Asian Hospital, Faridabad) से जानते हैं-
जब कोई व्यक्ति इस वायरस की चपेट में आता है, तो उसे कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं। इसमें शामिल हैं-
कुछ लोगों में इबोला वायरस का खतरा ज्यादा हो सकता है। इनमें शामिल हैं-
इबोला वायरस एक गंभीर वायरल संक्रमण है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जिन लोगों की इम्यूनिटी पहले से कमजोर होती है, उनमें इस वायरस का खतरा ज्यादा होता है। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं की इम्यूनिटी कमजोर होती है। ऐसे में इन लोगों में इबोला वायरस का जोखिम ज्यादा हो सकता है। इसलिए अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो अपनी डाइट का ख्याल रखें और विटामिन-सी को शामिल करें।
हेल्थकेयर वर्कर्स में भी इबोला वायरस का खतरा ज्यादा हो सकता है। स्वास्थ्यकर्मी और लैब में काम करने वाले लोग, संक्रमित लोगों के काफी करीब रहते हैं, इससे उनमें भी जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए हेल्थकेयर वर्कर्स हमेशा मास्क का इस्तेमाल करते हैं और समय-समय पर हैंड वॉश जरूर करें।
इनके अलावा, जो लोग ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों पर रहते हैं या किसी सतह या चीज को छूने के बाद हाथ नहीं धोते हैं, तो उनमें भी इबोला वायरस का खतरा ज्यादा हो सकता है। जिन लोगों का शरीर कमजोर है या जो लंबे समय से तनाव में है, उनमें भी इसका खतरा ज्यादा हो सकता है।
Disclaimer: इस समय कांगो में इबोला वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी इसे ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इसलिए सभी को इससे बचाव के लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है। साथ ही, संक्रमित लोगों से दूरी बनाए रखें। अगर कोई लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें।