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बच्चों को बार-बार सर्दी-खांसी कहीं अस्थमा का संकेत तो नहीं? जानें क्या है पल्मोनोलॉजिस्ट की सलाह

छोटे बच्चों में अस्थमा के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और शुरुआत में बच्चों में इस समस्या का पता लगाना भी काफी मुश्किल है। इस लेख में पल्मोनोलॉजिस्ट ने इस समस्या के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं जिनके बारे में हम इस लेख में जानेंगे।

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 18, 2026 6:02 PM IST

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Medically Verified By: Dr. Vikas Pilaniya

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asthma in kids lungs health (Image credit: chatgpt)

बच्चे का रातभर खांसना, खेलते समय जल्दी थक जाना या फिर बार-बार सर्दी-जुकाम के बीमार पड़ जाना आमतौर पर उनकी कमजोर इम्यूनिटी का संकेत होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बच्चे में यह कमजोर इम्यूनिटी का ही कारण हो, खासतौर पर अगर किसी बच्चे में बार-बार इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो साथ ही साथ घरघराहट, सीने में भारी या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो यह अस्थमा का संकेत भी हो सकता है। लेकिन देखा गया है कि ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों में इस तरह के लक्षणों को बस उनकी कमजोर इम्यूनिटी समझकर इग्नोर करते रहते हैं और बाद में अस्थमा गंभीर रूप से ले लेता है। इस लेख में हम पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. विकास पिलानिया से ऐसी ही समस्याओं के बारे में जानेंगे।

आजकल हवा की क्वालिटी खराब होने के कारण बच्चों को अस्थमा की शिकायत बढ़ती चली जा रही है। अस्थमा एक क्रोनिक बीमारी है, जिसमें सांस की नली में सूजन हो जाती है, जिससे सांस की नलियों का अंदर से आकार छोटा पड़ जाता है और साथ ही उनकी अंदरूनी सतह ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। इसके कारण सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और मरीज को बार-बार खांसी आती है, गले में घरघराहट महसूस होती है, सीने में जकड़न हो जाती है और उनकी सांस फूलने लगती है। ट्रिगर्स, जैसे पार्टिकुलेट मैटर (पीएम2.5) और नाईट्रोजन डाई ऑक्साईड के संपर्क में आने पर सांस की नली में बहुत ज्यादा म्यूकस बनने लगता है, जिससे जकड़न हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है।

डॉ. विकास पिलानिया, कंसल्टेंट - पल्मोनरी, मणिपाल हॉस्पिटल्स, जयपुर

बच्चों में अस्थमा बढ़ने के कारण

कई अलग-अलग कारण ऐसे हैं जिनके कारण बच्चों में अस्थमा की शिकायत बढ़ रही है, लेकिन प्रमुख कारण प्रदूषण ही है। बच्चों के फेफड़े विकसित हो रहे होते हैं, जो बड़ों के मुकाबले ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं। ज्यादा सांस लेने के कारण वातावरण में मौजूद बारीक कण (पार्टिकुलेट मैटर) भी फेफड़ों में पहुंचने लगते हैं जैसे ट्रैफिक के धुआं, धूल, सिगरेट के धुआं, कंस्ट्रक्शन पार्टिकल्स और इनडोर प्रदूषण आदि। ये चीजें फेफड़ों को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ सांस की नली में जलन व सूजन आदि पैदा कर सकते हैं। ये ट्रिगर्स कुछ इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं -

  • पार्टिकुलेट मैटर (पीएम2.5) - ये बहुत छोटे कण होते हैं, जो फेफड़ों में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे क्रोनिक सूजन होती है और बढ़ते हुए बच्चों के फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है।
  • ट्रैफिक का धुआं - वाहनों से निकलने वाला धुआँ सांस की नली में जलन करके उन्हें संवेदनशील बना देता है, जिससे अस्थमा के लक्षण जल्दी प्रकट होने लगते हैं।
  • इनडोर हवा की क्वालिटी - डस्ट माईट्स, मोल्ड, और सेकंड हैंड स्मोक के संपर्क में रहने और खराब वैंटिलेशन के कारण सांस की नली को नुकसान पहुंचता है।
  • ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस - लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से फेफड़ों के टिश्यू में कैमिकल असंतुलन होता है, जिससे उनमें धब्बे पड़ सकते हैं।
  • वायरल इन्फेक्शन - बचपन में सांस की नली में बार-बार संक्रमण होने पर अस्थमा के लक्षण बढ़ या बिगड़ सकते हैं।
  • फैमिली हिस्ट्री - जिन परिवारों में अस्थमा का इतिहास रहा हो, वहाँ पर बच्चों को अस्थमा या एलर्जी का जोखिम अधिक होता है।
  • पैसिव स्मोक एक्सोजर - सैकंडहैंड स्मोक से फेफड़ों के विकास पर असर पड़ता है और अस्थमा होने की संभावना बढ़ती है।

किन बातों का रखें ध्यान

बच्चों में अस्थमा का निदान अक्सर कम होता है क्योंकि इसके लक्षण सांस की सामान्य समस्याओं की तरह होते हैं। इसलिए घरों के अंदर हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। बच्चों को प्रदूषण और धुएं के संपर्क से बचाना चाहिए तथा कोई भी लक्षण दिखने पर फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सही केयर और जागरूकता की मदद से बच्चों के अस्थमा को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे बच्चे स्वस्थ व तंदुरुस्त जीवन जीने में समर्थ बनेंगे।

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डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल बच्चों में तेजी से बढ़ रहे अस्थमा के मामलों और उनके बचाव आदि से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More