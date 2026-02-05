पेट के दाहिने हिस्से का दर्द: कहीं अपेंडिक्स तो नहीं? जानें क्या हैं इसके लक्षण और कारण

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Appendicitis: अपेंडिसाइटिस एक गंभीर और जानलेवा बीमारी हो सकती है। यह अपेंडिक्स में किसी रुकावट या सूजन की वजह से होती है। आपको बता दें कि अपेंडिक्स, पेट के निचले दाहिने हिस्से में स्थित एक छोटी और उंगली के आकार की थैली होती है, जो बड़ी आंत से जुड़ी होती है। इस बीमारी का समय पर इलाज बहुत जरूरी होता है। इसकी वजह से अंग में सूजन आ जाती है, इसकी वजह से पेट के दाहिने निचले हिस्से में गंभीर दर्द होने लगता है। हालांकि, अपेंडिक्स का शरीर में बहुत बड़ा रोल नहीं माना जाता है। यह स्थिति जानलेवा हो सकती है, अगर समय पर इलाज न मिले तो। आइए, जानते हैं अपेंडिक्स लक्षण, कारण और इलाज-
आपको बता दें कि अपेंडिक्स तब होता है, जब अपेंडिक्स के अंदर किसी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है। यह ब्लॉकेज कई कारणों से हो सकती है। इसमें शामिल हैं-
अपेंडिक्स में ब्लॉकेज के बाद बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं। इससे सूजन और दर्द शुरू हो जाता है। डॉ. पंकज शर्मा कहते हैं कि कई बार मरीज सोचता है कि यह सामान्य पेट दर्द है और फिर यह धीरे-धीरे अपेंडिक्स का दर्द गंभीर रूप ले लेता है।
अपेंडिक्स का दर्द आमतौर पर नाभि के पास शुरू होता है। हालांकि, धीरे-धीरे यह दर्द पेट के दाहिने निचले हिस्से तक पहुंच सकता है। अपेंडिक्स होने पर कुछ लक्षण महसूस होते हैं, इसमें शामिल हैं-
डॉ. पकंज शर्मा कहते हैं, “अगर दर्द दाहिनी हिस्से पर बना रहे और लगातार बढ़ता जाए, तो बिना देर किए डॉक्टर को जरूर दिखाएं। यह अपेंडिक्स का एक मुख्य लक्षण होता है।”
शुरुआत में अपेंडिक्स का इलाज दवा से किया जाता है। शुरुआती और हल्के मामलों में एंटीबायोटिक दवाओं से आराम मिल जाता है। लेकिन, दवाओं से अपेंडिक्स को पूरी तरह से ठीक करना संभव नहीं है।
हालांकि, अपेंडिक्स का स्थायी और सबसे सुरक्षित इलाज ऑपरेशन यानी सर्जरी ही है। खासकर, जब अपेंडिक्स में गंभीर सूजन हो जाती है तब डॉक्टर तुरंत सर्जरी की सलाह देते हैं। आजकल लप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए भी छोटा-सा चीरा लगाकर अपेंडिक्स निकाल दिया जाता है। इस सर्जरी की मदद से मरीज जल्दी ठीक हो जाता है और दर्द में भी आराम मिलता है।
अगर समय पर इलाज न किया जाए तो अपेंडिक्स फट सकता है। इससे पेट में इंफेक्शन फैल सकता है। इस स्थिति को पेरिटोनिटिस कहा जाता है। यह जानलेवा हो सकता है। इसलिए तुरंत इलाज बहुत जरूरी है। अपेंडिक्स का फटना एक मेडिकल इमरजेंसी है। इस बीमारी के इलाज में देरी व्यक्ति की जान पर भारी पड़ सकता है।
डॉ. पंकज शर्मा कहते हैं, “समय पर पहचान और सही इलाज ही अपेंडिक्स से होने वाली जटिलताओं से बचा सकता है। पेट दर्द को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि, हर मामलों में पेट दर्द अपेंडिक्स नहीं होता है।"
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information