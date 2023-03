जिस थाली में खाना खाते हैं वह भी बन सकती है बीमारियों का कारण, गट हो सकता है डैमेज

एक नयी स्टडी के बर्तनों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साबुन गट को बुरी तरह से डैमेज पहुंचा सकता है।

Ways your plate can make you sick: हेल्दी खाना खाने का सबसे पहला नियम फ्रेश सब्जियों और फलों, पौष्टिक अनाज और बेहतर क्वालिटी के मसाले और हर्ब्स का इस्तेमाल करना है। जब आप बेहतर क्वालिटी की चीजों का प्रयोग अपना खाना बनाने के लिए करते हैं तो इससे शरीर को पोषण प्राप्त होता है। इसके बाद बारी आती है इन फूड्स के रखरखाव और साफ-सफाई के सही तरीकों की। सब्जियों पर चिपके पेस्टिसाइड्स (pesticides) के कण और अनाजों में मिलाए गए प्रीजर्वेटिव्स और केमिकल्स के नुकसान (preservatives chemicals side effects of health) से शरीर को बचाने के लिए इन्हें पानी और नमक जैसी चीजों से अच्छी तरह साफ करने की सलाह दी जाती है। लेकिन, इन सबके साथ ही आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि आप जिस थाली में खाना खाते हैं वह थाली अच्छी तरह साफ हो और बैक्टेरिया-फ्री हो। लेकिन, रेस्टोरेंट्स और होटलों से लेकर अधिकांश लोगों के घरों में भी जिन थालियों में खाना परोसा जाता है वह हेल्थ के लिए सेफ नहीं। (Ways your plate can make you sick in Hindi)

आपके खाने की प्लेट आपको बना सकती है बीमार

प्लेट्स, चम्मच और अन्य बर्तनों की सफाई के लिए जिस साबुन का इस्तेमाल किया जाता है उसके कुछ कण सफाई के बावजूद बर्तन में चिपक जाते हैं और इन्हीं प्लेट्स में खाना खाने के बाद ये केमिकल्स और साबुन (dishwasher residue on plates) पेट में चले जाते हैं और बीमारियों का कारण बनते हैं। हालांकि, एक्सपर्ट्स के अनुसार, गट (Gut) या आंतों में पहुंचने के बाद साबुन किस तरह और कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है इस विषय पर अभी और रिसर्च की जरूरत है। लेकिन, गट की अंदरूनी दीवारों पर ये कण चिपक जाते हैं गट की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं।

स्विस इंस्टिट्यूट ऑफ एलर्जी और अस्थमा रिसर्च (Swiss Institute of Allergy and Asthma Research) और ज्यूरिक यूनिवर्सिटी (University of Zurich) के शोधकर्ताओं द्वारा की गयी इस स्टडी में डिटर्जेंट (detergent) और बर्तन धोने वाले साबुन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच की गयी। स्टडी के अंत में जिन संभावित खतरों की बात की गयी उनमें कुछ गम्भीर स्वास्थ्य समस्याएं भी शामिल हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, खाने के साथ पेट में साबुन पहुंचने के बाद इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं-

गट की इंटर्नल लाइनिंग (internal lining of gut) को नुकसान पहुंचता है।

गट की सेल्स में साइटोटोक्सिसिटी (Cytotoxicity) का खतरा बढ़ता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान होता है और उनमें जहर भरने लगता है।

शरीर के अलग-अलग अंगों में इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ( inflammatory responses) बढ़ सकता है। इससे, सूजन, शरीर की गर्मी, दर्, जोड़ों का दर्द और कई बीमारियों के लक्षणों के गम्भीर बनने का रिस्क भी बढ़ जाता है।

फूड पॉइजनिंग (Food poisoning) और डायरिया (Diarrheas) जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

बर्तनों की सफाई कैसे करनी चाहिए? (How to clean plates and dishes and keep them healthy)

रोजमर्रा के बर्तनों और प्लेट्स को साफ करने के लिए नेचुरल इंग्रीडिएंट्स वाले डिशवॉशर जेल या साबुन का इस्तेमाल करेँ।

(Baking Soda) , नींबू का रस (Lemon juice) और इमली (Tamarind) जैसी नेचुरल चीजों से बर्तनों की सफाई करें। साबुन से बर्तन धोने के बाद उन्हें पानी से अच्छी तरह साफ करें। फिर गर्म पानी से एक बार फिर उन्हें धोएं और अच्छी तरह कपड़े से पोंछें।

इस्तेमाल से पहले थालियों को किसी कॉटन के कपड़े या टिश्यू पेपर से जरूर पोंछ लें।