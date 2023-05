लाकडाउन खुलने के बाद राजधानी की हवा सीधे तौर पर प्रभावित होने लगी है। आलम यह है कि दिल्‍ली की हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है और यही कारण है कि वायु गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी से 'खराब' श्रेणी की ओर बढ़ रही है। दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में ट्वीट कर दिल्‍ली में वायु प्रदूषण (Air Pollution) बढ़ने की बात कही है। जब भी प्रदूषण का स्‍तर बढ़ता है तो कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। प्रदूषण सीधे तौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है जिसके चलते खांसी, अस्‍थमा और फेफड़ों के कैंसर (Lungs Cancer) की संभावना भी बढ़ जाती है। शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि वायु प्रदूषण अर्थराइटिस (Arthritis) का कारण भी बनता है। हर साल 12 अक्‍टूबर को विश्व अर्थराइटिस डे (World Arthritis Day) मनाया जाता है इसलिए आज इस मौके पर हम आपको डॉक्‍टर से बात कर वायु प्रदूषण और अर्थराइटिस (Air Pollution and RA disease) में अंतर बता रहे हैं।

Pollution has started increasing. 09 Oct- AQI - 171 (0 to 50 - Good, 51 to 100 - Satisfactory, 101 to 200 - Moderate) PM10 - 197 (0 to 50 - Good, 51 to 100 - Satisfactory, 101 to 250 - Moderate) PM2.5 - 69 (0 to 30 - Good, 31 to 60 - Satisfactory, 61 to 90 - Moderate) https://t.co/EQH08MbEz7 — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 9, 2021