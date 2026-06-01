शराब या चीनी में से कौन आपके लिवर को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है? एक्सपर्ट्स से जानें

जब लिवर के स्वास्थ्य की बात आती है, तो हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि कौन सी चीज लिवर पर किस तरह का प्रभाव डालती है। इस लेख में हम चीनी और शराब के बारे में बात करेंगे कि ये लिवर पर कैसे असर डालती हैं और इनमें से ज्यादा खतरनाक क्या है?

Written By: Mukesh Sharma | Published : June 1, 2026 6:53 PM IST

sugar and alcohol impacts on liver (Image source: chatgpt)

ये टाइटल पढ़ कर अजीब लग रहा है ना? आप भी शायद सोच रहे हैं कि शराब और चीनी का कोई कनेक्शन ही नहीं है। शराब तो हेल्थ के लिए बुरी चीज है और चीनी का क्या है उसे तो हम रोज चाय में डालकर पीते ही हैं। लेकिन अब समय है ये समझने का कि चीनी जिसे हम रोज के खाने व पीने की चीजों में डालकर उसका सेवन कर रहे हैं, वह आपकी हेल्थ के लिए कितनी सही या कितनी गलत है। आगे बढ़ने से पहले हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं, कि इस आर्टिकल में हम चीनी और शराब दोनों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों में कुछ समानताएं जरूरी हैं, जिनके बारे में कम ही लोगों को पता होता है। इन समानताओं में से एक है कि इन दोनों की चीजों का लेना-देना कहीं न कहीं लिवर से होता है।

चीनी और शराब का लिवर कनेक्शन

हम फिर से कह रहे हैं कि इस लेख में हम आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे कि शराब और चीनी एक जैसी हैं, बल्कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीनी और शराब दोनों का लिवर पर क्या असर पड़ताहै। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अल्होहल एब्यूज एंड अल्कोहॉलिज्म (NIAAA) के अनुसार शराब लिवर को कई अलग-अलग स्टेज में प्रभावित करती है और समय के साथ-साथ लिवर में फैट जमा होना, लिवर के ऊतकों में सूजन आना, लिवर में स्कार टिश्यू बनना (लिवर सिरोसिस व फाइब्रोसिस) और यहां तक कि लिवर कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

अब अगर चीनी की बात करें तो उसका भी लिवर के साथ सीधा रिश्ता है, क्योंकि Pubmed के अनुसार एक रिसर्च में यह पाया गया था कि फ्रुक्टोज और शुगर नॉन अल्कोहॉलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। रिसर्च में यह पाया गया था कि अगर लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में फ्रुक्टोज वाले पेय पदार्थ या खाने की चीजों का सेवन किया जा रहा है, तो इससे लिवर में फैट जमा होने लगती है और नॉन अल्कोहॉलिक फैटी लिवर डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है।

चीनी vs शराब

शराब ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह लिवर इसको एक विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिन मानता है और आगे प्रोसेस करता है। वहीं चीनी यानी फ्रुक्टोज अगर ज्यादा खाया जाए तो यह लिवर में फैट जमा करता है, जिसे आने वाले समय में लिवर से जुड़ी बीमारियां होती हैं। ऐसे में अगर लिवर हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो शराब ज्यादा खतरनाक है।

alcohol impacts on liver (Image source: chatgpt)

लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप चीनी आपके लिए सुरक्षित है, लिमिट से ज्यादा चीनी का सेवन करना आपके लिवर में फैट जमने का कारण बन सकती है, जिससे नॉन अल्कोहॉलिक फैटी लिवर डिजीज हो सकता है और यहां तक कि यह मोटापा व डायबिटीज का कारण भी बन सकता है।

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sugar impacts on liver (Image source: chatgpt)

कैसे रखें लिवर को सुरक्षित

लिवर शरीर के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्टर मशीन होती है, जो खून को साफ करने का काम करती है और इसलिए इसे हेल्दी रखना बेहद जरूरी है। इस आर्टिकल की मदद से यह तो आप समझ गए हैं कि लिवर को हेल्दी रखने के लिए शराब का सेवन बंद करना होगा और चीनी का सेवन भी कम से कम रखना होगा। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ अन्य चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है जैसे -

शरीर का वजन सही रखें यानी न बहुत ज्यादा और न बहुत कम

नियमित रूप से एक्सरसाइज करते रहें, हफ्ते में कम से कम 3 दिन

हेल्दी और पौष्टिक खाना लें, जिसमें साबुत अनाज, फल और सब्जियां आदि शामिल हों

डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा न लें और बार-बार पेन किलर लेने से बचें

रोजाना पर्याप्त नींद लें, रात को सोने और सुबह उठने का समय फिक्स रखें

हर्बल, एलोपैथी या किसी भी प्रकार के सप्लीमेंट्स को डॉक्टर की सलाह के बगैर न लें

अगर आपको लिवर से जुड़ी कोई भी समस्या महसूस होती है तो इसके लक्षणों को इग्नोर न करें और जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही बहुत ही कम लोगों को लिवर के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की जानकारी नहीं होती है और ऐसे में शुरुआती लक्षणों इग्नोर कर दिया जाता है। यही लक्षण बाद में गंभीर बीमारी बन जाते हैं, इसलिए लक्षणों को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य अल्कोहल और चीनी का लिवर पर पड़ने वाले असर और उससे होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बताना है। इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।