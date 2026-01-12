Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Recurrent infections in women Causes and prevention tips : योनि संक्रमण (Vaginal Infection), यूरिन इन्फेक्शन (UTI) फंगल इंफेक्शन, और बैक्टीरियल इंफेक्शन से महिलाएं बार-बार परेशान रहती हैं। इस तरह की समस्याएं न केवल शारीरिक असुविधा देते हैं, बल्कि मानसिक तनाव और आत्मविश्वास की कमी कारण भी बनती है। महिलाओं को बार-बार होने वाले इंफेक्शन में पानी कम पीना, खाने में मसाले का ज्यादा इस्तेमाल होना, पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना जैसे कई कारण होते हैं।
डॉ. शैली महाजन के अनुसार, महिलाओं के शरीर की संरचना पुरुषों से अलग होती है। इसी कारण महिलाओं में इंफेक्शन होने की संभावना अधिक रहती है।
महिलाओं को होने वाले इंफेक्शन में शामिल हैः
डॉ. शैली महाजन का कहना है कि महिलाओं को बार-बार होने वाले इंफेक्शन में कई फैक्टर्स अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें शामिल हैः
नहाते समय या यूरिन त्याग करने के बाद प्राइवेट पार्ट की सही सफाई न करना या गलत तरीके से सफाई करना इंफेक्शन को बढ़ाता है।
आजकल फैशन के चक्कर में महिलाएं नायलॉन या टाइट सिंथेटिक कपड़े वाले अंडरवियर पहनती हैं। टाइट और सिंथेटिक कपड़ों के अंडरवियर हवा को रोकते हैं। इससे योनि के एरिया में नमी बनी रहती है और बैक्टीरिया पनपते हैं।
एंटीबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती हैं, जिससे फंगल इंफेक्शन हो सकता है। ज्यादा मीठा, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड खाने से फंगस तेजी से बढ़ता है। जो महिलाएं ज्यादा मसाले वाला खाना या मीठा खाती हैं उन्हें इंफेक्शन का खतरा अक्सर ही रहता है।
अक्सर देखा जाता है की पीरियड्स के दौरान महिलाएं पैड्स को बदलने में लंबा समय लेती हैं। लंबे समय तक एक ही पैड का इस्तेमाल करने की वजह से इंफेक्शन का खतरा रहता है। इसके अलावा पीरियड्स में योनि के हिस्से की सफाई न होने से भी इंफेक्शन का खतरा रहता है।
आप भी उन महिलाओं में शामिल हैं, जिन्हें बार-बार इंफेक्शन की समस्या हो रही है, तो डॉ. शैली द्वारा बताई गई चीजों को जरूर फॉलो करें।
हाइजीन को अपनाएं- दिन में कम से कम एक बार प्राइवेट पार्ट को साफ पानी से धोएं। योनि में हार्श साबुन या केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें।
कॉटन अंडरवियर पहनें- इंफेक्शन से बचाव के लिए महिलाएं हमेशा कॉटन के अंडरवियर ही पहनें। कॉटन के कपड़े नमी को सोखते हैं और हवा का प्रवाह बनाए रखते हैं।
सही पीना पिएं- डॉक्टर का कहना है कि महिलाएं अगर रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पिएं तो इससे यूटीआई और अन्य इंफेक्शन से बचाव हो सकता है।
