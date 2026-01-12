महिलाओं में बार-बार इन्फेक्शन क्यों होता है? डॉक्टर बता रहे हैं इसके कारण और बचाव का तरीका

Recurrent infections in women Causes and prevention tips : महिलाओं में बार-बार इंफेक्शन होना एक सामान्य लेकिन नजरअंदाज न करने वाली समस्या है। सही जानकारी, स्वच्छता, संतुलित जीवनशैली को अपनाकर इससे बचा जा सकता है।

Recurrent infections in women Causes and prevention tips : योनि संक्रमण (Vaginal Infection), यूरिन इन्फेक्शन (UTI) फंगल इंफेक्शन, और बैक्टीरियल इंफेक्शन से महिलाएं बार-बार परेशान रहती हैं। इस तरह की समस्याएं न केवल शारीरिक असुविधा देते हैं, बल्कि मानसिक तनाव और आत्मविश्वास की कमी कारण भी बनती है। महिलाओं को बार-बार होने वाले इंफेक्शन में पानी कम पीना, खाने में मसाले का ज्यादा इस्तेमाल होना, पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना जैसे कई कारण होते हैं।

महिलाओं में इंफेक्शन बार-बार होने की वजह

डॉ. शैली महाजन के अनुसार, महिलाओं के शरीर की संरचना पुरुषों से अलग होती है। इसी कारण महिलाओं में इंफेक्शन होने की संभावना अधिक रहती है।

महिलाओं की शारीरिक संरचना- महिलाओं का मूत्रमार्ग (Urethra) पुरुषों की तुलना में छोटा होता है। इसी वजह से बैक्टीरिया आसानी से मूत्राशय तक पहुंच जाते हैं और यूरिन इंफेक्शन हो जाता है। हार्मोनल बदलाव- टीनएज के बाद महिलाओं के शरीर में समय-समय पर हार्मोनल बदलाव होते हैं। पीरियड्स के दौरान, प्रेग्नेंसी में और मेनोपॉज के समय होने वाले हार्मोनल बदलावों की वजह से योनि का नेचुरल pH बैलेंस बिगड़ सकता है, जिससे फंगल और बैक्टीरियल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। कमजोर इम्यून सिस्टम- पुरुषों के मुकाबले ज्यादातर महिलाओं की इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है। इससे शरीर संक्रमण से सही तरीके से लड़ नहीं पाता है। तनाव, नींद की कमी, गलत खानपान और बीमारियां इम्यूनिटी को कमजोर करती हैं। इससे भी महिलाओं को बार-बार इंफेक्शन का खतरा रहता है।

महिलाओं को कौन-कौन से इंफेक्शन होते हैं-

महिलाओं को होने वाले इंफेक्शन में शामिल हैः

योनि संक्रमण (Vaginal Infection)-पब्लिक या ऑफिस का टॉयलेट इस्तेमाल करने वाली महिलाओं में योनि संक्रमण बहुत ही आम है। योनि संक्रमण के कारण योनि में खुजली, जलन, बदबूदार डिस्चार्ज और संभोग के दौरान दर्द की परेशानी होती है। यूरिन इन्फेक्शन (UTI)- ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में रहने वाली महिलाओं में यूटीआई बहुत ही आम समस्या है। यूटीआई के कारण पेशाब में जलन, पेट के निचले हिस्से में दर्द और बार-बार पेशाब आने की समस्या होती है। फंगल इंफेक्शन (Yeast Infection)- गीले कपड़े पहनना, डायबिटीज जैसी बीमारी से जूझने वाली महिलाओं में फंगल इंफेक्शन बहुत ही आम होता है। बैक्टीरियल वैजिनोसिस (BV)- योनि में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ने से बैक्टीरियल वेजिनोसिस की समस्या होती है। यौन संचारित संक्रमण (STI)- पार्टनर के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने के दौरान होने वाले इन्फेक्शन को यौन संचारित संक्रमण कहा जाता है।

महिलाओं को बार-बार इंफेक्शन होने का कारण

डॉ. शैली महाजन का कहना है कि महिलाओं को बार-बार होने वाले इंफेक्शन में कई फैक्टर्स अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें शामिल हैः

1. साफ-सफाई की कमी

नहाते समय या यूरिन त्याग करने के बाद प्राइवेट पार्ट की सही सफाई न करना या गलत तरीके से सफाई करना इंफेक्शन को बढ़ाता है।

2. सिंथेटिक अंडरवियर पहनना

आजकल फैशन के चक्कर में महिलाएं नायलॉन या टाइट सिंथेटिक कपड़े वाले अंडरवियर पहनती हैं। टाइट और सिंथेटिक कपड़ों के अंडरवियर हवा को रोकते हैं। इससे योनि के एरिया में नमी बनी रहती है और बैक्टीरिया पनपते हैं।

3. बार-बार एंटीबायोटिक का सेवन

एंटीबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती हैं, जिससे फंगल इंफेक्शन हो सकता है। ज्यादा मीठा, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड खाने से फंगस तेजी से बढ़ता है। जो महिलाएं ज्यादा मसाले वाला खाना या मीठा खाती हैं उन्हें इंफेक्शन का खतरा अक्सर ही रहता है।

4. पीरियड्स में हाइजीन का ध्यान न रखना

अक्सर देखा जाता है की पीरियड्स के दौरान महिलाएं पैड्स को बदलने में लंबा समय लेती हैं। लंबे समय तक एक ही पैड का इस्तेमाल करने की वजह से इंफेक्शन का खतरा रहता है। इसके अलावा पीरियड्स में योनि के हिस्से की सफाई न होने से भी इंफेक्शन का खतरा रहता है।

महिलाओं में इंफेक्शन से बचाव कैसे करें

आप भी उन महिलाओं में शामिल हैं, जिन्हें बार-बार इंफेक्शन की समस्या हो रही है, तो डॉ. शैली द्वारा बताई गई चीजों को जरूर फॉलो करें।

हाइजीन को अपनाएं- दिन में कम से कम एक बार प्राइवेट पार्ट को साफ पानी से धोएं। योनि में हार्श साबुन या केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें।

कॉटन अंडरवियर पहनें- इंफेक्शन से बचाव के लिए महिलाएं हमेशा कॉटन के अंडरवियर ही पहनें। कॉटन के कपड़े नमी को सोखते हैं और हवा का प्रवाह बनाए रखते हैं।

सही पीना पिएं- डॉक्टर का कहना है कि महिलाएं अगर रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पिएं तो इससे यूटीआई और अन्य इंफेक्शन से बचाव हो सकता है।

