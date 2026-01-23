सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है HPV वैक्सीन! पुरुषों को क्यों है इसकी जरूरत? इससे जुड़ी अहम बातें

Reasons Young Men Need the HPV Vaccine: CDC की रिपोर्ट बताती है महिलाओं के अलावा पुरुषों को कैंसर से बचाने में भी HPV वैक्सीन मददगार होती है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी अहम बातों के बारे में।

Reasons Young Men Need the HPV Vaccine: भारत जैसे विकासशील देश में आज भी जब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) की बात होती है तो हमारा ध्यान केवल महिलाओं और सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) पर जाता है। लेकिन वैश्विक स्वास्थ्य संगठन (जैसे WHO और CDC) यह स्पष्ट कर चुके हैं कि एचपीवी वायरस लिंग भेद नहीं करता। यह पुरुषों को भी उतनी ही आसानी से संक्रमित कर सकता है जितना महिलाओं को। इसलिए पुरुषों के लिए भी HPV वैक्सीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।

फरीदाबाद के सेक्टर- 8 स्थित सर्वोदय अस्पताल के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉ. नवीन संचेती बताते हैं कि पुरुषों में एचपीवी वायरस बिना किसी लक्षण के सालों तक शरीर में रह सकता है, जिससे अनजाने में यह दूसरे तक फैलता रहता है। एचपीवी वायरस पुरुषों से महिलाओं में न पहुंचे इसके लिए उन्हें एचपीवी वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए।

HPV वायरस के कारण पुरुषों को होने वाले कैंसर

S. NO कैंसर का नाम कैंसर के लक्षण 1. मुंह और गले का कैंसर लगातार गले में खराश, कान में दर्द, निगलने में कठिनाई या गर्दन में गांठ 2. एनल कैंसर (गुदा का कैंसर) गुदा से रक्तस्राव, दर्द, खुजली या मल त्यागने की आदतों में बदलाव 3. पेनाइल कैंसर (लिंग का कैंसर) लिंग की त्वचा के रंग में बदलाव, घाव जो ठीक न हो रहा हो या त्वचा का मोटा होना

इन कैंसर से बचाव के लिए पुरुषों का भी HPV Vaccine लगवाना बहुत जरूरी है।

पुरुषों के लिए HPV वैक्सीन के फायदे

कैंसर के बचाव- डॉ. नवीन संचेती कहते हैं कि एचपीवी वैक्सीन लगवाने से पुरुषों को गले (Oropharyngeal), गुदा (Anal) और लिंग (Penile) के कैंसर से सुरक्षा मिलती है। चूंकि पुरुषों के लिए इन कैंसरों की कोई नियमित स्क्रीनिंग (जैसे महिलाओं के लिए पैप स्मीयर) नहीं होती, इसलिए वैक्सीन ही बचाव का एकमात्र ठोस तरीका है। जेनिटल वार्ट्स (Genital Warts) का खात्मा- HPV के कुछ स्ट्रेन कैंसर तो नहीं फैलाते, लेकिन वे जननांगों पर दर्दनाक और भद्दे मस्से (Warts) पैदा कर देते हैं। एचपीवी वैक्सीन इन मसों को होने से रोकती है। डॉ. नवीन संचेती का कहना है कि एचपीवी वैक्सीन लेने से पुरुषों में भविष्य में होने वाले कैंसर के कारण मानसिक तनाव और इलाज के लंबे खर्च से बचा जा सकता है। 'हर्ड इम्युनिटी' (Herd Immunity)- जब पुरुष एचपीवी वैक्सीन लगवाते हैं, तो वे वायरस के वाहक (Carrier) नहीं बनते। इससे समाज में वायरस का प्रसार कम होता है। यह उन महिलाओं की सुरक्षा भी करता है जो शायद किसी कारण या जागरूकता की कमी के कारण एचपीवी वैक्सीन न लगवा पाई हों (जैसे एलर्जी या अन्य स्वास्थ्य कारण)। पार्टनर की सुरक्षा- पुरुषों द्वारा एचपीवी वैक्सीन लगवाना उनकी पार्टनर को सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) के खतरे से बचाता है। एक सुरक्षित पार्टनर का मतलब है एक सुरक्षित और स्वस्थ परिवार। इसलिए डॉ. संचेती महिलाओं से पहले पुरुषों को एचपीवी वैक्सीन लगवाने की सलाह देते हैं।

पुरुषों को किस उम्र में HPV वैक्सीन लगवानी चाहिए?

9 से 14 साल- डॉक्टर बताते हैं कि पुरुषों के लिए HPV वैक्सीन लेने की सबसे सही उम्र 9 से 14 साल है। इस उम्र में वैक्सीन सबसे ज्यादा असरदार होती है क्योंकि आमतौर पर HPV exposure (infection) होने से पहले लग जाती है।

डॉक्टर बताते हैं कि पुरुषों के लिए HPV वैक्सीन लेने की सबसे सही उम्र 9 से 14 साल है। इस उम्र में वैक्सीन सबसे ज्यादा असरदार होती है क्योंकि आमतौर पर HPV exposure (infection) होने से पहले लग जाती है। 15 से 26 साल- किसी भी कारण से 14 साल की उम्र तक लड़कों को एचपीवी वैक्सीन नहीं लगी है, तो वो 15 से 26 साल तक भी HPV वैक्सीन लगवा सकते हैं।

किसी भी कारण से 14 साल की उम्र तक लड़कों को एचपीवी वैक्सीन नहीं लगी है, तो वो 15 से 26 साल तक भी HPV वैक्सीन लगवा सकते हैं। 27 से 45 साल - डॉक्टर का कहना है कि 27 साल की उम्र के बाद भी पुरुष एचपीवी वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन इस उम्र में एचपीवी वैक्सीन लेना सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही सही रहता है।

