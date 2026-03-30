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गर्मी में सिर दर्द क्यों होता है? डॉक्टर से जानें, Headache कम करने के तरीके

Headache in summer season : कुछ लोगों को गर्मियों के सीजन में काफी ज्यादा सिरदर्द की शिकायत रहती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आइए इस विषय के बारे में न्यूरोलॉजिस्ट से जानते हैं

गर्मी में सिर दर्द क्यों होता है? डॉक्टर से जानें, Headache कम करने के तरीके
Headache in Summer
VerifiedMedically Reviewed By: Dr Vaibhav Mathur

Written by Kishori Mishra |Updated : March 30, 2026 11:17 AM IST

अप्रैल का महीना कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। इस महीने में चिलचिलाती धूप और सूरज की तेज किरणें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ा देती हैं, जिसमें सिरदर्द की परेशानी शामिल है। कुछ लोगों को गर्मी के सीजन में इस तरह की परेशानी काफी ज्यादा रहती है। जयपुर स्थित नारायणा हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी विभाग के डॉ. वैभव माथुर का कहना है कि गर्मी में होने वाली सिरदर्द की समस्य  हमें आम लगती है, लेकिन इसके पीछे कई शारीरिक कारण काम करते हैं। एक न्यूरोलॉजिस्ट के अनुभव के आधार पर यह समझा जाता है कि गर्मी में शरीर का संतुलन बिगड़ता है, जो सीधे दिमाग और नसों को प्रभावित करता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि गर्मी में सिर दर्द क्यों होता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं?

गर्मी में सिरदर्द की परेशानी क्यों होती है?

गर्मी में सिरदर्द होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, आइए जानते हैं-

डिहाइड्रेशन से बढ़ता है सिर दर्द

गर्मी में  सिरदर्द होने के पीछे डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा कारण माना जाता है।  जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। इससे दिमाग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई प्रभावित होती है। इस स्थिति में सिर दर्द महसूस किया जाता है। कई लोग दिनभर पानी पीने में लापरवाही करते हैं, जिससे यह समस्या और बढ़ती है। इसलिए शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी माना जाता है।

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हीट एक्सपोजर और सन स्ट्रेस का असर

तेज धूप में ज्यादा समय बिताने से शरीर पर हीट स्ट्रेस पड़ता है। इससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और नसों पर दबाव महसूस किया जाता है। यही कारण होता है कि सिर भारी लगने लगता है और दर्द शुरू हो जाता है। खासतौर पर दोपहर के समय बाहर निकलने पर यह समस्या ज्यादा देखी जाती है। सिर को ढककर न रखने से भी जोखिम बढ़ता है।

लो ब्लड प्रेशर और कमजोरी भी बनती है वजह

गर्मी में पसीना ज्यादा निकलता है, जिससे शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं। इससे लो ब्लड प्रेशर की स्थिति बनती है। जब ब्लड प्रेशर गिरता है, तब दिमाग को पर्याप्त ब्लड फ्लो नहीं मिलता और सिर दर्द शुरू हो जाता है। इसके साथ चक्कर, थकान और कमजोरी भी महसूस की जाती है।

माइग्रेन ट्रिगर होने का खतरा बढ़ता है

जो लोग माइग्रेन से पहले से परेशान रहते हैं, उनमें गर्मी एक बड़ा ट्रिगर बनती है। तेज रोशनी, गर्म हवा और डिहाइड्रेशन माइग्रेन अटैक को शुरू कर देते हैं। इस स्थिति में सिर के एक हिस्से में तेज दर्द, उल्टी और रोशनी से परेशानी जैसे लक्षण देखे जाते हैं।

नींद और खानपान की गड़बड़ी भी जिम्मेदार

गर्मी के कारण नींद की गुणवत्ता खराब होती है। रात में बार-बार पसीना आना या गर्मी लगना नींद को प्रभावित करता है। जब शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता, तब सिर दर्द की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा, अनियमित खानपान, ज्यादा चाय-कॉफी या मसालेदार भोजन भी इस समस्या को बढ़ाता है।

गर्मी में होने वाली सिरदर्द की परेशानी कैसे करें कम?

गर्मी में सिर दर्द से बचने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जाते हैं-

  • दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।
  • बाहर निकलते समय सिर को कपड़े या टोपी से ढकें।
  • दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें।
  • नारियल पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करें।
  • हल्का और संतुलित भोजन करें।
  • पर्याप्त रूप से नींद लें।

इन उपायों से शरीर का तापमान संतुलित रखा जा सकता है और सिर दर्द होने की संभावना को भी कम किया जा सकता है।

सिरदर्द होना कब है खतरनाक?

डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको सिरदर्द की परेशानी बार-बार हो रही है और बहुत तेज होती है, तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इसके अलावा सिरदर्द के साथ-साथ आपको उल्टी, चक्कर या धुंधला दिखई दे रहा है, तो इसे इग्नोर न करें और फौरन डॉक्टर की सलाह लें। ऐसी स्थिति में जांच करवाना बहुत ही जरूरी है, ताकि किसी गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या को समय रहते पहचाना जा सके।

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Highlights

  • डिहाइड्रेशन के कारण होता है गर्मियों में सिरदर्द
  • पर्याप्त नींद न लेने से भी हो सकता है सिरदर्द
  • गर्मियों में माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More