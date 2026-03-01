पीले दांत क्यों होते हैं? जानिए इसके पीछे की वजह और कैसे इसकी सफाई

Causes of Yellow Teeth : दांत पीले होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जिसमें गलत तरीके से ब्रश करने से लेकर खराब खानपान हो सकता है। इसके अलाावा कुछ अन्य कारणों से भी दांत पीले हो सकते हैं, जैसे-

Why are my teeth suddenly yellow : दांतों का पीला होना एक स्वाभाविक बात है। दरअसल, हम दिमभर ना जाने क्या-क्या खाते हैं, सब्जी-रोटी और बहुत कुछ। ऐसे में दांतों का पीला होना काफी सामान्य है। दरअसल, खाने ककी वजह से होने वाला यह पीलापन अक्सर ब्रश करने के बाद हट जाता है। हालांकि, अगर रोज ब्रश करने के बाद भी अगर दांत साफ नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर यह थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है। दरअसल, दांतों का पीलापन आपको दूसरे लोगों के सामने हंसने से रोक सकता है और अगर आप हंसते हैं, तो आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ब्रश के बाद भी दांतों का पीला रहना किस वजह से होता है और इससे निजात पाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।

किन कारणों से दांत होते हैं पीले?

दांत पीले होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जिसके बारे में हर किसी को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह-

गलत तरीके से ब्रश करना या रोज न करना

रोजाना ब्रश करना दांतों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप रोजाना ब्रश नहीं करते है, तो इससे कैविटी हो सकती है और दांत खराब हो सकते हैं। इसके अलावा, दांत पीले भी हो सकते हैं। हालांकि, दांतों की सफाई और ब्रश करने का तरीका भी उतना ही मायने रखता है। दरअसल, अगर सफाई अच्छे से न की जाए, तो दांतों पर प्लाक जमने लगता है, जो समय के साथ टार्टर में बदल जाता है। इसके लिए डेंटिस्ट की मदद की जरूरत होती है।

खराब खान-पान

दांतों के पीले होने का मुख्य कारण होता है खान-पान। दरअसल, कुछ चीजें दांतों पर अपना रंग छोड़ देती हैं, जैसे कॉफी, चाय, रेड वाइन, गहरे रंग के सोडा, हल्दी और शराब। अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं, तो इससे दांत पीले हो सकते हैं। वहीं, अगर आप खट्टे फल खाते हैं, तो उनका एसिडिक नेचर दांतों की एनामेल परत को कमजोर कर देता है, जिससे पीलापन ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए खाना खाने के बाद हर बार नमक के गर्म पानी से कुल्ला करना सही रहता है।

धूम्रपान और तंबाकू

स्मोकिंग करने वाले और तंबाकू खाने वाले लोगों के दांत बहुत ज्यादा खराब होते हैं। क्योंकि सिगरेट में मौजूद टार और निकोटीन दांतों को परमानेंट पीला कर देते हैं। इसके अलावा, ये आदतें आपके दांतों के साथ-साथ मसूड़ों को भी खराब कर सकते हैं।

हेल्थ इश्यूज

कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आपके दांतों को पीला करने का काम कर सकती है। दरअसल, अगर आप किसी समस्या को खत्म करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स, आयरन सप्लीमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी ले रहे हैं, तो ये सभी चीजें आपके दांतों के रंग को खराब कर सकती हैं।

पीले दांतों को कैसे करें सफेद?

डेंटिस्ट से मिलें और साल में दो बार क्लीनिंग जरूर करवाएं। इससे प्लाक या टार्टर हट जाता है।

अगर आपके दांत ज्यादा पीले हो रहे हैं, तो डेंटिस्ट से इन्हें व्हाइट करवा सकते हैं।

अपनी ब्रशिंग की आदत को सुधारें। अगर आप दिन में दो बार ब्रश रहें और रोजाना फ्लॉसिंग करें, तो अच्छा रहेगा।

खान-पान की आदतों को सुधारना बहुत जरूरी है। इसलिए हेल्दी खाना खाएं, चाय-कॉफी कम पिएं और स्मोकिंग-ड्रिंकिंग न करें, तो बेहतर होगा।

