सुबह उठते ही फूला-फूला चेहरा दिखने के पीछे हो सकती है ये गंभीर बीमारियां, तुरंत कराएं अपने खून की जांच

Swelling on the face in the morning : सुबह उठने के बाद अगर आपके चेहरे पर सूजन होती है, तो इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। आइए जानते हैं इस बारे में-

Swelling on the face in the morning : सोने के बाद जब आप उठते हैं, तो उम्मीद रहती है कि हमारा मस्तिष्क और चेहरा खिला-खिला रहे। लेकिन कई बार कुछ लोगों के चेहरे पर सुबह उठने के बाद मायूसी सी रहती है। क्योंकि कुछ लोगों को सुबह उठने के बाद चेहरे पर सूजन जैसा दिखने लगता है। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर उनका चेहरे पर सोने के बाद सूजन क्यों आ जाती है। अगर आपको भी सुबह-सुबह उठने के बाद चेहरे पर सूजन नजर आ रही है, तो इसके पीछे की वजह जरूर जान लें। कई बार कुछ समस्याओं की वजह से चेहरे पर सूजन आ जाती है। ऐसे में आपको इसका समय पर इलाज करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं सुबह उठने के बाद चेहरा फूला-फूला क्यों रहता है?

सुबह उठने के बाद चेहरे पर सूजन क्यों होती है?

एंजियोएडेमा हो सकती है वजह

सुबह उठने के बाद अगर आपके चेहरे पर सूजन नजर आ रही है, तो इसके पीछे एंजियोएडेमा हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसकी वजह से चेहरे के निचले हिस्से में सूजन आने लगती है। यह एक एलर्जी की प्रतिक्रिया है। अगर आपके चेहरे पर सूजन आ रही है, तो इस स्थिति में एक बार अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। ताकि सही कारणों का पता चल सके।

थायराइड की हो सकती है परेशानी

सुबह उठने के बाद चेहरा फूला-फूला और सूजा सा लगता है, तो इसके पीछे की वजह थायराइड हो सकती है। थायराइड में गाल के आसपास सूजन आने लगती है। इसमें गले में दर्द और खराश जैसा भी महसूस होता है। इस स्थिति को नजरअंदाज करने से बचें और समय पर अपना इलाज कराएं।

सेल्युलाइटिस के कारण

चेहरे पर सूजन की वजह सेल्युलाइटिस भी हो सकती है। यह एक जीवाणु संक्रमण है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का इम्यून पावर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। इसकी वजह से स्किन के सेल्स डैमेज होने लगते हैं, जो चेहरे पर सूजन की वजह बन सकता है। इस स्थिति को नजरअंदाज न करें और समय पर अपना टेस्ट कराएं।

एलर्जी हो सकती है वजह

चेहरे पर सूजन की मुख्य वजह एलर्जी भी हो सकती है। कुछ लोगों को धूल-मिट्टी जैसी चीजों से काफी ज्यादा एलर्जी होती है। इसलिए चेहरे पर सूजन सा नजर आता है। अगर आपको भी चेहरे पर सूजन जैसी स्थिति नजर आ रही है, तो फौरन अपने हेल्थ एक्सपर्ट की मदद लें और अपना बॉडी चेकअप अच्छे से कराएं।

सुबह उठने के बाद चेहरे पर सूजन होने के कई वजह हो सकते हैं। इन वजहों पर ध्यान देकर आप अपना समय पर इलाज करा सकते हैं।

