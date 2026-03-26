सिर में झनझनाहट क्यों होती है? डॉक्टर से समझिए कारण और बचाव के टिप्स

Is tingling in the head serious : सिर में झनझनाहट होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जिसपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं सिर में झनझनाहट किन कारणों से होती है?

Why does my head tingle for no reason

Why does my head tingle for no reason : क्या आपके सिर में अचानक से झनझनाहट होने लगती है? अगर हां, तो इसे नजरअंदाज करना आपकी गलती हो सकती है। जी हां, सिर की झनझनाहट को इग्नोर करना आपकी कई गंभीर परेशानियों को बढ़ा सकता है। हम में से कई लोग सिर में दर्द या फिर झनझनाहट महसूस होने पर इसे थकान या तनाव का परिणाम समझकर लेते हैं और फिर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन कुछ मामलों में यह शरीर के अंदर चल रही किसी समस्या का संकेत हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि इस स्थिति को समझना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि समय पर इलाज शुरू हो सके। इस लेख में हम डॉ. अरविंद कुमार लकेसर, कंसल्टेंट - न्यूरोलॉजी, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से जानेंगे कि आखिर सिर में झनझनाहट क्यों होती है और इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है?

सिर में झनझनाहट क्या होती है?

सिर में झनझनाहट को हल्की चुभन, सुन्नपन या बिजली के झटके जैसी अनुभूति के रूप में महसूस किया जाता है। यह एहसास कुछ सेकंड से लेकर कई मिनट तक बना रहता है। कई बार यह सिर के एक हिस्से में होता है, तो कभी पूरे सिर में फैलता हुआ महसूस किया जाता है।

किन कारणों से सिर में होती है झनझनाहट?

सिर में झनझनाहट के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जिसपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। आइए जानते हैं किन कारणों से सिर में झनझनाहट महसूस होने लगती है?

तनाव और चिंता के कारण

काफी ज्यादा तनाव या चिंता की स्थिति के कारण शरीर की नसों पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से सिर में झनझनाहट जैसा अनुभव होने लगता है। लंबे समय तक मानसिक दबाव में रहने पर यह समस्या बार-बार महसूस होने लगती है। इसलिए कोशिश करें कि ज्याादा तनाव न लें। अगर आप काफी स्ट्रेस लेते हैं, तो सिर में झनझनाहट के साथ दर्द हो सकता है।

नसें दबना

गलत तरीके से बैठना या लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहने से नसें प्रभावित होने लगती हैं। मुख्य रूप से गर्दन की नसों पर दबाव पड़ने से सिर में झनझनाहट महसूस हो सकता है। इसलिए सही पोजिशन में बैठने की कोशिश करें।

विटामिन की कमी के कारण

शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी के कारण भी सिर में दर्द या फिर झनझनाहट की परेशानी महसूस हो सकती है। मुख्य रूप से विटामिन B12 की कमी होने पर नसें प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में सिर के साथ-साथ शरीर के अन्य हिस्सों में झनझनाहट महसूस हो सकता है।

You may like to read

माइग्रेन से हो सकती है सिर में झनझनाहट

माइग्रेन के दौरान सिर दर्द के साथ झनझनाहट भी महसूस हो सकता है। कुछ लोगों में यह दर्द शुरू होने से पहले कुछ अन्य संकेत भी दिखाई देते हैं।

ब्लड सर्कुलेशन में कमी

ब्लड सर्कुलेशन में कमी के कारण भी सिर में झनझनाहट महसूस हो सकती है। दरअसल, जब हमारे सिर में पर्याप्त रूप से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो नसों को पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से सिर में झनझनाहट महसूस हो सकती है।

सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस

गर्दन से जुड़ी इस समस्या में नसों पर दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से सिर में झनझनाहट और चक्कर आने जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं।

कब यह समस्या गंभीर मानी जाती है?

डॉक्टर कहते हैं कि अगर सिर में झनझनाहट बार-बार महसूस हो रहा है या इसके साथ कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई दिए जाते हैं, तो इसे गंभीरता से लिया जाना जरूरी माना जाता है। जैसे

लगातार सिर दर्द बना रहना

चक्कर आना

हाथ या चेहरे में सुन्नपन महसूस किया जाना

बोलने या देखने में दिक्कत होना

डॉक्टर का कहना है कि ऐसे संकेत किसी न्यूरोलॉजिकल समस्या की ओर इशारा किया जाता है और तुरंत जांच कराना जरूरी माना जाता है।

सिर की झनझनाहट कैसे करें कम?

योग, ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास किया जाना तनाव को कम करने में मदद किया जाता है। बैठने और काम करने के दौरान सही मुद्रा बनाए रखना जरूरी माना जाता है ताकि नसों पर अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाए। विटामिन और मिनरल्स से भरपूर आहार जैसे हरी सब्जियां, फल और सूखे मेवे शामिल किया जाना चाहिए। हल्का व्यायाम और स्ट्रेचिंग नसों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद किया जाता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर किया जाता है। हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद लेना शरीर और दिमाग को आराम दिया जाता है, जिससे ऐसी समस्याएं कम किया जाता है।

डॉक्टर कहते हैं कि सिर में झनझनाहट को हल्के में लिया जाना सही नहीं माना जाता है। भले ही यह एक सामान्य कारणों से हो रहा हो, लेकिन एक बार डॉक्टर से दिखाना आपको गंभीरता से बचा सकता है। इसलिए अगर आपको झनझनाहट के साथ अन्य लक्षण दिख रहे हैं, तो डॉक्टर से संपर्क करें। इसके साथ ही अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने की कोशिश करें।

Add The HealthSite as a Preferred Source

Highlights

सिर में झनझनाहट होने के पीछे नसों का दबना हो सकता है।

माइग्रेन के कारण भी सिर में झनझनाहट महसूस हो सकती है।

पर्याप्त नींद लेने से आपके ब्रेन को शांति मिलती है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।