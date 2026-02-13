Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

Real Life Story: कैंसर से लड़ीं, फिर दिल ने दिया धोखा… लेकिन इस नई तकनीक ने बदल दी जिंदगी

आज हम आपको खुशी की कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर से रिकवरी के बाद हार्ट से जुड़ी बीमारी का न सिर्फ सामना किया, बल्कि एक नई तकनीक पर भरोसा करके आज खुशी-खुशी अपनी जिंदगी जी रही हैं।

Real Life Story: कैंसर से लड़ीं, फिर दिल ने दिया धोखा… लेकिन इस नई तकनीक ने बदल दी जिंदगी
Women With Diabetes And High BMI Are At Serious Risk of Developing Breast Cancer: WHO Warns
VerifiedVERIFIED By: Dr. Aparna Jaswal

Written by Ashu Kumar Das |Updated : February 13, 2026 3:53 PM IST

खुशी अग्रवाल (परिवर्तित नाम), 62 वर्ष की एक शांत स्वभाव वाली महिला ने जीवन में पहले ही एक बड़ी लड़ाई जीत ली थी ब्रेस्ट कैंसर की। कीमोथेरेपी के लंबे और थकाऊ दौर से गुजरते हुए उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। शरीर में पोर्ट लगाया गया, कई बार अस्पताल के चक्कर लगे, बाल झड़े, कमजोरी आई लेकिन दिमाग का जज्बा नहीं टूटा। ब्रेस्ट कैंसर से जंग जीतने के बाद उन्हें लगा था कि अब जिंदगी सामान्य हो जाएगी। लेकिन किस्मत ने एक और परीक्षा ले ली।

कुछ महीनों बाद उन्हें अचानक चक्कर आने लगे। सांस फूलने लगी। कभी-कभी ऐसा लगता जैसे दिल की धड़कन रुक-सी गई हो। जांच में पता चला कि उन्हें कम्प्लीट हार्ट ब्लॉक है। एक ऐसी स्थिति जिसमें दिल की धड़कन खतरनाक रूप से धीमी हो जाती है। डॉक्टरों ने समझाया कि यह स्थिति अक्सर ब्रैडीकार्डिया से जुड़ी होती है, जिसमें दिल की धड़कन 60 प्रति मिनट से कम हो जाती है। इलाज के लिए पेसमेकर जरूरी था।

कैंसर के इलाज के कारण पेसमेकर लगाना था मुश्किल

खुशी के केस के बारे में जानकारी देते हुए नई दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स के इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एवं कार्डियक पेसिंग विभाग की डायरेक्टर डॉ. अपर्णा जसवाल बताती हैं कि, समस्या यह थी कि उनकी पहले की कैंसर सर्जरी और कीमोथेरेपी पोर्ट के कारण पारंपरिक पेसमेकर लगाना जोखिम भरा था।छाती में पॉकेट बनाकर तारों के जरिए डिवाइस लगाना संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता था। लेकिन यहीं से शुरू हुई एक नई उम्मीद की कहानी।

Also Read

More News

नई तकनीक, नई उम्मीद

दिल्ली के Fortis Escorts Heart Institute में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी विशेषज्ञों की टीम ने एक अलग रास्ता सुझाया लीडलेस पेसमेकर। डॉक्टर ने खुशी को बताया कि ये तकनीक पारंपरिक ट्रांसवेनस पेसमेकर से बिल्कुल अलग है। इसमें न कोई तार (लीड) होती है, न छाती में कोई कट लगाकर पॉकेट बनाई जाती है। यह एक छोटा, Self-contained devices होता है जिसे पैर की नस (फेमोरल वेन) के जरिए सीधे दिल के दाहिने वेंट्रिकल में लगाया जाता है। डॉक्टर की बात सुनकर खुशी के चेहरे पर तो मुस्कान आ गई, लेकिन परिवार के लिए यह फैसला आसान नहीं था। पर जरूरी था, तो परिवार के सदस्यों ने दिल पर पत्थर रखकर अगले ही दिन ट्रांसवेनस पेसमेकर लगवा लिया। 24 घंटे के भीतर ही न सिर्फ दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी हुई, बल्कि अस्पताल से छुट्टी मिल गई।

पारंपरिक पेसमेकर बनाम लीडलेस तकनीक

डॉ. अपर्णा जसवाल  का कहना है कि भारत में लंबे समय तक ट्रांसवेनस पेसमेकर से लोगों का इलाज किया जा रहा है। कुछ साल पहले तक लीडलेस पेसमेकर केवल महानगरों के चुनिंदा कार्डियक सेंटरों में उपलब्ध थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत में कार्डियक रिदम मैनेजमेंट तेजी से विकसित हो रहा है। अधिक इलेक्ट्रोफिज़ियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आधुनिक उपकरणों तक पहुंच बढ़ रही है। खुशी की कहानी सिर्फ एक चिकित्सा सफलता नहीं है। यह उन लाखों भारतीय मरीजों की कहानी है जो कई बीमारियों से जूझते हुए भी जीवन से हार नहीं मानते।

एक समय था जब कैंसर से लड़ना ही काफी बड़ा संघर्ष था। अब हृदय की गंभीर समस्या भी सामने थी। लेकिन आधुनिक तकनीक ने उन्हें एक और मौका दिया बिना बड़े ऑपरेशन के, बिना लंबे अस्पताल प्रवास के, बिना भारी संक्रमण जोखिम के।

भविष्य में बदलेगी मेडिकल भारत की तस्वीर

डॉक्टरों का कहना है कि भारत में लीडलेस पेसमेकर का बढ़ता उपयोग यह संकेत देता है कि हमारा स्वास्थ्य तंत्र आधुनिक और सुरक्षित विकल्पों को अपनाने के लिए तैयार है। आने वाले वर्षों में यह तकनीक ब्रैडीकार्डिया के इलाज का नया मानक बन सकती है विशेषकर उन मरीजों के लिए जिन्हें संक्रमण का उच्च जोखिम है, जिनकी पहले सर्जरी हो चुकी है, या जिन्हें बार-बार अस्पताल आना कठिन है। यह सिर्फ दिल की धड़कन को नियमित करने का उपकरण नहीं है। यह जीवन की रफ्तार वापस देने का जरिया बन रहा है।

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More