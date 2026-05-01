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रेडी-टू-ईट फूड का बढ़ता ट्रेंड, क्या 40 से पहले बढ़ रहा है डायबिटीज का खतरा?

कम उम्र में डायबिटीज होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, जिसमें रेडी-टू-ईट आहार के साथ-साथ कई अन्य चीजें शामिल हो सकती हैं। इस लेख में हम इस टॉपिक पर विस्तार से जानेंगे।

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 1, 2026 9:42 AM IST

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Medically Verified By: Dr. Vidya Tickoo

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Image credits by: Ready to eat foods- AI Generated

प्री-पैकेज्ड बिरयानी, इंस्टेंट ओट्स, फ्रोजन पिज्जा और मील किट्स जैसे रेडी-टू-ईट फूड आजकल तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये हमारे बिजी लाइफस्टाइल में भले ही आपको सुविधा जरूर देते हैं, लेकिन चुपचाप 40 साल से कम उम्र के लोगों में डायबिटीज के खतरे को बढ़ा रहे हैं। हैदराबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल की कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एवं डायबेटोलॉजिस्ट डॉ. विद्या टिक्कू कहना है कि इन खाद्य पदार्थों में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, अतिरिक्त शुगर, ट्रांस फैट और ज्यादा सोडियम पाया जाता है, जो पैंक्रियास पर दबाव डालते हैं और धीरे-धीरे इंसुलिन संवेदनशीलता को कम कर देते हैं। इससे डायबिटीज का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस लेख में हम जानेंगे कैसे रेडी-टू-ईट फूड का बढ़ता ट्रेंड 40 से पहले लोगों में बढ़ा रहा है डायबिटीज का खतरा?

क्या कहता है रिपोर्ट?

हालिया, ICMR-NDIAB डेटा के अनुसार, भारत में 20–39 वर्ष के आयु वर्ग के डायबिटीज के मामलों में पिछले 10 वर्षों में 25–35% तक की वृद्धि हुई है, जिसमें शहरी युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।  2025 की एक Lancet स्टडी के मुताबिक, RTE फूड का अधिक सेवन करने वालों में प्रीडायबिटीज का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। इसके पीछे न सिर्फ रेडी-टू  ईट फूड्स जिम्मेदार हैं, बल्कि कई अन्य चीजें भी जिम्मेदार हो सकती हैं।

किन कारणों से कम उम्र में लोगों को हो रहा है डायबिटीज

रिपोर्ट्स और डॉक्टर के मुताबिक, कम उम्र में डायबिटीज होने का मुख्य कारण लो फाइबर युक्त डाइल लेना, हाई ग्लाइसेमिक लोड और प्रिजर्वेटिव्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल करना शामिल है। ऐसे आहार से पेट के आसपास चर्बी जमा होने लगती है। साथ ही क्रोनिक सूजन को भी बढ़ावा देते हैं।

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इसके साथ ही बैठकर काम करने वाली जीवनशैली इस खतरे को और बढ़ा देती है। डेस्क जॉब और घर बैठे फूड डिलीवरी के कारण शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है, जिससे मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है और 30 की उम्र में ही टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है।

डायबिटीज के क्या हैं शुरुआती लक्षण?

डॉक्टर कहते हैं कि शुरुआत में दिखने वाले लक्षणों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जााता है, जिसमें थकान,  बिना वजह वजन बढ़ना और बार-बार पेशाब आना इत्यादि शामिल हैं। मरीज इन लक्षणों को तबतक इग्नोर करता है, जब तब कि HbA1c टेस्ट में बीमारी का पता नहीं चलता। तनाव, नींद की कमी और आनुवंशिक कारण भी इस जोखिम को और बढ़ाते हैं।

घबराएं नहीं, समय रहते कर सकते हैं सुधार

डॉक्टर कहते हैं कि इस स्थिति को सुधारा जा सकता है। RTE फूड की जगह संतुलित घर का बना खाना अपनाएं, जिसमें फाइबर से भरपूर सब्जियां, दालें, नट्स और लीन प्रोटीन शामिल हों। अगर RTE फूड लेते भी हैं, तो ध्यान रखें कि प्रति सर्विंग 10 ग्राम से कम शुगर और 5 ग्राम से कम फैट हो।

इसके साथ ही रोजाना कम से कम 10,000 कदम चलें, इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनाएं और यदि परिवार में डायबिटीज या मोटापे का इतिहास है, तो साल में एक बार ब्लड शुगर की जांच जरूर कराएं।

Disclaimer : इस बढ़ते ट्रेंड को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी है, क्योंकि आज की थोड़ी सावधानी भविष्य में इंसुलिन पर निर्भरता से बचा सकती है। जल्दबाजी से ज्यादा अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। आपका भविष्य का पैंक्रियास आपको इसके लिए धन्यवाद देगा।

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Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More