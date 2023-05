चूहों ने पाइप कुतर पी लिया मरीज को लगाया ग्लूकोज, वीडियो हुआ वायरल,इन बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं चूहे

चूहों से कई प्रकार की बीमारियां भी फैलती हैं। वहीं हर साल चूहों के काटने से भी कई लोगों की तबियत खराब हो जाती है।

Diseases Caused By Rats: हाल ही में एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हुआ जिसमें अस्पताल में भर्ती मरीजों की ग्लूकोज की बोतल से चूहों को ग्लूकोज पीते देखा गया। यह वीडियो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले (Chhattisgarh’s Bastar district) का है जहां स्थित स्व. बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज में लेटे मरीजों के आसपास कई चूहे दौड़ते दिखायी दिए। इस वीडियो में साफ-साफ देखा जा रहा है कि किस तरह अस्पताल में अपना इलाज कराने आए मरीजों के लिए चूहे मुश्किलें बढ़ा रहते हैं। वीडियो में एक चूहा एक मरीज की नस में लगायी गयी ड्रिप को कुतरते हुए दिखायी देता है वहीं, पाइप फटने के बाद एक और चूहा वहां आ जाता है जो पाइप से बह रहे ग्लूकोज को पीने जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा पोस्ट किया गया यह वीडियो हैरान करने वाला तो है ही साथ ही चिंताजनक भी है क्योंकि मरीजों के आसपास चूहों का रहना उन्हें और भी अधिक बीमार बना सकता है। (Diseases Caused By Rats In Hindi)

चूहों से फैलने वाली बीमारियां (Diseases spread by Rats)

चूहे जब घर में आ जाएं तो लोगों को डर और चिंता सताने लगती है। जहां चूहे घर में रखे कपड़े, किताबें और अन्य चीजों को कुतर देते हैं वहीं चूहों से कई प्रकार की बीमारियां भी फैलती हैं। वहीं हर साल चूहों के काटने से भी कई लोगों की तबियत खराब हो जाती है। (health hazards from mice, rats and rodents)

आमतौर पर चूहे सबसे पहले किचन में आते हैं वहां रखी खाने-पीने की चीजों पर हमला करते हैं। चूहों के सम्पर्क में आने से भोजन दूषितहो जाता है और इस प्रकार का भोजन खाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। यहां पढ़ें चूहों की वजह से किस प्रकार की बीमारियों फैल सकती हैं।

लेप्टोस्पायरोसिस

बरसात के दिनों में चूहों के सम्पर्क में आने से लेप्टोस्पायरोसिस ((Leptospirosis) नामक बीमारी फैलती है। यह एक प्रकार का बैक्टेरियल इंफेक्शन है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है।

स्क्रब टाइफस (Scrub Typhus)

यह भी चूहों की वजह से फैलने वाली एक बीमारी है। चूहों के शरीर पर एक प्रकार का पिस्सू पाया जाता है और यह परजीवी मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है। स्क्रब टाइफस से पीड़ित व्यक्ति मे तेज बुखार और खुजली की समस्या हो सकती है। वहीं, कई बार यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है।

