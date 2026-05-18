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तेजी से बढ़ता वजन बन सकता है इन कैंसर का कारण, बचाव है जरूरी: रिसर्च

मोटापा कई रोगों का कारण बनता है। इसमें कैंसर भी एक है, जो बेहद गंभीर और जानलेवा बीमारी है। इसलिए कैंसर से बचाव के लिए वजन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है।

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Written By: Anju Rawat | Published : May 18, 2026 2:12 PM IST

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obesity and cancer

ज्यादा वजन सिर्फ आपके बॉडी फिगर को खराब नहीं करता है, बल्कि यह कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बनता है। इतना ही नहीं, तेजी से बढ़ता वजन कैंसर के जोखिम को भी बढ़ाता है। रिसर्च में साबित हुआ है कि जिन लोगों का वजन ज्यादा है, उनमें कैंसर का खतरा ज्यादा है। मोटापे से जूझ रहे लोगों में कैंसर का खतरा 5 गुना तक ज्यादा हो सकता है। medrxiv journal में छपी एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों का युवावस्था में वजन बढ़ता है, उनमें से कुछ लोगों में कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए वजन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। अगर बढ़ते वजन को कंट्रोल में न किया जाए, तो कई तरह के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

क्या कहती है स्टडी?

आपको बता दें कि यह रिसर्च 6 लाख से ज्यादा लोगों पर की गई थी। इसमें 17 से लेकर 60 साल की उम्र तक के महिलाओं और पुरुषों का वजन ट्रैक किया गया। इसमें वजन में जो बदलाव आया, उसकी कैंसर के मामलों से तुलना की गई। इसमें पता चला कि जिन लोगों का वजन ज्यादा था, उनमें मोटापे से जुड़े कैंसर होने का खतरा काफी ज्यादा था। यानी सिर्फ मोटापा ही नहीं, बढ़ा हुआ वजन भी कैंसर का कारण बन सकता है। रिसर्च के नतीजे काफी चौंकाने वाले थे, इसमें पता चला कि मोटापे की वजह से पुरुषों में कुल कैंसर का खतरा लगभग 7 फीसदी ज्यादा था। वहीं, महिलाओं में यह आंकड़ा 17 फीसदी से ज्यादा पाया गया। ज्यादा वजन वाली महिलाओं में एंडोमेट्रियल कैंसर का खतरा लगभग 4 गुना ज्यादा था। पुरुषों में लिवर कैंसर का जोखिम 2-3 गुना ज्यादा देखा गया।

मोटापे से बढ़ता है इन कैंसर का जोखिम

मोटापे से कुछ खास प्रकार के कैंसर का जोखिम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस अध्ययन में पाया गया कि बढ़ता वजन कई तरह के कैंसर से जुड़ा हो सकता है। इसमें शामिल हैं-

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  • मोटापा लिवर कैंसर के खतरे को बढ़ाता है।
  • मोटापा इसोफेगस (खाने की नली) के कैंसर का खतरा भी बढ़ाता है।
  • इतना ही नहीं, मोटे लोगों में ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम काफी बढ़ जाता है।
  • मोटापे से एंडोमेट्रियल कैंसर, किडनी और कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

वजन बढ़ने के कारण क्या हैं?

वैज्ञानिकों के अनुसार, बढ़ते वजन या मोटापे के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे-

  • हार्मोन का असंतुलन होना
  • इंसुलिन का बढ़ना
  • शरीर में सूजन 
  • फैट सेल्स का अधिक होना

कैंसर से बचाव कैसे करें?

कैंसर से बचाव के लिए आप कुछ टिप्स आजमा सकते हैं। इसमें शामिल हैं-

  • कैंसर से बचने के लिए मोटापा कम करना बहुत जरूरी है। वजन को संतुलन में बनाए रखना जरूरी होता है।
  • कैंसर से बचाव के लिए रोजाना एक्सरसाइज करें। आप योगासन का अभ्यास भी कर सकते हैं।
  • कैंसर से बचने के लिए हेल्दी डाइट लें और जंक फूड्स से पूरी तरह परहेज करें।

Disclaimer: मोटापा और ज्यादा वजन कई रोगों का कारण बन सकता है। इसकी वजह से कैंसर का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए कैंसर रोग से बचने के लिए हेल्दी डाइट लें और एक्सरसाइज करें, ताकि वजन कंट्रोल में रहे।

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अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More