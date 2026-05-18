तेजी से बढ़ता वजन बन सकता है इन कैंसर का कारण, बचाव है जरूरी: रिसर्च

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Written By: Anju Rawat | Published : May 18, 2026 2:12 PM IST
ज्यादा वजन सिर्फ आपके बॉडी फिगर को खराब नहीं करता है, बल्कि यह कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बनता है। इतना ही नहीं, तेजी से बढ़ता वजन कैंसर के जोखिम को भी बढ़ाता है। रिसर्च में साबित हुआ है कि जिन लोगों का वजन ज्यादा है, उनमें कैंसर का खतरा ज्यादा है। मोटापे से जूझ रहे लोगों में कैंसर का खतरा 5 गुना तक ज्यादा हो सकता है। medrxiv journal में छपी एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों का युवावस्था में वजन बढ़ता है, उनमें से कुछ लोगों में कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए वजन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। अगर बढ़ते वजन को कंट्रोल में न किया जाए, तो कई तरह के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।
आपको बता दें कि यह रिसर्च 6 लाख से ज्यादा लोगों पर की गई थी। इसमें 17 से लेकर 60 साल की उम्र तक के महिलाओं और पुरुषों का वजन ट्रैक किया गया। इसमें वजन में जो बदलाव आया, उसकी कैंसर के मामलों से तुलना की गई। इसमें पता चला कि जिन लोगों का वजन ज्यादा था, उनमें मोटापे से जुड़े कैंसर होने का खतरा काफी ज्यादा था। यानी सिर्फ मोटापा ही नहीं, बढ़ा हुआ वजन भी कैंसर का कारण बन सकता है। रिसर्च के नतीजे काफी चौंकाने वाले थे, इसमें पता चला कि मोटापे की वजह से पुरुषों में कुल कैंसर का खतरा लगभग 7 फीसदी ज्यादा था। वहीं, महिलाओं में यह आंकड़ा 17 फीसदी से ज्यादा पाया गया। ज्यादा वजन वाली महिलाओं में एंडोमेट्रियल कैंसर का खतरा लगभग 4 गुना ज्यादा था। पुरुषों में लिवर कैंसर का जोखिम 2-3 गुना ज्यादा देखा गया।
मोटापे से कुछ खास प्रकार के कैंसर का जोखिम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस अध्ययन में पाया गया कि बढ़ता वजन कई तरह के कैंसर से जुड़ा हो सकता है। इसमें शामिल हैं-
वैज्ञानिकों के अनुसार, बढ़ते वजन या मोटापे के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे-
कैंसर से बचाव के लिए आप कुछ टिप्स आजमा सकते हैं। इसमें शामिल हैं-
Disclaimer: मोटापा और ज्यादा वजन कई रोगों का कारण बन सकता है। इसकी वजह से कैंसर का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए कैंसर रोग से बचने के लिए हेल्दी डाइट लें और एक्सरसाइज करें, ताकि वजन कंट्रोल में रहे।