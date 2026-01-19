Select Language

वर्किंग मदर्स के लिए सेल्फ केयर है जरूरी, इन 4 टिप्स से रखें अपना ख्याल

Working Mothers Self-Care : अगर आप भी वर्किंग मॉम है और खुद को अपने बच्चे, घर-परिवार व ऑफिस के बीच फंसी हुई महसूस करती हैं, तो इन टिप्स के जरिए खुद का भी ख्याल रख सकती हैं। आइए आपको बताते हैं।

Tips for Working women self-care

Written by Kishori Mishra |Published : January 19, 2026 1:43 PM IST

Tips for Working women self-care : आजकल की महिलाएं घर के साथ-साथ ऑफिस का काम भी संभालती है। इसके अलावा, बच्चों और परिवार की देखभाल भी करती हैं। हालांकि, इन सबके चक्कर में वे खुद का ख्याल रखना भूल ही जाती हैं। ऐसे में अगर महिलाएं खुद का ध्यान नहीं रखेंगी, तो इससे न सिर्फ उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि इससे उनका परिवार भी प्रभावित होता है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर परिवार का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले खुद का ध्यान रखना जरूरी है। इस आर्टिकल में हम कामकाजी माताओं के लिए खुद की देखभाल करने के कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके बड़े काम के हो सकते हैं।

वर्किंग मदर्स ऐसे रखें खुद का ख्याल

अपने लिए समय निकालें

महिलाओं के साथ यह समस्या होती है कि वे दूसरों का ख्याल रखने के चक्कर में खुद को भूल ही जाती हैं। लेकिन खुद का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसे में कोशिश करें कि हर दिन छोटे-छोटे ब्रेक लें। अपने हिसाब से खुद के लिए कुछ समय निकालें और उसमें अपनी पसंद का कोई भी काम करें। दरअसल, हर किसी के अपने शौक होते हैं। ऐसे में अपने मी टाइम में आप अपने शौक पूरे करें।

एक्सरसाइज जरूर करें

दिन भर ऑफिस और घर के काम में व्यस्त रहने की वजह से महिलाएं एक्सरसाइज के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाती हैं, जिससे उनका शरीर तो कमजोर होने ही लगता है, साथ ही बीमारी भी हो सकती है। ऐसे में खुद को एक्टिव रखने के लिए रोज एक्सरसाइज जरूर करें। इससे आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और आपने ऊर्जा भी बनी रहेगी।

हेल्दी डाइट है जरूरी

खुद का ख्याल रखना चाहती है और अपने आप को लंबे समय तक किसी भी बीमारी से बचाए रखना चाहती हैं, तो कोशिश करें कि जितना हो सके हेल्दी ही खाएं। साथ ही समय पर खाएं। दरअसल, ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार को तो समय पर खाना खिला देती है, लेकिन खुद टाइम पर नहीं खा पाती हैं। खासकर वे महिलाएं जो वर्किंग होती हैं। ऐसे में समय पर खाएं और हेल्दी खाएं।

पर्याप्त नींद

दिनभर की भागदौड़ के बाद शरीर को पर्याप्त आराम की भी जरूरत होती है। महिलाओं की बात करें तो वे घर में सबसे पहले उठ जाती हैं और सबसे बाद में सोती हैं। हालांकि, हेल्दी रहने के लिए पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी होता है ऐसे में कोशिश करें कि बाकी सारे कामों को करने के साथ-साथ रात को 7-8 घंटे की नींद जरूर लें।

दिमाग को शांत रखने के लिए प्रकृति से जुड़ें

महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत रहना भी बहुत जरूरी होता है। दरअसल, ऑफिस, घर, काम और बच्चों की जिम्मेदारी संभालते-संभालते महिलाओं को मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। ऐसे में खुद को मानसिक रूप से शांत रखने के लिए प्रकृति के करीब रखें। इससे काफी शांति मिलती है।

Highlights

  • वर्किंग महिलाएं अक्सर घर और बाहर के कामकाज की वजह से खुद पर ध्यान नहीं देती हैं।
  • कुछ समय खुद के लिए निकालना बहुत ही जरूरी है।
  • वर्किंग महिलाओं को पर्याप्त नींद की जरूरत होती है।

