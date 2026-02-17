Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Dil ko Healthy Kaise Rakhe: दिल या हृदय हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है। यह हर समय काम करता है और पूरे शरीर में खून पहुंचाता है। हालांकि, आजकल गलत खान-पान, तनाव और कम शारीरिक गतिविधि की वजह से दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। इनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर समेत कई गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ आसान आदतें अपनाकर हम अपने दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। आइए, जानते हैं इनके बारे में-
दिल को स्वस्थ रखने के लिए सही और संतुलित भोजन लेना बहुत जरूरी है।
दिल को स्वस्थ रखने और हृदय रोगों का जोखिम कम करने के लिए फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है।
दिल को स्वस्थ रखने के लिए वजन को नियंत्रण में रखना भी जरूरी होता है। दरअसल, मोटापा या ज्यादा वजन दिल पर दबाव डालता है। इससे हृदय रोगों का जोखिम बढ़ जाता है। वजन को नियंत्रण में रखने के लिए हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करें।
हृदय रोगों से बचाव के लिए नियमित रूप से दिल की जांच कराना भी बहुत जरूरी है। आपको कुछ-कुछ समय बाद ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच करानी चाहिए। अगर बीपी, शुगर या कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य से ज्यादा हो तो डॉक्टर से जरूर मिलें।
धूम्रपान करने से सिर्फ फेफड़ों के रोग नहीं, हृदय रोगों का जोखिमभी बढ़ जाता है। सिगरेट और तंबाकू, दिल की सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। दिल को स्वस्थ रखने के लिए आपको धूम्रपान से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
तनाव में रहने से दिल की सेहत गड़बड़ा सकती है, इससे हृदय रोगों का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए तनाव को कम करना बहुत जरूरी होता है। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन और प्राणायाम करना भी फायदेमंद होता है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। इनसे आपका तनाव कम होगा और हार्ट हेल्थ भी बेहतर बनी रहेगी।
दिल की कोई भी बीमारी अचानक नहीं होती है। दिल की बीमारियां धीरे-धीरे गलत आदतों से बढ़ती हैं। अगर आप रोजाना छोटी-छोटी, पर अच्छी आदतें अपनाएंगे तो इससे हृदय रोगों के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
