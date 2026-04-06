प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? जानें स्थिति कब बनती है गंभीर

प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान करके आप समय पर इलाज शुरू करा सकते हैं। इससे स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सकता है। आइए जानते हैं प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हैं?

prostate cancer ke lakshan

प्रोस्टेट कैंसर एक बेहद गंभीर बीमारी है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि में विकसित होता है। आपको बता दें कि प्रोस्टेट पुरुषों में मूत्राशय के नीचे और मलाशय के सामने स्थित, एक छोटी ग्रंथि होती है। यह छोटी ग्रंथि एक तरल पदार्थ स्रावित करती है, जो वीर्य में मिलकर शुक्राणुओं को गर्भाधान और गर्भावस्था के लिए स्वस्थ रखता है। आजकल पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर आम बीमारी बनती जा रही है। हर 100 पुरुषों में से 13 पुरुषों को अपने जीवन में कभी न कभी प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। World Cancer Research Fund के अनुसार साल 2022 में दुनियाभर में प्रोस्टेट कैंसर से कुल 14,67,854 लोग पीड़ित थे। इस बीमारी के आकड़ें दुनियाभर में बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस बीमारी का समय पर निदाम और इलाज कर लिया जाए तो व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। इसके लिए प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती लक्षणों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आइए, एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, यूरोलॉजी और सेक्सोलॉजी डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare.) से जानते हैं इस बीमारी के लक्षणों के बारे में-

प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण क्या हैं?

1. पेशाब से जुड़ी समस्याएं

प्रोस्टेट कैंसर होने पर सबसे पहले आपको पेशाब से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। दरअसल प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग को घेरे रहती है। जब प्रोस्टेट कैंसर विकसित होता है, तो ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है। इसकी वजह से मूत्रमार्ग पर दबाव पड़ता है और मूत्र का प्रवाह अवरुद्ध होता है। इसकी वजह से आपको बार-बार पेशाब आने, कमजोर धार और पेशाब रुक-रुक कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको पेशाब से जुड़ी समस्याएं अक्सर ही परेशान करती हैं, तो एक बार टेस्ट जरूर कराएं। इसकी वजह से पेशाब करते समय तेज दर्द भी हो सकता है।

2. वीर्य में खून निकलना

अगर वीर्य के साथ खून निकल रहा है, तो इसे प्रोस्टेट कैंसर का गंभीर संकेत माना जाता है। ऐसा तब होता है जब कैंसरयुक्त ट्यूमर प्रोस्टेट ग्रंथि या उसके आसपास की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से सूजन और संक्रमण हो सकता है, जिससे वीर्य में खून आ सकता है। इस संकेत की अनेदखी खतरनाक बन सकती है।

3. इरेक्टाइल डिसफंक्शन

आपको बता दें कि प्रोस्टेट कैंसर नहीं, इसका इलाज इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण बन सकता है। सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और हार्मोन थेरेपी की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। दरअसल, प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के दौरान लिंग में इरेक्शन के लिए जिम्मेदार नसों और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचता है। इसकी वजह से यह समस्या हो सकती है। इरेक्शन बनाने या लंबे समय तक इरेक्शन बनाए रखने में मुश्किल होना इस बीमारी का संकेत हो सकते हैं।

4. शरीर में दर्द

प्रोस्टेट कैंसर की वजह से शरीर में तेज दर्द उठ सकता है। अगर आपको कमर के निचले हिस्से और कूल्हों में लंबे समय से दर्द हो रहा है तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें। अगर दर्द जांघों तक फैल रहा है तो यह प्रोस्टेट कैंसर फैलने का संकेत हो सकता। इस लक्षण को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

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Highlights:

प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों को होने वाली एक गंभीर परेशानी है।

शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दर्द होना हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण

प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती स्टेज में पेशाब से जुड़ी परेशानी होने लगती है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।