डॉक्टर्स के लिए बेस्ट है प्रोफेशनल लोन, जानें Loan लेने से पहले किन बातों का रखें ध्यान

डॉक्टर अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल लोन की मदद ले सकते हैं। लोन लेकर वे नई टेक्नोलॉजी पर भी इंवेस्ट कर सकते हैं।

लोन की जरूरत किस को कभी भी पड़ सकती है। कोई होम लोन लेता है, तो कोई फोन-कार खरीदने के लिए लोन लेता है। इतना ही नहीं, कई लोग पढ़ाई और शादी के लिए भी लोन लेते हैं। सभी तरह के लोन अलग-अलग होते हैं और इनमें अलग-अलग ब्याज दर वसूल की जाती है। इसमें एक प्रोफेशनल लोन भी एक है, जिसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), वकील, आर्किटेक्ट, इंजीनियर और कंपनी सेक्रेटरी (CS) आदि के लिए डिजाइन गया है। अगर एक डॉक्टर की बात करें, तो डॉक्टर को अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए कई बार लोन की जरूरत पड़ सकती है। इस स्थिति में डॉक्टर प्रोफेशनल लोन ले सकते हैं। डॉक्टर क्लिनिक को बड़ा करने, नई टेक्नोलॉजी आने, नई मशीन खरीदने, स्टाफ बढ़ाने आदि मामलों में प्रोफेशनल लोन की मदद ले सकते हैं। अगर आप भी प्रोफेशनल लोन लेना चाहते हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें।

प्रोफेशनल लोन क्या होता है?

आपको बता दें कि प्रोफेशनल लोग खासतौर पर डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या अन्य प्रोफेशनल लोगों के लिए बनाया गया है। यह लोग नॉर्मल लोन से थोड़ा अलग होता है। इस लोन को प्रोफेशनल जरूरतों के अनुसार प्लान किया गया है।

डॉक्टरों के लिए प्रोफेशनल लोन लेना एक बेहतर विकल्प माना जाता है। इस लोन की मदद से डॉक्टर क्लिनिक या मेडिकल प्रैक्टिस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रोफेशनल लोन की मदद से डॉक्टर मेडिकल उपकरण खरीद सकते हैं। अगर वे क्लिनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना चाहते हैं या नई तकनीक लेना चाहते हैं, तो भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

इस लोन की सबसे खास बात यह है कि यह कम ब्याज दर पर मिलता है। इस लोन की प्रक्रिया भी काफी आसान है। ज्यादातर बैंक डॉक्टरों की प्रोफेशनल इनकम को ध्यान में रखते हुए ही इस लोन को प्लान करते हैं।

लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखें?

1. जरूरत के हिसाब से तय करें लोन राशि

अगर आपको लोन लेना है, तो सबसे पहले तय करें कि आपको किस काम के लिए लोन लेना है और उसके लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। आपको जरूरत से ज्यादा लोन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपके ऊपर EMI का बोझ बढ़ सकता है।

2. ब्याज दर की तुलना करें

लोन लेने से पहले आपको 3 से 4 बैंक से ब्याज दर की तुलना जरूर करनी चाहिए। हर बैंक या वित्तीय संस्था, प्रोफेशनल लोन पर अलग-अलग इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। इसलिए ब्याज दरों की तुलना करें और जहां ब्याज दर कम हो, वहां से आप लोन ले सकते हैं।

3. EMI फिक्स करने से पहले आकलन जरूर करें

लोन लेने से पहले आपको यह जानना भी जरूरी है कि आप हर महीने कितने EMI का भुगतान कर सकते हैं। ईएमआई को अपनी इनकम के हिसाब से ही कैलक्यूलेट करें, इससे आप पर आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा। यह जरूर चेक करें कि आप हर महीने कितना ईएमआई चुका सकते हैं।

4. लोन की अवधि समझें

लोन को कितने साल तक चुकाना यह, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। अगर लोन की अवधि ज्यादा होती है, तो ईएमआई कम हो जाती है। वहीं, अगर लोन की अवधि ज्यादा होती है तो ईएमआई ज्यादा हो जाती है। आप कितना ईएमआई चुका सकते हैं, इसके आधार पर ही लोन की अवधि तय करें।

5. छिपे हुए चार्जेस जरूर चेक करें

जब आप लोन लेते हैं, तो सिर्फ ब्याज दर के बारे में ही जानना पर्याप्त नहीं होता है। कई बैंक लोन पर कुछ चार्जेस लेते हैं और इसके बारे में बताते नहीं है। ऐसे में आपको बैंक से छिपे हुए चार्जेस जैसे प्रोसेसिंग फीस, प्रीपेमेंट चार्ज, लेट पेमेंट फीस और अन्य चार्जेस के बारे में भी पता जरूर करना चाहिए। लोन एग्रीमेंट को भी ध्यान से पढ़ें।

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प्रोफेशनल लोन लेने के लिए जरूरी दस्तावेज

जब डॉक्टर प्रोफेशनल लोन लेते हैं, तो इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। इसमें शामिल हैं-

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आधार कार्ड या पैन कार्ड

एड्रेस प्रूफ

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

बैंक स्टेटमेंट

अस्पताल या क्लिनिक से जुड़े डॉक्यूमेंट्स

आय से संबंधित दस्तावेज

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।