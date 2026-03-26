समय से पहले जन्म (Preterm Birth) के क्या कारण हैं? डॉक्टर ने बताए इसके पीछे की वजहें

Causes of Premature Delivery: प्रीटर्म बर्थ यानि समय से पहले बच्चे का जन्म होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं। इस लेख में हम इन्हीं कारणों के बारे में जानेंगे।

Preterm Delivery

Preterm birth reasons: महिलाओं के 9 महीने की प्रेग्नेंसी में कई तरह के उतार-चढ़ाव आते हैं। प्रेग्नेंसी का दौर एक नैचुरल प्रक्रिया है, जिसमें गर्भ में पल रहे बच्चे को पूरी तरह से विकसित होने के लिए लगभग 9 महीने का समय लग जाता है। लेकिन कुछ महिलाओं की डिलीवरी समय से पहले हो जाती है। इसे ही प्रिमेच्योर डिलीवरी या प्रीटर्म बर्थ कहा जाता है। प्रीटर्म बर्थ लगभग हर माता-पिता के लिए एक चिंता का कारण बन जाती है। क्योंकि जब बच्चा समय से पहले जन्म लेता है तो उसे कई दिनों या महीनों तक एनआईसीयू (NICU) में रखा जाता है, जो काफी दर्द भरी स्थिति हो जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर प्रीटर्म बर्थ क्यों होता है और इसके क्या जोखिम कारण होते हैं? आइए डॉक्टर केकिन गाला से इस बारे में विस्तार से जानते हैं-

प्रीमैच्योर डिलीवरी क्या है? - What is Premature Delivery?

डॉक्टर केकिन कहती हैं कि जब बच्चा 37 सप्ताह से पहले जन्म लेता है, तो उसे प्रीमैच्योर डिलीवरी कहा जाता है। ऐसे बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है क्योंकि जन्म के समय उनके अंग पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते हैं।

किन कारणों से समय से पहले होती है डिलीवरी?

डॉक्टर कहती हैं कि प्रीटर्म बर्थ होने के कई कारण हो सकते हैं, जो निम्न हैं-

गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य - Health of Pregnant Women

कई बार गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सही नहीं होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को प्रीटर्म डिलीवरी करानी पड़ सकती है। मुख्य रूप से कुछ मेडिकल स्थिति जैसे- इंफेक्शन (जैसे यूरिन या वैजाइनल इंफेक्शन), हाई ब्लड प्रेशर या प्रीक्लेम्पसिया, डायबिटीज और प्लेसेंटा से जुड़ी समस्याओं को कारण बच्चे का जन्म समय से पहले कराना पड़ सकता है।

गर्भाशय या सर्विक्स की कमजोरी - Weakness of the uterus or cervix

डॉ. केकिन का कहना है कि कुछ महिलाओं में गर्भाशय या सर्विक्स (गर्भाशय का मुंह) कमजोर होता है, जिसकी वजह से महिला का गर्भाशय बच्चे का वजन पूरी तरह से संभाल नहीं पाता है। ऐसे में डॉक्टर्स को प्रीटर्म बर्थ कराना पड़ सकता है। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस और गर्भाशय की संरचनात्मक असामान्यताएं होने के कारण प्रीमैच्योर डिलीवरी करानी पड़ सकती है।

मल्टीपल प्रेग्नेंसी - Multiple Pregnancy

कई बार मल्टीपल प्रेग्नेंसी के कारण भी प्रीटर्म बर्थ करानी पड़ सकती है। यानि अगर कोई महिला अपने गर्भ में जुड़वां या ट्रिपलेट बच्चों को लिए है, तो ऐसी स्थिति में भी प्रीमैच्योर डिलीवरी का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि गर्भाशय पर अधिक दबाव पड़ता है।

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खराब लाइफस्टाइल भी है वजह - Unhealthy Lifestyle

आज के शहरी जीवन में कई ऐसे फैक्टर्स हैं, जो गर्भावस्था को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें काफी ज्यादा तनाव लेना, शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना, धूम्रपान या शराब का सेवन, ज्यादा शारीरिक मेहनत और प्रदूषण और नींद की कमी, इत्यादि कारणों से भी प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है।

कुछ अन्य सामान्य कारण - Other Causes of Preterm Birth

इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी प्रीटर्म डिलीवरी के हो सकते हैं, जैसे-

अगर आपकी पहले प्रीमैच्योर डिलीवरी हो चुकी हो, तो हो सकता है कि आगे भी प्रीटर्म बर्थ हो। गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त देखभाल की कमी होने के कारण भी प्रीटर्म बर्थ हो सकता है। बहुत कम या ज्यादा उम्र में प्रेग्नेंसी के कारण भी प्रीटर्म बर्थ हो सकता है।

प्रीमैच्योर डिलीवरी से कैसे बचें?

डॉक्टर कहती हैं कि प्रीमैच्योर डिलीवरी को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन सही देखभाल से जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जैसे-

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नियमित एंटेनाटल चेकअप करवाएं।

अपने डाइट में संतुलित और पौष्टिक चीजें जोड़ें।

पर्याप्त रूप से नींद लें।

तनाव को कम करें, इसके लिए योग या मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं।

अगर आपको किसी तरह का असामान्य लक्षण दिख रहा है, तो फौरन अपने डॉक्टर से सलाह लें।

Highlights

प्रीटर्म बर्थ का कारण मां का स्वास्थ्य हो सकता है।

मल्टीपल प्रेग्नेंसी की वजह से भी प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है।

खराब लाइफस्टाइल के कारण हो सकता है प्रीटर्म बर्थ।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।