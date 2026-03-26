समय से पहले जन्म (Preterm Birth) के क्या कारण हैं? डॉक्टर ने बताए इसके पीछे की वजहें

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Preterm birth reasons: महिलाओं के 9 महीने की प्रेग्नेंसी में कई तरह के उतार-चढ़ाव आते हैं। प्रेग्नेंसी का दौर एक नैचुरल प्रक्रिया है, जिसमें गर्भ में पल रहे बच्चे को पूरी तरह से विकसित होने के लिए लगभग 9 महीने का समय लग जाता है। लेकिन कुछ महिलाओं की डिलीवरी समय से पहले हो जाती है। इसे ही प्रिमेच्योर डिलीवरी या प्रीटर्म बर्थ कहा जाता है। प्रीटर्म बर्थ लगभग हर माता-पिता के लिए एक चिंता का कारण बन जाती है। क्योंकि जब बच्चा समय से पहले जन्म लेता है तो उसे कई दिनों या महीनों तक एनआईसीयू (NICU) में रखा जाता है, जो काफी दर्द भरी स्थिति हो जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर प्रीटर्म बर्थ क्यों होता है और इसके क्या जोखिम कारण होते हैं? आइए डॉक्टर केकिन गाला से इस बारे में विस्तार से जानते हैं-
डॉक्टर केकिन कहती हैं कि जब बच्चा 37 सप्ताह से पहले जन्म लेता है, तो उसे प्रीमैच्योर डिलीवरी कहा जाता है। ऐसे बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है क्योंकि जन्म के समय उनके अंग पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते हैं।
डॉक्टर कहती हैं कि प्रीटर्म बर्थ होने के कई कारण हो सकते हैं, जो निम्न हैं-
कई बार गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सही नहीं होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को प्रीटर्म डिलीवरी करानी पड़ सकती है। मुख्य रूप से कुछ मेडिकल स्थिति जैसे- इंफेक्शन (जैसे यूरिन या वैजाइनल इंफेक्शन), हाई ब्लड प्रेशर या प्रीक्लेम्पसिया, डायबिटीज और प्लेसेंटा से जुड़ी समस्याओं को कारण बच्चे का जन्म समय से पहले कराना पड़ सकता है।
डॉ. केकिन का कहना है कि कुछ महिलाओं में गर्भाशय या सर्विक्स (गर्भाशय का मुंह) कमजोर होता है, जिसकी वजह से महिला का गर्भाशय बच्चे का वजन पूरी तरह से संभाल नहीं पाता है। ऐसे में डॉक्टर्स को प्रीटर्म बर्थ कराना पड़ सकता है। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस और गर्भाशय की संरचनात्मक असामान्यताएं होने के कारण प्रीमैच्योर डिलीवरी करानी पड़ सकती है।
कई बार मल्टीपल प्रेग्नेंसी के कारण भी प्रीटर्म बर्थ करानी पड़ सकती है। यानि अगर कोई महिला अपने गर्भ में जुड़वां या ट्रिपलेट बच्चों को लिए है, तो ऐसी स्थिति में भी प्रीमैच्योर डिलीवरी का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि गर्भाशय पर अधिक दबाव पड़ता है।
आज के शहरी जीवन में कई ऐसे फैक्टर्स हैं, जो गर्भावस्था को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें काफी ज्यादा तनाव लेना, शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना, धूम्रपान या शराब का सेवन, ज्यादा शारीरिक मेहनत और प्रदूषण और नींद की कमी, इत्यादि कारणों से भी प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है।
इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी प्रीटर्म डिलीवरी के हो सकते हैं, जैसे-
डॉक्टर कहती हैं कि प्रीमैच्योर डिलीवरी को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन सही देखभाल से जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जैसे-
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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