प्रीमेच्योर बेबी का डेवलपमेंट सही हो रहा है या नहीं? डॉक्टर से समझिए कैसे करें इसकी जांच

Preterm baby developmental milestones : समय से पहले जन्मे बच्चों का डेवलेपमेंट अन्य बच्चों की तुलना में अलग तरह से काउंट होता है, ऐसे में माता-पिता को थोड़ा धैर्य की जरूरत होती है। आइए डॉक्टर से समझते हैं इस बारे में-

प्रीमेच्योर बेबी का डेवलपमेंट सही हो रहा है या नहीं?

जब कोई बच्चा समय से पहले जन्म लेता है, तो माता-पिता अक्सर अपने नन्हे-मुन्ने पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। हर छोटी-सी हलचल, हर हल्की-सी मुस्कान, हर नई आवाज उनके लिए बेहद मायने रखती है। यह सोचना स्वाभाविक है कि क्या आपका बच्चा उसी तरह बढ़ रहा है और विकसित हो रहा है जैसा उसे होना चाहिए। कई माता-पिता चुपचाप विकास के पड़ावों यानि उनके Milestones की तुलना करते हैं या अगर कुछ देर से होता दिखता है, तो चिंता करने लग जाते हैं। नोएडा की रहने वाली 32 वर्षीय रश्मि मिश्रा भी इसी दर्द से अक्सर जूझती नजर आती हैं, क्योंकि इनका बच्चा भी महज 31 सप्ताह की प्रेग्नेंसी में ही डिलीवर हो गया था। उन्होंने अपना दर्द या फिर अपनी ये चिंता हमारे साथ शेयर की।

"मेरा बच्चा 31 सप्ताह की प्रेग्नेंसी में ही डिलीवर हो गया, मेरी एक जानने वाली ने कहा, ऐसे बच्चे का विकास देरी से होता है या फिर बच्चा नॉर्मल नहीं रहता है। उसकी कही ये बात मेरे दिमाग में बस गई थी, करीब 1.6 महीने बाद जब एनआईसीयू से मुझे मेरा बच्चा मिला, तो मैं ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि उसके विकास में देरी होगी, मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं रहेगा। ऐसी बातें मेरे दिमाग में इस कदर बस गई थी कि मैं हर एक पल अपने बच्चे को देखती रहती थी, कभी चिल्लाती थी कि ये मुझे देख क्यों नहीं रहा, ये अच्छे से दूध क्यों नहीं पी रहा, कहीं इसे कोई समस्य तो नहीं, मेरी ही किस्मत में ऐसा बच्चा क्यों हुआ। इस तरह करीब 4 से 5 महीने बीत गए। बाद में मैं उसे एक डेबलेपमेंट डॉक्टर के पास ले गई, जहां डॉक्टर ने कहा आपका बच्चा बिल्कुल सही है और उसका विकास सामान्य बच्चों की तरह हो रहा है, बस आपको धैर्य रखने की जरूरत है। डॉक्टर ने मुझे समझाते हुए कहा कि आपका बच्चा 31 सप्ताह में हुआ है और नॉर्मल जन्मे बच्चे 37 से 40 सप्ताह के बीच होते हैं। यानि उनका पूरा विकास गर्भ में हुआ होता है, लेकिन आपके बच्चे का 8 सप्ताह का विकास गर्भ से बाहर होगा, ऐसे में उसे कुछ वक्त लग सकते हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे का करेक्टेज एज उसके ड्यू डेट से काउंट होता है, ऐसे में उसका डेबलेपमेंट ड्यू डेट से ही देखा जाएगा। इसके बाद मैं शांत हुई।"

इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमने मुंबई स्थिति नारायण हेल्थ SRCC चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल की गायनोक्लॉजिस्ट डॉ. केकिन गाला से भी बातचीत की है। डॉक्टर कहते हैं कि समय से पहले जन्मे बच्चे अक्सर अपने ही एक अनोखे समय-चक्र (Timeline) के अनुसार विकसित होते हैं। यह समझना है कि डॉक्टर प्रीटर्म बेबीज के डेबलेपमेंट का आंकलन कैसे करते हैं और माता-पिता घर पर किन बातों पर धीरे से नजर रख सकते हैं। आपके बच्चे के शुरुआती सफर के इस दौर में आपको शांति और आत्मविश्वास महसूस कराने में मदद कर सकता है।

करेक्टेड एज के जरिए विकास को समझना

समय से पहले जन्मे बच्चे के विकास पर नजर रखते समय डॉक्टर जिन पहली चीजों पर गौर करते हैं, उनमें से एक है करेक्टेड एज, इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे की उम्र को इस आधार पर समायोजित (adjust) करना कि उसका जन्म तय तारीख से कितने पहले हुआ था। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा तय तारीख से दो महीने पहले पैदा हुआ है, तो डॉक्टर आमतौर पर उसके विकास की तुलना उन बच्चों से करते हैं, जो उम्र में उससे दो महीने छोटे हैं।

यह तरीका बच्चे के डेबलेपटमेंट की कहीं ज़्यादा सही तस्वीर दिखाता है। इस समायोजन (adjustment) की वजह से, मुस्कुराना, आंखों से संपर्क बनाना, सिर उठाना या करवट बदलना जैसे विकास के पड़ाव, पूरे समय पर जन्मे बच्चों की तुलना में थोड़े देर से दिख सकते हैं और यह अक्सर पूरी तरह से सामान्य बात होती है। कई मामलों में, समय बीतने और प्यार-भरी देखभाल मिलने पर, समय से पहले जन्मे बच्चे धीरे-धीरे विकास के मामले में दूसरों के बराबर आ जाते हैं।

नियमित फॉलो-अप, चेक-अप भी है जरूरी

समय से पहले जन्मे बच्चे के विकास पर नजर रखने में बाल रोग विशेषज्ञ (pediatrician) के पास नियमित रूप से जाना बहुत अहम भूमिका निभाता है। इस दौरान, डॉक्टर बच्चे का वजन, लंबाई और सिर का विकास बहुत बारीकी से मापते हैं, जिससे बच्चे के स्वस्थ विकास के बारे में अहम संकेत मिलते हैं। वे इस बात पर भी नजर रखते हैं कि बच्चा कैसे हिलता-डुलता है, आवाजों पर कैसी प्रतिक्रिया देता है, चेहरों पर कैसे ध्यान केंद्रित करता है और देखभाल करने वालों के साथ कैसे जुड़ाव महसूस करता है।

कभी-कभी डॉक्टर विकास से जुड़ी जांच (screenings) या थेरेपी की मदद लेने का सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी। माता-पिता के लिए शुरुआत में इन सुझावों को सुनकर चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन असल में ये ऐसे सहायक कदम होते हैं. जिनका मकसद बच्चे के विकास को जितना हो सके, उतना आसान और सुचारू बनाना होता है।

You may like to read

वे संकेत जिन पर माता-पिता को देना चाहिए ध्यान

माता-पिता अक्सर घर पर रोज़मर्रा के पलों के दौरान ही बच्चे के विकास के सबसे प्यारे संकेत देख पाते हैं। समय के साथ, बच्चे ज़्यादा देर तक जागने लगते हैं, जानी-पहचानी आवाज़ों की तरफ़ मुड़ते हैं, आंखों से संपर्क बनाते हैं और हल्की-सी मुस्कान के साथ अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अपने शिशु से प्यार से बात करना, उसे गले लगाना और त्वचा से त्वचा का संपर्क बनाकर समय बिताना, ये सभी उसके भावनात्मक और शारीरिक विकास में सहायक हो सकते हैं।

साथ ही, माता-पिता को अपने ऊपर भी भरोसा रखने की जरूरत होती है। यदि शिशु असामान्य रूप से अकड़ा हुआ या बहुत ढीला-ढाला लगे, दूध पीने में कठिनाई हो या आवाज या चेहरों पर कम ही प्रतिक्रिया दे, तो डॉक्टर से परामर्श करना सही रहता है। शुरुआती दौर में ही चिंताओं का समाधान करने से अक्सर अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं।

असमय जन्मे (प्रीमैच्योर) बच्चे के विकास की प्रक्रिया अक्सर सीधी और तेज नहीं होती, बल्कि यह धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाला एक चरणबद्ध सफर होता है। कुछ विकासात्मक माइलस्टोन तक पहुंचने में बच्चे को थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन नियमित डॉक्टर की सलाह और घर पर मिलने वाले प्यार और देखभाल से कई बच्चे लगातार अच्छा विकास करते रहते हैं। धैर्य, बच्चे के विकास पर ध्यान और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का सहयोग माता-पिता को भरोसा देता है कि समय के साथ उनका बच्चा और मजबूत होता जाएगा और हर सप्ताह पहले से अधिक सक्रिय व प्रतिक्रियाशील बनता जाएगा। Highlights समय से पहले जन्मे बच्चे काा डेबलेपमेंट काउंट उनके करेक्टेड एज से होता है।

प्रीटर्म बेबी के माता-पिता को धैर्य और साहस की जरूरत होती है।

हर एक बच्चा अपने समय पर माइलस्टोन अर्चीव कर लेता है।