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प्रेग्नेंसी में सोनोग्राफी क्या है? जानें, रिपोर्ट में लिखे FL, AC और HC का मतलब

प्रेग्नेंसी में समय-समय पर होने वाली सोनोग्राफी बच्चे के विकास के बारे में बताती है। आइए, जानते हैं प्रेग्नेंसी में सोनोग्राफी रिपोर्ट में लिखे FL, AC और HC का क्या मतलब होता है?

प्रेग्नेंसी में सोनोग्राफी क्या है? जानें, रिपोर्ट में लिखे FL, AC और HC का मतलब
Preganancy
VerifiedMedically Reviewed By: Dr Kekin Gala

Written by Kishori Mishra |Published : March 30, 2026 5:08 PM IST

Sonography during pregnancy : गर्भावस्था में हर एक महीना माता-पिता दोनों के लिए खास होता है, क्योंकि हर महीने में गर्भ के अंदर बच्चे के हर एक शरीर के अंग का अलग-अलग तरीके से विकास हो रहा होता है। इस विकास के बारे में जानने के लिए डॉक्टर समय-समय पर कुछ अल्ट्रासाउंड यानि सोनोग्राफी कराने की सलाह देते हैं, ताकि बच्चे के विकास की स्थिति का पता लगाया जा सके। डॉक्टर केकिन गाला  कहती हैं कि गर्भावस्था के दौरान सोनोग्राफी एक सुरक्षित और दर्दरहित टेस्ट है, जिसका उपयोग बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। इसमें साउंड वेव्स की मदद से रियल-टाइम इमेज बनाई जाती है, जिससे डॉक्टर बच्चे की सेहत का सही आकलन कर पाते हैं और किसी भी समस्या का समय रहते पता चल जाता है। जब पाता-पिता को अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मिलती है, तो उसमें शरीर के अलग-अलग हिस्सों की साइज लिखी होती है, जिसे समझने में उन्हें कठिनाई हो सकती है। इस लेख में हम आपको अल्ट्राउंड में लिखे FL, AC और HC के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं-

फीमर लेंथ क्या होता है? - What is the meaning of femur length

फीमर लेंथ का मतलब है बच्चे की जांघ की हड्डी यानि थाई बोन की लंबाई मापना है। अल्ट्राउंट में इस लेंथ को देखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यह बच्चे की ग्रोथ और हड्डियों के विकास का संकेत देता है। इसके साथ ही गेस्टेशनल एज का भी अनुमान लगाने में मदद कर सकता है। अगर FL सामान्य है, तो इसका मतलब है कि बच्चे का स्केलेटल डेवलपमेंट सही चल रहा है।

एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस क्या होता है? - What is Abdominal Circumference

अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस बच्चे के पेट के साइज को मापता है। यह बच्चे की पोषण स्थिति को दर्शाता है। इससे बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ का पता चलता है। अगर AC कम या ज्यादा हो, तो यह ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन (IUGR) या अन्य समस्याओं की ओर इशारा कर सकता है।

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हेड सर्कम्फ्रेंस क्या होता है? - What is Head Circumference

हेड सर्कम्फ्रेंस बच्चे के सिर के आकार को मापता है। यह बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट का आंकलन करता है। इसके साथ ही इसके माध्यम से गेस्टेशनल एज का सही अनुमान लगाने में मदद मिलती है। अगर HC में ज्यादा अंतर हो, तो यह डेवलपमेंटल इश्यू का संकेत हो दे सकता है।

प्रेग्नेंसी में सोनोग्राफी क्यों है जरूरी?

डॉक्टर का कहनाा है कि बच्चे की सही ग्रोथ और पोजिशन का पता लगाने के लिए प्रेग्नेंसी के दौरान सोनोग्राफी जरूरी होता है। ताकि जन्म से पहले ही किसी भी असामान्यता की पहचान हो सके। इसके साथ ही मां और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखा जा सके।

डॉक्टर कहते हैं कि सोनोग्राफी प्रेग्नेंसी का एक अहम हिस्सा है, जो बच्चे के विकास पर नजर रखने में मदद करती है। FL, AC और HC जैसे पैरामीटर्स डॉक्टर को यह समझने में मदद करते हैं कि बच्चा सही तरीके से बढ़ रहा है या नहीं। नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह से एक स्वस्थ और सुरक्षित प्रेग्नेंसी सुनिश्चित की जा सकती है।

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Highlights

  • सोनोग्राफी बच्चे के विकास के बारे में पता लगाना होता है।
  • फीमर लेंथ बच्चे के जांघ की लंबाई को दर्शाता है।
  • हेड सर्कम्फ्रेंस ब्रेन के आकार को मापता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More