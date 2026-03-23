प्रेग्नेंसी में Navratri व्रत रखना सही है या नहीं? डॉक्टर से जानिए सुरक्षित तरीके

Navratri Fast During Pregnancy : क्या आप प्रेग्नेंसी में नवरात्रि का व्रत रखने जा रहे हैं? अगर हां, तो इससे जुड़े महत्वपूर्ण बात जान लें। आइए जानते हैं प्रेग्नेंसी में नवरात्रि का व्रत रख सकते हैं या नहीं?

Fast During Pregnancy

Fast During Pregnancy : क्या आप प्रेग्नेंसी में नवरात्रि का व्रत रखने का विचार कर रहे हैं? अगर हां, तो एक बार विचार जरूर कर लें। दरअसल, नवरात्रि का त्योहार आस्था, श्रद्धा औ र संयम का प्रतीक है। इस दौरान कई महिलाएं व्रत रखती हैं और सात्विक आहार का पालन करती हैं। लेकिन जब बात प्रेग्नेंसी की आती है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या प्रेग्नेंसी में व्रत रखना सुरक्षित है? जयपुर स्थिति नारायणा हॉस्पिटल की गायनोक्लोजिस्ट डॉक्टर मंजू गोयल का कहना है कि प्रेग्नेंसी में व्रत कर करते हैं या नहीं, इसका जवाब पूरी तरह 'हां' या 'ना' में नहीं है, क्योंकि यह हर महिला की सेहत, प्रेग्नेंसी के चरण और डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है।

प्रेग्नेंसी की पहली तिमाही में क्या कर सकते हैं व्रत?

प्रेग्नेंसी के दौरान महिला के शरीर को अतिरिक्त पोषण, ऊर्जा और हाइड्रेशन की जरूरत होती है। ऐसे में लंबे समय तक भूखा रहना या पोषण की कमी होना मां और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मुख्य रूप से पहले तीन महीने यानि पहली तिमाही में, जब भ्रूण का विकास तेजी से होता है, तब किसी भी तरह का उपवास करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है।

निर्जला व्रत या बिना पानी पीने वाला व्रत

अगर आपकी प्रेग्नेंसी सामान्य है और डॉक्टर आपको व्रत रखने की अनुमति देते हैं, तो कुछ सावधानियों का पालन करके आप सुरक्षित तरीके से व्रत रख सकती हैं। सबसे पहले, 'निर्जला व्रत' यानी बिना पानी के उपवास से बचें। शरीर में पानी की कमी होने से डिहाइड्रेशन, चक्कर और कमजोरी हो सकती है, जो गर्भावस्था में जोखिम भरा है। इसलिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी, नारियल पानी या नींबू पानी पीते रहना जरूरी है।

डाइट में जोड़ें पोषण युक्त आहार

खाने की बात करें, तो व्रत के दौरान पोषण से समझौता नहीं करना चाहिए। फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा और ड्राई फ्रूट्स जैसे खाद्य पदार्थ शरीर को जरूरी ऊर्जा और पोषक तत्व देते हैं। कोशिश करें कि हर 2-3 घंटे में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कुछ खाती रहें, ताकि ब्लड शुगर लेवल संतुलित बना रहे और कमजोरी महसूस न हो।

तला-भुना खाने से बचें

कई बार महिलाएं व्रत के दौरान तला-भुना या ज्यादा मीठा खा लेती हैं, जैसे साबूदाना वड़ा या मिठाइयां। इससे वजन बढ़ने, एसिडिटी और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हल्का, सुपाच्य और संतुलित आहार लेना ज्यादा बेहतर होता है।

इन संकेतों को न करें इग्नोर

इसके अलावा, अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें। अगर व्रत के दौरान चक्कर आना, उल्टी, सिरदर्द, कमजोरी या बेहोशी जैसा महसूस हो, तो तुरंत व्रत तोड़ दें और डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखें, आपकी और आपके बच्चे की सेहत सबसे पहले है।

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दूसरे-तीसरे तिमाही में हो सकती है अलग स्थिति

डॉक्टर कहती हैं कि प्रेग्नेंसी के दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में भी स्थिति अलग-अलग हो सकती है। जिन महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एनीमिया या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उन्हें व्रत रखने से बचना चाहिए या केवल हल्का फलाहार ही लेना चाहिए।

डॉक्टरों का मानना है कि व्रत केवल भोजन न करना ही नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता का भी प्रतीक है। ऐसे में अगर आप पूरी तरह उपवास नहीं रख सकतीं, तो भी आप सात्विक भोजन, ध्यान और पूजा के माध्यम से अपनी आस्था बनाए रख सकती हैं।

अंत में यह समझना जरूरी है कि हर प्रेग्नेंसी अलग होती है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी निर्णय न लें। सही जानकारी और सावधानी के साथ आप अपनी सेहत और आस्था दोनों का संतुलन बनाए रख सकती हैं।

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Highlights

पहली तिमाही में पोषण काफी जरूरी होता है।

डॉक्टर की सलाह पर ही नवरात्रि का व्रत रखें।

किसी तरह की परेशानी होने पर डॉक्टर के पास तुरंत जाएं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।