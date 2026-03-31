प्रेगनेंसी में शुगर लेवल कितना होना चाहिए? डॉक्टर से जानिए गर्भावस्था में डायबिटीज कंट्रोल करने के टिप्स

Pregnancy blood sugar level Hindi : प्रेग्नेंसी में कुछ महिलाओं का शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ताा रहता है, जिसकी वजह से गर्भावस्था से जुड़ी समस्याएं होने का खतरा रहता है। आइए जानते हैं प्रेग्नेंसी में कितना रहता चाहिए शुगर?

प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसमें हार्मोन का स्तर ऊपर-नीचे होना शामिल है। वहीं, कुछ लोगों का इस दौरान ब्लड शुगर भी काफी ज्यादा ऊपर-नीचे रहता है। ऐसे में गर्भावस्था के दौरान कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। द्वारका स्थित मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की एंडोक्राइनोलॉजी और डायबिटीज विभाग की सीनियर कंसल्टेंट और यूनिट हेड डॉ. अपराजिता प्रधान का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान ब्लड शुगर को संतुलित रखना मां और शिशु दोनों की सेहत के लिए बेहद जरूरी होता है। इस समय कई महिलाओं में गेस्टेशनल डायबिटीज होने की संभावना रहती है, जिसकी समय पर पहचान बहुत ही जरूरी है। ताकि इसे समय पर कंट्रोल किया जा सके। आइए जानते हैं प्रेग्नेंसी में शुगर लेवल कितना होना चाहिए और कैसे करें, इसे कंट्रोल?

प्रेग्नेंसी में महिलाओं का ब्लड शुगर लेवल कितना रहना चाहिए?

एक्सर्ट का कहना है कि प्रेग्नेंसी के दौरान ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहना बहुत ही जरूरी होता है। इस दौरान फास्टिंग यानि खाली पेट ब्लड शुगर लेवल 95 mg/dL से कम होना चाहिए। वहीं, खाने के 1 घंटे बाद गर्भवती महिलाओं का ब्लड शुगर लेवल 140 mg/dL से कम होना चााहिए। खाने के 2 घंटे बाद की बात करें, तो इस दौरान महिलाओं को शुगर लेवल 120 mg/dL से कम होना चाहिए। यदि ये स्तर बार-बार अधिक होते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ताकि शुगर लेवल को समय रहते कंट्रोल किया जा सके।

प्रेग्नेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज क्यों होती है? - Why does gestational diabetes occurs during pregnancy

गर्भावस्था में होने वाले हार्मोनल बदलाव शरीर में इंसुलिन के काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं, जिसकी वहज से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। डॉक्टर कहती हैं कि अगर इसे समय पर कंट्रोल नहीं किया गया, तो इससे कुछ समस्यएं होने का खतरा रहता है, जैसे-

प्रेग्नेंसी में शुगर लेवल कैसे कंट्रोल करें?

अगर आप प्रेग्नेंसी में अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो कुछ जरूरी टिप्स को अपना सकते हैं, जैसे-

संतुलित आहार का करें सेवन - शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए संतुलित आहार का सेवन करें। कोशिश करें कि इस दौरान अपने आहार में अधिक से अधिक साबुत अनाज, हरी सब्जियां और फल, लीन प्रोटीन (दाल, पनीर, अंडा), हाई फाइबर फूड इत्यादि का सेवन करें। इसके अलावा ज्यादा मीठा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट (मैदा, सफेद ब्रेड), प्रोसेस्ड फूड इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी न करें।

छोटे-छोटे मील्स लें - प्रेग्नेंसी के दौरान दिन में 3 बड़े डाइट लेने के बजाय 5–6 छोटे मील्स लें, इससे शुगर लेवल काफी हद तक कंट्रोल में रहता है।

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रोजाना हल्की एक्सरसाइज करें - कोशिश करें कि प्रेग्नेंसी के दौरान रोजाना हल्की-हल्की एक्सरसाइज करें। इस दौरान डॉक्टर रोजाना 20 से 30 मिनट की वॉक और हल्की प्रेग्नेंसी एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर में ग्लूकोज का बेहतर उपयोग होता है।

नियमित ब्लड शुगर मॉनिटरिंग - घर पर या डॉक्टर की सलाह से नियमित जांच करवाएं और रिकॉर्ड रखें।

डॉक्टर के दिशा-निर्देशों का करें पालन - जरूरत पड़ने पर डॉक्टर दवाइयां या इंसुलिन दे सकते हैं। इन्हें समय पर लेना बहुत जरूरी है।

नियमित चेकअप क्यों जरूरी है?

गेस्टेशनल डायबिटीज का समय पर पता चलता है

मां और बच्चे की हेल्थ मॉनिटर होती रहती है

किसी भी जटिलता को जल्दी संभाला जा सकता है

डॉक्टर का कहना है कि गर्भावस्था में ब्लड शुगर को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, अगर सही समय पर ध्यान दिया जाए। हेल्दी डाइट, नियमित एक्सरसाइज और डॉक्टर की सलाह से गेस्टेशनल डायबिटीज को आसानी से मैनेज किया जा सकता है, जिससे मां और बच्चे दोनों स्वस्थ रहते हैं।

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Highlights

प्रेग्नेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज होने का खतरा रहता है।

शुगर लेवल बढ़ने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लें।

गर्भावस्था में अपना शुगर लेवल जांच करते रहें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।