मां बनने के बाद हो जाता है Silent Depression, जानें इसके लक्षण और कैसे करें बचाव

Postpartum silent depression : डिलीवरी के बाद कई महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं। इसका कारण शरीर को पर्याप्त रूप से आराम न मिल पाने के अलावा कई होते हैं। आइए जानते हैं मां बनने के बाद महिलाओं को साइलेंट डिप्रेशन क्यों हो जाता है और इसके लक्षण क्या हैं?

Postpartum silent depression

Postpartum silent depression : मां बनना हर महिला के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होता है, जहां से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। या कहें कि एक महिला की जिंदगी मां बनने के बाद सिर्फ उसकी नहीं रह जाती है। बच्चे की वजह से महिलाएं न तो रात में पर्याप्त सो पाती हैं और न ही ठीक से खाना खा पाती है। ऐसे में जब एक महिला के शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता है, तो उसका चिड़चिड़ा होना स्वाभाविक है। ऐसे में न्यू मॉम को डिप्रेशन भी हो सकता है, इस स्थिति को पोस्टपार्टम डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। इस आर्टिकल में हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं-

क्या है पोस्टपार्टम साइलेंट डिप्रेशन?

पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात करें, तो यह महिला को डिलीवरी के बाद से होनाशुरू हो जाता है। दरअसल, जब महिला हेल्दी डाइट नहीं ले पाती है और बच्चे को अकेले ही संभालती है, तो उसे चिड़चिड़ापन होना स्वाभाविक है और अगर यह स्थिति बनी रहती है, तो इससे डिप्रेशन होने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। इस स्थिति में महिला के मूड स्विंग्स होते रहते हैं।

कभी ज्यादा थकान होती है, तो कभी अपने बच्चे को ठीक से संभान न पाने के कारण गिल्टी भी महसूस होता है। ये सभी चीजें महिला के जीवन को दुभर कर सकती हैं। खैर, यहां हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन से निजात पा सकती हैं।

पोस्टपार्टम साइलेंट डिप्रेश के लक्षण

पोस्टपार्टम साइलेंट डिप्रेशन से बचने के तरीके

मदद मांगे

बच्चे को संभालना अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। दरअसल, जब बच्चा छोटा होता है, तो उसे हर एक घंटे में भूख लग जाती है। बार-बार उसके डायपर बदलने पड़ते हैं और बार-बार उसे सुलाने की जरूरत होती है, क्योंकि नवजात शिशु बहुत ज्यादा सोते हैं। ऐसे में जब अकेली मां से यह सब नहीं हो पाता है, तो उन्हें दूसरे लोगों की हेल्प ले लेनी चाहिए। ताकि उन्हें भी हल्का महसूस हो सके।

पर्याप्त आराम करें

पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बचने के लिए महिलाओं को पर्याप्त आराम की जरूरत होती है। दरअसल, मॉम ड्यूटी के बाद महिला इतनी थक जाती है कि आराम की सख्त जरूरत होती है। जब शरीर को पर्याप्त आराम मिलता है, तो मानसिक शांति भी मिलती है, जिससे डिप्रेशन से राहत मिलती है।

हेल्दी डाइट लें

शरीर और दिमाग को तरोताजा बनाए रखने के लिए हेल्दी डाइट लेना भी जरूरी होता है। इससे सिर्फ आपके शरीर को ताकत मिलती है, बल्कि हार्मोन्स भी बेहतर होते हैं। इससे तनाव वाला हार्मोन कम होता है, जिससे डिप्रेशन से राहत मिलती है। इसके लिए आप फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन से भरपूर डाइट लें।

You may like to read

एक्सरसाइज करें

बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और तनाव से बचने के लिए रोजाना एक्सरसाइज भी की जानी चाहिए। आप चाहें तो योगा या फिर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। दरअसल, मेडिटेशन से किसी भी तरह के डिप्रेशन को खत्म करने में काफी मदद मिलती है।

TRENDING NOW

Highlights