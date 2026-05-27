कोविड के बाद युवाओं में बढ़े हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के मामले, डॉक्टर ने बताया क्यों हो रहा है ऐसा

कोरोना महामारी से रिकवरी के लिए जिन लोगों ने रेस्टोरॉइड का इस्तेमाल किया है, उनमें हिप से जुड़ी बीमारियां ज्यादा हो रही हैं। पहले हिप की बीमारियां सिर्फ बुजुर्ग लोगों में देखी जाती थीं।

Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 27, 2026 9:38 PM IST

हिप ट्रांसप्लांट (सांकेतिक तस्वीर)

कोरोना महामारी के बाद भारत में युवाओं और मध्यम उम्र के लोगों में कई बीमारियां देखी जा रही हैं। कोरोना महामारी के बाद बढ़ने वाली बीमारियों में से एक है हिप से जुड़ी बीमारियां। पहले हिप से जुड़ी बीमारियां बुजुर्ग लोगों में देखी जाती थी। लेकिन कोरोना के बाद अब कम उम्र के लोगों में हिप अर्थराइटिस और एवैस्कुलर नेक्रोसिस (AVN) के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड के बाद कई मरीजों में हिप जॉइंट तेजी से डैमेज हुआ है। इसे ठीक करने और युवाओं को नॉर्मल लाइफ देने के लिए डॉक्टरों को टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत भी पड़ रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अस्पतालों में हिप दर्द और चलने में परेशानी वाले युवा मरीजों की संख्या पहले के मुकाबले करीब 40 फीसदी तक बढ़ी है।

कोरोना के बाद ही क्यों बढ़ी हिप से जुड़ी बीमारियां?

मैक्स हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक्स एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट विभाग के निदेशक डॉ. एल तोमर ने कहा कि कोविड के दौरान स्टेरॉयड दवाओं ने कई लोगों की जान बचाई, लेकिन कुछ मरीजों में लंबे समय तक या ज्यादा मात्रा में स्टेरॉयड लेने से कूल्हे की हड्डी खराब होने लगी। एक कार्यक्रम के दौरान डॉ. एल तोमर ने बताया कि- अब कम उम्र के ऐसे मरीज ज्यादा आ रहे हैं, जिनके कूल्हे की हड्डी बुरी तरह खराब हो चुकी है। कई मरीजों में फीमर हेड दबने लगा है और गंभीर आर्थराइटिस हो रहा है, जिसके कारण कम उम्र में ही हिप बदलने की सर्जरी करनी पड़ रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोटापा, सुस्त लाइफस्टाइल और कोरोना के बाद शरीर में होने वाली मुश्किलों के कारण यह समस्या ज्यादा हो रही है। डॉ. तोमर ने यह भी कहा कि अगर AVN का पता शुरुआती स्टेज में चल जाए, तो बिना सर्जरी के भी इलाज संभव हो सकता है।

हिप ट्रांसप्लांट युवाओं में बढ़ रहा है।

क्या होता है AVN?

डॉ. तोमर बताते हैं कि AVN का पूरा नाम Avascular Necrosis होता है। इसे ऑस्टियो नेक्रोसिस भी कहा जाता है। यह ऐसी बीमारी है, जिसमें हड्डी तक खून की सप्लाई कम या बंद हो जाती है। जब हड्डी को सही मात्रा में खून नहीं मिलता, तो वह धीरे-धीरे कमजोर होकर खराब होने लगती है। कोरोना से रिकवरी के लिए जिन लोगों ने स्टेरॉयड दवाओं का इस्तेमाल किया है, उनमें इस तरह की परेशानी ज्यादा देखी जा रही है।

AVN के शुरुआती लक्षणों को लोग कर रहे नजरअंदाज

भारतीय युवाओं में बढ़ते AVN के मामलों पर डॉ. करुण जैन ने कहा- "AVN की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग शुरुआती दर्द और जकड़न को सामान्य मांसपेशियों का दर्द समझ कर नजरअंदाज कर देते हैं। जब तक मरीज डॉक्टर के पास पहुंचता है, तब तक हिप जॉइंट काफी खराब हो चुका होता है। अगर युवा थोड़े से जागरूक हों और मांसपेशियों में होने वाले दर्द को सही समय पर पहचान कर MRI और सही इलाज करवाए तो इस समस्या से कारण होने वाली दिव्यांगता को कम किया जा सकता है।"

आसान है हिप ट्रांसप्लांट का इलाज

युवाओं में बढ़ रहे हिप ट्रांसप्लांट के बारे में बताते हुए मैक्स हेल्थकेयर के ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉ. गौरव गोविल ने बताया कि आज के समय में टोटल हिप रिप्लेसमेंट ऑर्थोपेडिक की सबसे सफल सर्जरी में से एक है। नई तकनीकों और बेहतर इम्प्लांट की मदद से मरीज पहले की तुलना में जल्दी सामान्य जिंदगी में लौट पा रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी है इस बीमारी की सही समय पर पहचान करना। डॉ. गोनिल ने यह भी कहा कि अगर समय पर स्क्रीनिंग और जागरूकता नहीं बढ़ाई गई, तो आने वाले सालों में भारत में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की संख्या काफी बढ़ सकती है।

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हिप के लिए कब होना चाहिए सावधान?

डॉ. एल तोमर का कहना है कि जिन लोगों को लगातार हिप में दर्द, चलने, उठने और बैठने के दौरान किसी प्रकार का दर्द या जकड़न महसूस होती है, तो उन्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही, कोई व्यक्ति लंबे समय से स्टेरॉयड का इस्तेमाल कर रहा है तब भी उसे सावधानी बरतने की जरूरत है।