Feeling Sleepy After Eating: खाना खाने के बाद नींद आना इन 4 बीमारियों का संकेत हो सकता है?

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Sleepy after eating food: ऑफिस का लंच ब्रेक हो या रात का डिनर खाना खाते ही क्या आपको भी तुरंत बाद गहरी नींद आने लगती है? अगर आपका जवाब हां, तो इसे हल्के में लेने की गलती न करें। अक्सर ही आप इस नींद को पेट भरा होने या आलस्य की वजह मान लेते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह आपके लिए एक चेतावनी है। वैसे तो भोजन करने के बाद नींद आना कई बार सामान्य कारणों से हो सकता है। इनमें भारी हैवी डाइट लेना, रात को पर्याप्त नींद न लेना या असक्रिय जीवन शैली अपनाना मुख्य वजह हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह नींद हर भोजन के बाद आए तो यह कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकते हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ प्रमुख कारणों के बारे में जिनकी वजह से आपको नींद आती है।
एनीमिया यानी खून में हीमोग्लोबिन की कमी है तो खाने के बाद आपको नींद आ सकती है और इसलिए यह एनीमिया का लक्षण हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। ऐसे में जब इसकी मात्रा कम हो जाती है, तो मांसपेशियों और मस्तिष्क तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में आपको अक्सर थकान और अचानक नींद आने जैसी परेशानियां होने लगती हैं। वहीं अगर लंबे समय तक नींद आने की समस्या बनी रहे तो त्वचा का पीला पड़ना और दिल की समस्याएं होने का खतरा भी बढ़ जाता है।
थायराइड ग्रंथि का काम शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना होता है। ऐसे में अगर आपको थायराइड कम सक्रिय यानी हाइपोथायरायडिज्म जैसा हो जाए, तो आपके शरीर की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको खाना खाने के तुरंत बाद ऊर्जा कम महसूस होने लगती है और फिर नींद आने लगती है। इसके आम लक्षणों में वजन बढ़ना, ठंड लगना और बाल झड़ने जैसी समस्याएं शामिल हैं, जो आपको मुख्य रूप से दिख सकती हैं।
खाने के बाद नींद आना कई बार ब्लड शुगर लेवल का असंतुलन भी हो सकता है और इसलिए यह डायबिटीज का लक्षण हो सकता है। असल में डायबिटीज होने पर शरीर इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिस कारण ग्लूकोज का स्तर शरीर में तेजी से बढ़ता जाता है। इस कारण आपको अचानक बहुत नींद आने लगते हैं या आप आलस महसूस करने लगते हैं। वहीं लंबे समय तक डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रहने से आपको आंखों, किडनी और दिल जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।
हालांकि इस नींद की वजह केवल बीमारियां नहीं होती, बल्कि आपकी जीवन-शैली भी इसकी जिम्मेदार है। ऐसे में आप हैवी डाइट लेने, खासकर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और तैलीय खाना, खाने के तुरंत बाद नींद लाने आती है। इसके अलावा रात को सही समय पर नींद न लेना, दिनभर कम एक्टिव रहना या तनाव भी इस समस्या को बढ़ाते हैं। इसमें सुधार लाने के लिए हल्का भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और नियमित व्यायाम करते रहें।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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