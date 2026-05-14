गर्मियां बढ़ने के कारण थकान और बॉडी पेन जैसी समस्याएं क्यों बढ़ने लगती हैं? फिजियोथेरेपिस्ट से जानें

गर्मियों के दिनों में अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा थकान और बदन दर्द की समस्याएं रहने लगती हैं। इस आर्टिकल में हम फिजियोथेरेपिस्ट से इन समस्याओं के कारण और बचाव आदि के बारे में जानेंगे।

Written By: Mukesh Sharma | Published : May 14, 2026 7:29 AM IST

summer health problems (Image Credit: chatgpt)

गर्मियों का मौसम कुछ ऐसा होता है कि कई लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी थकान, शरीर में दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी महसूस करने लगते हैं। तेज धूप, पसीना और शरीर में पानी की कमी का असर केवल ऊर्जा पर ही नहीं, बल्कि मांसपेशियों और जोड़ों पर भी पड़ता है। यही वजह है कि गर्मियों में बॉडी पेन और मसल फटीग की समस्या बढ़ जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट के अनुसार, जब शरीर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है, तो उसे ठंडा रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे शरीर जल्दी थकने लगता है और मांसपेशियों में कमजोरी महसूस हो सकती है। डॉ. धरम पी. पांडेय, डायरेक्टर (CPRS), सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन साइंस, Sharda Care HealthCity ने इस बारे में कुछ खास जानकारियां दी हैं, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए।

गर्मियों में जल्दी थकान क्यों होने लगती है?

गर्मी में ज्यादा पसीना निकलने से शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स जैसे सोडियम और पोटेशियम की कमी होने लगती है। ये मिनरल्स मांसपेशियों को सही काम करने के लिए जरूरी होते हैं। जब शरीर में इनकी कमी होती है, तो मांसपेशियों में दर्द, खिंचाव, भारीपन और कमजोरी महसूस हो सकती है। कई लोगों को पैरों, पीठ और गर्दन में ज्यादा दर्द महसूस होता है।

इतना ही नहीं अगर गर्मी ज्यादा है यानी तापमान बढ़ा हुआ है, तो इससे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी प्रभावित होता है और इसके कारण भी कई बार जल्दी थकान महसूस होने लगती है। हालांकि, यह समस्या किसी को ज्यादा किसी को कम महसूस होती है, जो आमतौर पर उनकी हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करता है।

किन लोगों को ज्यादा खतरा?

कुछ लोग हैं जिनमें इस तरह की समस्याएं होने का खतरा अपेक्षाकृत अन्य लोगों से ज्यादा रहता है। इमें प्रमुख रूप बुजुर्ग और बच्चे होते हैं क्योंकि उनका एक वयस्क और युवा व्यक्ति की तुलना में कमजोर होता है। इसके अलावा जो लोग ज्यादातर तक धूप में रहते हैं जैसे ट्रैफिक पुलिस और खिलाड़ी आदि में भी इसका खतरा देखा जा सकता है।

लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ आदतें भी इस स्थिति के खतरे को बढ़ा सकती हैं जैसे लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले लोगों में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है। वहीं जिन लोगों को पहले से विटामिन D की कमी, जोड़ों का दर्द या मांसपेशियों से जुड़ी समस्या हो, उनमें गर्मी का असर और ज्यादा दिखाई दे सकता है।

किन लक्षणों को नहीं करना चाहिए इग्नोर

अगर 1 या 2 मिनट धूप में आने के बाद ही आपको स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या के लक्षण महसूस होते हैं, तो इन्हें इग्नोर न करें क्योंकि बाद में यह गंभीर स्थिति बन सकती है। इसके अलावा थकान के साथ चक्कर आना, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी या बार-बार ऐंठन होने जैसे लक्षणों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

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कैसे रखें खुद को सुरक्षित?

अगर आपको गर्मी के प्रभाव से बचना है तो सबसे जरूरी है कि आप अपने शरीर में पानी की कमी न होने दें। क्योंकि शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है। इसके लिए आप पर्याप्त पानी पिएं और नारियल पानी, नींबू पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स जैसी चीजें लें।

बहुत तेज धूप में ज्यादा मेहनत करने से बचें और हल्की स्ट्रेचिंग व नियमित एक्सरसाइज करते रहें। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से भी मांसपेशियों में अकड़न बढ़ सकती है।

संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और सही फिजिकल एक्टिविटी शरीर को गर्मी में फिट और एक्टिव बनाए रखने में मदद करती है। अगर बॉडी पेन और थकान लगातार बनी रहे, तो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह जरूर लें।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs गर्मी में थकान कैसे दूर करें? थकान दूर करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें और पानी जरूर पिएं। ज्यादा गर्मी से कौन सी बीमारी होती है? हीटस्ट्रोक एक गंभीर बीमारी है जिसमें किसी व्यक्ति का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, जो अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने या ज़ोरदार शारीरिक व्यायाम के परिणामस्वरूप होता है। ऐंठन, दौरे या कोमा। पसीना आ सकता है और त्वचा देखने में ठंडी लग सकती है। जोड़ों में दर्द का क्या कारण हो सकता है? जोड़ों में दर्द के पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे कमजोरी, शरीर का वजन ज्यादा होना, गठिया और हड्डियों की कमजोरी आदि।