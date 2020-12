Corona Vaccine Side Effects in Hindi: कोरोनावायरस (Coronavirus) से बचाव के लिए पूरी दुनिया में वैक्सीन (Vaccine) बनाने के लिए वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। कई वैक्सीन तो आखिरी क्लिनिकल ट्रायल तक पहुंच चुकी है, तो कुछ टीकों का ट्रायल वॉलंटियर पर भी किया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ही सबसे कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि मास्क पहनना, शोसल डिस्टेंसिंग को हर समय मेंटेन बनाए रखना, हाथों की साफ-सफाई आदि को लोग लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। ऐसे में कोविड-19 का टीका (Covid-19 vaccine) हर किसी के लिए उपलब्ध होना बहुत जरूरी होता जा रहा है। हालांकि, जहां वैक्सीन (Vaccine) आपको कोरोनावायरस (Coronavirus) से सुरक्षित रखेगी, वहीं इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। पहले भी विशेषज्ञों ने कोरोना वैक्सीन (Corona vaccine) से होने वाले संभावित साइड एफेक्ट्स (Corona Vaccine Side Effects) के बारे में जानकारी दी थी। Also Read - Coronavirus Cases in India Update: भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले हुए 97.96 लाख, इन 10 राज्यों से हैं 72 फीसदी संक्रमित

Pfizer की वैक्सीन लगने के बाद बिगड़ी दो लोगों की तबीयत

ताजा खबर के अनुसार, ब्रिटेन में फाइजर (Pfizer) की कोरोनावायरस वैक्सीन लगाने के 24 घंटे के अंदर ही दो लोगों की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई है। हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि इन दोनों व्यक्तियों में एलर्जी की समस्या है, जिसके कारण उन्हें समस्या हुई। ऐसे में ब्रिटिश स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जिन लोगों को किसी भी चीज की एलर्जी है, वे वैक्सीन ना लगवाएं। गौरतलब है कि फाइजर ने भारत सरकार से भी टीकाकरण के लिए एमरजेंसी अनुमति मांगी है। Also Read - Pfizer Vaccine Update: अमेरिकी पैनल ने फाइजर वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को दी हरी झंडी

रूसी वैक्सीन स्पूतनिक-वी के साइड एफेक्ट्स

रूस के स्पूतनिक-वी वैक्सीन में 144 तरह के साइड एफेक्ट्स होने की बात भी सामने आ चुकी है। डेली मेल ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि रूसी वैक्सीन स्पूतनिक-वी (Sputnik-V) जब 38 वॉलंटियर्स को दिए गए, तो इसे देने के बाद ही लोगों में लगभग 144 तरह के साइड इफेक्ट्स नजर आए थे। इतना ही नहीं, लगभग 31 वॉलंटियर्स में ट्रायल के 42वें दिन भी साइड इपेक्ट्स (Sputnik-V side effects in hindi) दिखे। हालांकि, तब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि ये वैक्सीन अच्छा असर करेगी और लोगों की इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। Also Read - Covid-19 Vaccine: कोरोना वैक्सीन के लिए नियामक मानदंडों पर नहीं होगा कोई समझौता, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान

कोरोनावायरस वैक्सीन के दुष्प्रभाव (Side effects of corona vaccine)

कोरोनावायरस का टीका लगवाने पर आपको जिस जगह इंजेक्शन लगाया जाएगा वहां दर्द, सूजन हो सकता है। मांसपेशियों में दर्द, बुखार, कमजोरी महसूस होना, जोड़ों का दर्द, ठंड लगना, सिरदर्द, जी मिचलाना, अनहेल्दी महसूस करने जैसी समस्याएं नजर आ सकती हैं। हालांकि, इनमें से कई ऐसी समस्याएं हैं, जो टीका लगने पर नजर आते हैं। यह बहुत अधिक गंभीर नहीं हैं और ना ही इनसे किसी की जान जाने का खतरा है। यदि आप भी कोरोना वैक्सीन (Corona vaccine) आने पर टीका लगवाते हैं, तो इन लक्षणों का ध्यान जरूर रखें और डॉक्टर से तुरंत बताएं।

मॉडर्ना, फाइजर और ऑक्सफर्ड-एस्ट्राजेनका वैक्सीन में दिखे दुष्प्रभाव

कोरोनावायरस का वैक्सीन लगने के बाद शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह भी शरीर पर रेडनेस और रैशेज की शिकायत हो सकती है। क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान अब तक मॉडर्ना, फाइजर और ऑक्सफर्ड-एस्ट्राजेनका वैक्सीन के साइड एफेक्ट में मांसपेशियों में दर्द होने की शिकायत वॉलंटियर्स ने की थी। फाइजर (Pfizer vaccine side effects) के भी आखिरी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल (vaccine trials) में हल्के साइड एफेक्ट्स वॉलेंटियर्स में दिखे थे। दुष्प्रभाव में सिर दर्द, ठंड लगना, मांसपेशियों और जोड़ो में दर्द होना, थकान महसूस करना आदि शामिल थे। जिस जगह पर इंजेक्शन लगाया गया था, वहां सूजन और त्वचा लाल होने की शिकायत की थी।

